ETV Bharat / state

যোৰহাটৰ ৰঙা ঘৰটো কি? ঐতিহ্য়মণ্ডিত বৃটিছ যুগৰ ঘৰৰ সংৰক্ষণ অসম চৰকাৰৰ

আৰু কিছু দিনৰ পাছতে ১১২ বছৰীয়া যোৰহাটৰ প্ৰথম ৰঙা ঘৰ ইতিহাস হৈ ৰ’ব ৷ উকা হ’ব ৰঙা ঘৰৰ পৰিৱেশ । এই সন্দৰ্ভত জিণ্টু শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট...

iconic red Kachari building is an over 110-year-old heritage landmark of Jorhat
যোৰহাটৰ প্ৰথম ৰঙা ঘৰটো (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 9, 2026 at 7:41 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট : ১১২ বছৰীয়া ইতিহাসৰ নিৰৱ সাক্ষী যোৰহাটৰ ৰঙা ক’ৰ্ট বা ৰঙা কাছাৰী । যাক বৰ্তমানৰ জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় বা ৰঙা ঘৰ/ৰঙা বঙলা বুলিও জনা যায় ৷ এই ৰঙা ঘৰৰ পৰাই বৃটিছ শাসকে উজনিৰ প্ৰশাসনিক সকলো কাম-কাজ আৰম্ভ কৰিছিল ৷

যোৰহাটৰ ১১২ বছৰীয়া হৃদস্পন্দন হিচাবে খ্যাত এই ঘৰটোৱে বৃটিছে চাবুকে কোবোৱাৰ পৰা স্বাধীনতাৰ জয়গানলৈ, বহু উত্থান-পতনৰ চকুলো আৰু হাঁহি সামৰি আজিও থিয় হৈ আছে ৷

আৰু কিছু দিনৰ পাছতে ১১২ বছৰীয়া যোৰহাটৰ প্ৰথম ৰঙা ঘৰ ইতিহাস হৈ ৰ’ব (ETV Bharat Assam)

বৃটিছৰ দিনৰ এই ঘৰটো এতিয়া অতীত হৈ ৰ’ৱ ৷ কাৰণ অসম চৰকাৰে যোৰহাট জিলা আয়ুক্তৰ এই পুৰণি কাৰ্যালয়টো সংৰক্ষণ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ৷ যাৰ বাবে শেহতীয়াকৈ এই আয়ুক্ত কাৰ্যালয়টো চিনামৰালৈ স্থানান্তৰিত কৰাৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে ।

ইতিমধ্যে যোৰহাট জিলা আয়ুক্তৰ নতুন ভৱনটো সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে আৰু কিছুদিনৰ পাছতেই মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নতুন কাৰ্যালয়টো মুকলি কৰিব ।

যোৰহাটৰ জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে কাৰ্যালয় স্থানান্তৰ সন্দৰ্ভত কয়, ‘‘নতুন ভৱনটো প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে ৷ ইতিমধ্যে আমি কিছু বস্তু স্থানান্তৰ কৰিছো ৷ সম্ভৱতঃ এই ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ ভিতৰতে ৰঙা ঘৰৰ পৰা চিনামৰালৈ সম্পূৰ্ণভাৱে স্থানান্তৰ কৰা হ’ব ৷ এই স্থানান্তৰ প্ৰক্ৰিয়াটো ভালদৰে কৰিব লাগিব ৷ কাৰণ এই কাৰ্যালয়ত প্ৰায় ১০০-২০০ বছৰ পুৰণি ৰেকৰ্ড বা তথ্য় আছে ৷ সেইবোৰ অতি সযতনে নতুন ভৱনলৈ স্থানান্তৰিত কৰিব লাগিব, যাতে কোনো তথ্যই নষ্ট হৈ নাযায় ৷’’

যোৰহাটৰ এগৰাকী লোকে কয়, ‘‘১৯১৪ চনতে বৃটিছে ভিক্টোৰিয়ান শৈলীৰে এই ঘৰটো নিৰ্মাণ কৰিছিল ৷ এই ঘৰটো যোৰহাটবাসীৰ বাবে এক আবেগ ৷ যোৰহাটৰ সকলো প্ৰশাসনীক কাম-কাজ এই ঘৰটোৰ পৰাই হৈছিল ৷ এই ঘৰটো বৰুৱা চাৰিআলিত থকাৰ বাবে সকলোৰে সুবিধা হৈছিল ৷ চিনামৰালৈ স্থানান্তৰ কৰাত মানুহৰ মাজত কিছু বিভ্ৰান্তি হৈছে যদিও ৰাজ্য চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তক আমি মানি লৈছো ৷’’

iconic red Kachari building is an over 110-year-old heritage landmark of Jorhat
ৰঙা ঘৰৰ আয়ুক্তসকল (ETV Bharat Assam)

তেওঁ আৰু কয়, ‘‘জিলা আয়ুক্তৰ নতুন কাৰ্যালয়টো ৰঙা ঘৰৰ পৰা স্থানান্তৰ কৰিলেও যাতে চৰকাৰে এই ১১২ বছৰীয়া ঘৰটো ভাঙি নেপেলায়, ইয়াৰ সংৰক্ষণৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে ৷ কাৰণ যোৰহাটবাসীৰ বহু স্মৃতি ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ আছে ৷ ৰঙা ঘৰটো যোৰহাটবাসীৰ পৰিচয় বাহক স্বৰূপ ৷’’

যোৰহাটস্থিত ৰঙা ঘৰটো সন্দৰ্ভত শেহতীয়াকৈ ব্ৰিটিছৰ চৰকাৰে প্ৰেৰণ কৰা চিঠি সন্দৰ্ভত লোকজনে কয়, ‘‘যোৰহাটৰ এই ৰঙা ঘৰটো আজিও বৃটিছে মনত ৰাখিছে ৷ যিহেতু এই ঘৰটো বনোৱা ১০০ বছৰ পাৰ হ’ল, সেয়ে যাতে এই বিল্ডিংটো খহি নাযায়, তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বৃটিছ চৰকাৰে অসম চৰকাৰলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছিল ৷ সম্ভৱতঃ ব্ৰিটিছ চৰকাৰৰ পৰা পত্ৰ লাভ কৰাৰ পাছতে অসম চৰকাৰ জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়টো স্থানান্তৰ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে৷ ’’

তেওঁ লগতে কয়, ‘‘ইয়াৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে বৃটিছৰ কৰ্মস্পৃহা, কৰ্ম উদ্যমৰ কথা ৷ বৃটিছ অসমৰ পৰা গুচি গ’লেও তেওঁলোকৰ আজিও মনত আছে যে যোৰহাটত তেওঁলোকে এনে এটা ঘৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল ৷ যাৰ বাবে ১০০ বছৰ অতিক্ৰম কৰা এই ঘৰটোৰ বাবে তেওঁলোকে অসম চৰকাৰলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে ৷"

"অসম চৰকাৰেও সেই পত্ৰক সন্মান জনাই নতুনকৈ জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ কৰিছে ৷ অসম চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তক সন্মান জনাইছো ৷ কেৱল চৰকাৰলৈ এটাই অনুৰোধ যাতে তেওঁলোকে এই ঘৰটো ভাঙি নেপেলায়, ইয়াৰ বিপৰীতে ব্ৰিটিছৰ দিনত নিৰ্মাণ কৰা যোৰহাটবাসীৰ গৌৰৱৰ প্ৰতীক এই ৰঙা ঘৰটো সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে ৷"

iconic red Kachari building is an over 110-year-old heritage landmark of Jorhat
ইতিহাসৰ পাতত ঢাক যাব যোৰহাটস্থিত ৰঙা কাছাৰী (ETV Bharat Assam)
  • যোৰহাটৰ ৰঙা ঘৰৰ ইতিহাস

যোৰহাটৰ ৰঙা ঘৰৰ ইতিহাস ১৯১১ চনৰ পৰাই আৰম্ভ হয় । ১৯১১ চনত অবিভক্ত শিৱসাগৰ জিলাৰ প্ৰশাসনিক মুখ্য কাৰ্যালয় হিচাপে যোৰহাটক ঘোষণা কৰা হৈছিল । ইয়াৰ পাছত ১৯১২ চনত মেজৰ এ. প্লেফেয়াৰৰ নেতৃত্বত জিলাৰ প্ৰশাসনিকৰ মুখ্য কাৰ্যালয়টো ৰংপুৰৰ পৰা যোৰহাটলৈ স্থানান্তৰ কৰা হয়।

তাৰ পাছত বৃটিছসকলে যোৰহাটত ৰঙা ভৱনটো নিৰ্মাণ কৰে আৰু ১৯১৪ চনত ইয়াক সম্পূৰ্ণ কৰি তোলে । অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা প্ৰায় ১১২ বছৰ আগৰ এই ভৱনটোৱে কেৱল প্ৰশাসনিক কাম-কাজৰে নহয়, অসমৰ ৰাজনৈতিক আৰু সামাজিক উত্থান-পতনৰো নিৰৱ সাক্ষী হৈ ৰৈছে ।

এই ভৱনটো ভিক্টোৰিয়ান স্থাপত্য শৈলীৰ এক মনোমোহা নিদৰ্শন । ইয়াক বৃটিছৰ দিনৰ বিখ্যাত নিৰ্মাণ প্ৰতিষ্ঠান ‘‘পেটেণ্ট ষ্টল কোম্পানী’’য়ে নিৰ্মাণ কৰিছিল । এই ভৱনটো যোৰহাটবাসীৰ বহু আৱেগ, স্মৃতি জড়িত হৈ আছে ৷ সেয়েহে এই ভৱনটো কোনো ক্ষতি নকৰাকৈ ইয়াকৈ সংৰক্ষণ কৰিবলৈ আহ্বান যোৰহাটবাসী ।

এই ৰঙা ভৱনত ইতিমধ্যে শেষৰটো নাম প্ৰসংগও অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে । এই ভৱনটো কিদৰে সংৰক্ষিত কৰা হ'ব সেয়া চৰকাৰৰ পৰা নিৰ্দেশনা আহিলেই ইয়াৰ কাম আৰম্ভ কৰা হ'ব ।

এই ধৰণৰ স্থাপত্যৰ মূল উদ্দেশ্য আছিল গৰম আৰু আৰ্দ্ৰ জলবায়ুত কাম কৰাৰ বাবে এক সুবিধাজনক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা ৷ এই ভৱনৰ প্ৰথমগৰাকী উপায়ুক্ত আছিল চি এছ মুলাৰ । এইগৰাকী বৃটিছ বিষয়াই উপায়ুক্তৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিয়েই যোৰহাটৰ প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা সু-সংগঠিত কৰিছিল ।

বৃটিছৰ আমোলত ১৯৬৯ চনৰ পৰা শিৱসাগৰ জিলাৰ এক উপ-সংমণ্ডল হিচাপে ইয়াত প্ৰশাসনিক কাম-কাজ চলিছিল আৰু ১৯৮৩ চনৰ পহিলা জুলাইত যোৰহাট জিলা গঠন হোৱাৰ পাছত ই জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় হিচাপে পৰিগণিত হয় ।

উল্লেখ্য যে, ১১২ বছৰ গৰকা ঐতিহ্য পূৰ্ণ ভৱনটোৰ ম্যাদ উকলি যোৱা বুলি কিছু বছৰৰ পূৰ্বে লণ্ডনৰ পৰা এখন পত্ৰ অসম চৰকাৰলৈ আহিছিল । শেহতীয়াকৈ বৰ্তমানৰ ৰাজ্য চৰকাৰে এই ভৱনটো সংৰক্ষণ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰে আৰু উপায়ুক্তৰ এই কাৰ্যালয় তেওঁ যোৰহাটৰ চিনামৰা লৈ স্থানান্তৰিত কৰাৰ প্ৰয়াস কৰে ।

ইতিমধ্য এই ভৱনটো সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ১২ ছেপ্টেম্বৰত মুকলি কৰাৰ সম্ভৱনা আছে । ইয়াৰ লগে লগে বহু ঘটনাৰ উত্থান পতনৰ সাক্ষী যোৰহাট উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়টো ইতিহাস হৈ পৰিব ।

সম্পাদনা কক্ষৰ পৰা প্ৰীতি ৰেখা তামুলীৰ প্ৰতিবেদন

লগতে পঢ়ক : ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী : চিনেমা-সংগীত পৰিচালনাৰ লগতে বহু প্ৰতিভাৰ অধিকাৰী সুধাকণ্ঠ

লগতে পঢ়ক : সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ গঠনৰ ইতিহাসৰ আঁৰৰ কিছু কথা...

TAGGED:

যোৰহাটৰ প্ৰথম ৰঙা ঘৰ
যোৰহাটৰ ৰঙা ক’ট
ৰঙা কাছাৰীৰ ইতিহাস
ভিক্টোৰিয়ান শৈলীৰে নিৰ্মাণ কৰা ঘৰ
JORHAT KACHARI BHAWAN

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.