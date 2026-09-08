অসমত এইডছৰ বিৰুদ্ধে সজাগতা সৃষ্টিৰ লক্ষ্য়ৰে আইইচি অভিযান

অসমত এইডছৰ বিৰুদ্ধে সজাগতা সৃষ্টিৰ লক্ষ্য়ৰে আইইচি অভিযান
গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত বন্দীৰ এইচআইভিপজিটিভ ধৰা পৰাত উদ্বেগ প্ৰকাশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ।
Published : September 8, 2026 at 7:53 PM IST
জনীয়া: উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ লগতে অসমতো এইছআইভি, এইডছত আক্ৰান্তৰ সংখ্য়া দিনক দিনে বৃদ্ধি পাই আছে । ইয়াৰ বিৰুদ্ধে জনসাধাৰণক সজাগ কৰিবলৈ চৰকাৰে সজাগতা অভিযান আৰম্ভ কৰিছে ।
অসম ৰাজ্যিক এইডছ নিয়ন্ত্ৰণ সমিতিৰ শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি, বৰ্তমান অসমত প্ৰায় ৩৩,১৪৫ গৰাকী লোক এইচআইভিপজিটিভ বা এইডছত আক্ৰান্ত ।
এই পৰিসংখ্যাৰ সৈতে অসম বৰ্তমান উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি এইডছ আক্ৰান্ত থকা ৰাজ্য হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । শেহতীয়াকৈ গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰতো ৩৮ গৰাকী বন্দীৰ এইচআইভিপজিটিভ ধৰা পৰাৰ পিচতেই মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গভীৰ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে।
কলগাছিয়াত এইডছ সন্দৰ্ভত সজাগতা সৃষ্টিৰ উদ্দেশ্যে বিশেষ সজাগতা সভা অনুষ্ঠিত হৈছে। বৰপেটা জিলা স্বাস্থ্য সমিতিৰ উদ্যোগত আৰু অসম ৰাজ্যিক এইডছ নিয়ন্ত্ৰণ সমিতি, খানাপাৰা, গুৱাহাটীৰ সহযোগত কলগাছিয়াৰ নৱজ্যোতি মহাবিদ্যালয়ত আয়োজন কৰা হয় এই সজাগতা সভাৰ ।
মঙলবাৰৰ পৰা ৬০ দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে জিলা পৰ্যায়ত আৰম্ভ কৰা হৈছে বিস্তৃত আইইচি অভিযান । এই অভিযানৰ জৰিয়তে জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এইডছ সন্দৰ্ভত সজাগতা সৃষ্টি কৰাৰ লগতে ৰোগৰ প্ৰতি সমাজত থকা ভয় আৰু ভ্ৰান্ত ধাৰণা দূৰ কৰাৰ বাবে বিভিন্ন কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হ’ব ।
এই সভাখনত এইডছৰ কাৰণ, এইচআইভি সংক্ৰমণৰ ধৰণ,সংক্ৰমণ প্ৰতিৰোধৰ উপায়, চিকিৎসা আৰু সমাজত ইয়াৰ প্ৰভাৱ সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হয় । বক্তাসকলে স্পষ্ট কৰে যে এইডছ সন্দৰ্ভত থকা ভুল ধাৰণা আৰু অন্ধবিশ্বাসে বহু সময়ত আক্ৰান্ত লোকসকলক সামাজিকভাৱে হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন কৰায় । সেয়েহে ৰোগৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াৰ সমান্তৰালভাৱে আক্ৰান্ত লোকসকলৰ প্ৰতি সহানুভূতিশীল আৰু মৰমিয়াল মানসিকতা গঢ়ি তোলাৰ ওপৰতো বক্তাসকলে গুৰুত্ব আৰোপ কৰে।
এই অনুষ্ঠানটোত বৰপেটাৰ এইডছ নিয়ন্ত্ৰণ বিষয়া ডাঃ মঞ্জিত দাস, জিলা পৰ্যবেক্ষক বিষয়া ডাঃ ভাস্কৰ আচাৰ্য বেজ আৰু বৰপেটা অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ অধীক্ষক ডাঃ নেকিব উদ্দিন আহমেদে ভাষণ আগবঢ়ায় ।
বক্তাসকলে এইডছ সন্দৰ্ভত ভয় নকৰি সঠিক তথ্য জনাৰ লগতে সময়মতে পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা আৰু প্ৰয়োজনীয় সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । বিশেষকৈ যুৱ প্ৰজন্মৰ মাজত এইডছৰ বিৰুদ্ধে সজাগতা বৃদ্ধি কৰাৰ ওপৰত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় ।
আজিৰ অনুষ্ঠানতে জিলা পৰ্যায়ত ৬০ দিনীয়া আইইচি অভিযানৰো শুভাৰম্ভ কৰা হয়। এই অভিযানৰ জৰিয়তে বৰপেটা জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত এইডছ সম্পৰ্কীয় সজাগতা সভা,প্ৰচাৰ অভিযান আৰু বিভিন্ন জনসচেতনতামূলক কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হ’ব।
অনুষ্ঠানটোত বৰপেটাৰ মুখ্য চিকিৎসা বিষয়া ডাঃ দীপ্তি চৌধুৰী, কলগাছিয়াৰ এছডিএম ডাঃ পংকজ কুমাৰ ৰয়, বৰপেটা অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত চিকিৎসক ডাঃ নাজিৰুল ইছলাম আৰু কলগাছিয়া ব্লক প্ৰাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ বিপিএল আবু শ্বাহিদ আহমেদ উপস্থিত থাকে।
লগতে পঢ়ক:গুৱাহাটী হত্যাকাণ্ড: চাৰিদিন পূৰ্বে হিতাহিত জ্ঞান হেৰুৱাই ৰামানুজে হত্যা কৰিছিল ৰিয়াক, মহানগৰ আৰক্ষীৰ ভাষ্য়
৯ বছৰৰ পাছত লাফিকুল ইছলাম হত্য়াৰ তিনি অভিযুক্তৰ আত্মসমৰ্পণ, পৰিয়ালৰ পুনৰ তদন্তৰ দাবী