বিশ্বজয়ী ক্ৰিকেটাৰ উমা ছেত্ৰীক গৃহভূমিত বিপুল সম্বৰ্ধনা

বিশ্বজয়ী ক্ৰিকেটাৰ উমা ছেত্ৰীক গৃহভূমিত বিপুল সম্বৰ্ধনা
ক্ৰিকেটেৰে বিশ্বজয় কৰা উমা ছেত্ৰীক অসম চৰকাৰৰ হৈ গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনৰ লগতে বিভিন্ন দল-সংগঠনৰ বিপুল সম্বৰ্ধনা ।
Published : November 7, 2025 at 8:21 PM IST
গোলাঘাট: আই চি চি মহিলা ক্ৰিকেট বিশ্বকাপ জিনি শুকুৰবাৰে বোকাখাতৰ কান্ধুলিমাৰীস্থিত নিজা ঘৰত উপস্থিত হয় ক্ৰিকেটাৰ উমা ছেত্ৰী । গৃহভূমিত উপস্থিত হৈয়ে উমা ছেত্ৰীয়ে ঐতিহ্যমণ্ডিত চিকন আতা থানত বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে অদৃষ্টজনৰ ওচৰত সেৱা লয় ।
ইফালে অসমৰ ক্ৰীড়া ইতিহাসৰ প্ৰথমগৰাকী বিশ্বকাপ জয়ী খেলুৱৈ হিচাপে ইতিহাস সৃষ্টি কৰা উমা ছেত্ৰী কান্ধুলিমাৰীৰ ঘৰত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে লোকাৰণ্য হৈ পৰে । থানৰ পৰা আহি ঘৰ পোৱাৰ লগে লগেই গোলাঘাটৰ জিলা আয়ুক্ত পুলক কুমাৰ মহন্ত, জিলা আৰক্ষী বিষয়া ৰাজেন সিং, বোকাখাত সমজিলা আয়ুক্ত শিৱানী জেৰ্ণগল, অসম ক্ৰিকেট সন্থাৰ টেকনিকেল সমিতিৰ সদস্য পৰীক্ষিত দত্ত, সমজিলা আৰক্ষী বিষয়া ৱাৰ্ডি বড়ো, বোকাখাত থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া প্ৰাগজ্যোতি বুঢ়াগোঁহাই, চক্ৰ বিষয়া দেবাহুতি ডেকাকে ধৰি বিষয়াসকলে বিশ্বজয়ী মহিলা ক্ৰিকেটাৰগৰাকীক চেলেং, গামোচা, ফুলাম জাপি, সঁফুৰা, মিঠাইৰ টোপোলাৰে আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে ।
আনহাতে, বোকাখাত মহকুমা সাংবাদিক সন্থা, প্ৰেছ ক্লাব, ইমজাকে ধৰি সাংবাদিক সংগঠন, অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় আৰু জিলা সমিতি আৰু স্থানীয় নেতৃত্বই উমাৰ সুদৃশ্য প্ৰতিকৃতিৰ লগতে অংগবস্ত্ৰৰে শুভেচ্ছা জনায় । শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে কাজিৰঙা অৰ্কিড পাৰ্ক, ৰাইজৰ দল, কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি, ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ লগতে বোকাখাত ক্ৰীড়া সন্থায়ো ।
ইফালে যোৱানিশা গুৱাহাটীৰ পৰা নিৰাপত্তা নোহোৱাকৈ কেৱল এখন গাড়ীৰ ব্যৱস্থা কৰিয়েই উমা ছেত্ৰীক ঘৰলৈ পঠিওৱা কাণ্ডক বিভিন্ন মহলে সমালোচনা কৰিছে । উল্লেখ্য যে বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া গুৱাহাটী বিমানবন্দৰত অৱতৰণ কৰাৰ সময়ত অসম চৰকাৰৰ কোনো এগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে আদৰণি নজনোৱা, নিৰাপত্তা নোহোৱাকৈ অকলেই ঘৰলৈ পঠিওৱা কাৰ্যক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে বোকাখাতৰ একাংশ সংগঠনে ।
নিজৰ অনুভৱ সন্দৰ্ভত সাংবাদিকৰ আগত ক্ৰিকেটাৰ উমা ছেত্ৰীয়ে কয়, "গাঁৱৰ ঘৰলৈ অহাৰ পাছত মোক ইমান মৰম দিছে, মোৰ বহুত ভাল লাগিছে । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আমাৰ লগত সুন্দৰকৈ কথা পাতিছে । আমি কেনেদৰে থাকো আৰু বহু ধৰণৰ কথা আমাক শিকাইছে । মই বিশ্বকাপ জিনি আহিছোঁ আৰু আগলৈ মোৰ এই ধাৰা অব্যাহত ৰাখিব বিচাৰিম, তেতিয়া আমাক লক্ষ্য কৰি আৰু খেলুৱৈ ওলাই আহিব । আমাৰ কেপ্টেইনগৰাকীয়ে আমাৰ লগত সুন্দৰকৈ কথা-বতৰা পাতে আৰু সুন্দৰকৈ সকলো কথা বুজাই দিয়ে ।"
আনহাতে, কন্যাৰ সফলতা সন্দৰ্ভত উমা ছেত্ৰীৰ মাতৃয়ে কয়, "খেল চাবলৈ গৈছিলোঁ । বহুত ভাল লাগিছে আৰু বহুত আনন্দিত হৈছোঁ । সকলো খেলুৱৈৰ পিতৃ-মাতৃক লগ পাইছোঁ । মোৰ ছোৱালীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ লগত কথা পাতিছে । মেডেল লাভ কৰাৰ পাছত মোৰ চকুপানী ওলাই গ'ল । সেইবাবে মেডেল হাতত লৈ ফটো তুলিছিলোঁ । ছোৱালীক লৈ গৌৰৱান্বিত আৰু আগলৈকে আৰু ভালকৈ খেলক সেয়া মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ ।"
ইফালে গুৱাহাটীত বিমানবন্দৰত উমা ছেত্ৰী উপস্থিত হোৱাৰ পাছত চৰকাৰৰ কোনো লোক উপস্থিত নথকাত ক্ষোভ ব্যক্ত কৰি গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়ববীয়াই কয়, "আজি আমি আনন্দিত, আজি উমা ছেত্ৰী ঘৰ আহি পাইছে । আমি তেওঁক সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়ববীয়াসকল উপস্থিত হৈছোঁ । কিন্তু অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক কথা, অসম চৰকাৰ আৰু বিচিচিআয়ে যি ধৰণে উমা ছেত্ৰীক আদৰণি জনাব লাগিছিল নজনালে । আমি ভাবোঁ স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেখেতক আদৰণি জনাব লাগিছিল । কিয়নো তেওঁ বিশ্বজয় কৰি আহিছে । বিশ্বজয় কৰি অহা এগৰাকী অসম সন্তানক আদৰি আনিবলৈ কাৰোৰে আহৰি নহ'ল । এয়া দুৰ্ভাগ্যজনক কথা ।"
তেওঁ লগতে কয়, "গুৱাহাটীৰ পৰা কোনোধৰণৰ সুৰক্ষা ব্যৱস্থা নথকাকৈ অকলেই ঘৰলৈ আহিছে । এজন মন্ত্ৰী, এম এল এ হোৱাটো কোনো ডাঙৰ কথা নহয় । কিন্তু এজনী উমা ছেত্ৰী বনাবলৈ বহু ত্যাগ স্বীকাৰ কৰিব লাগে । গতিকে তেওঁৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ, প্ৰশাসনে যি ধৰণে অৱহেলা কৰিছে তাৰ বাবে ধিক্কাৰ জনাইছোঁ । উমা ছেত্ৰী অসম তথা ভাৰতৰ এটা সম্পদ । সেই সম্পদক সুৰক্ষা দিয়াৰ দায়িত্ব কাৰ । কেৱল ঘৰলৈ আহিবলৈ এখন গাড়ী দি নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিছে ।"
গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়ববীয়াগৰাকীয়ে লগতে কয়, "তেওঁক ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী, ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে সন্মান দি পঠিয়াইছে । আমাৰ ইয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী হওক বা মন্ত্ৰীসভাৰ মন্ত্ৰীসকলে তেওঁক আদৰণি জনাব লাগিছিল । কিন্তু সেই কাম কৰা দেখা নাপালোঁ । কিন্তু গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ বিষয়ববীয়াসকলে তেওঁক আদৰণি জনাই ঘৰলৈ পঠিয়াবলগীয়া হ'ল ।"