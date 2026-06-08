দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসমত ইউৰোপীয় সংঘৰ প্ৰতিনিধি দল

দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসমত ইউৰোপীয় সংঘৰ প্ৰতিনিধি দল
গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈয়ে অসমৰ প্ৰশংসাত পঞ্চমুখ ইউৰোপীয় সংঘৰ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰদূত হাৰ্ভে ডেলফিন ।
By ANI
Published : June 8, 2026 at 2:14 PM IST
গুৱাহাটী : ইউৰোপীয় সংঘ আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মাজত অৰ্থনৈতিক সহযোগিতা শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হৈছে । তাৰ অংশ হিচাপে ইউৰোপীয় সংঘৰ এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ প্ৰতিনিধি দল সোমবাৰে গুৱাহাটীত উপস্থিত হয় । দলটোক নেতৃত্ব দিয়া ভাৰতত থকা ইউৰোপীয় সংঘৰ ৰাষ্ট্ৰদূত হাৰ্ভে ডেলফিনে গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈয়ে অসমক প্ৰশংসা কৰে আৰু হ'বলগীয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা সন্দৰ্ভত আশা প্ৰকাশ কৰে ।
ডেলফিনে কয় যে এয়া তেওঁৰ তৃতীয়টো অসম ভ্ৰমণ । তেওঁ কয়, "সচৰাচৰ কোৱাৰ দৰে-'গেটৱে টু গুডনেছ' । মোৰ এই ঠাইখন সঁচাকৈয়ে ভাল লাগে । মই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে হ'বলগীয়া বৈঠকৰ বাবে যথেষ্ট আগ্ৰহী ।"
ইউৰোপীয় সংঘৰ এক প্ৰেছ বিবৃতি অনুসৰি 'টীম ইউৰোপ' নামেৰে সংঘৰ এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ প্ৰতিনিধি দলে অৰুণাচল প্ৰদেশ, অসম, মণিপুৰ, মেঘালয়, মিজোৰাম, নাগালেণ্ড, ছিকিম আৰু ত্ৰিপুৰাৰ সৈতে ইউৰোপীয় সংঘৰ সহযোগিতাৰ সুযোগ আগুৱাই লৈ যোৱাৰ লক্ষ্যৰে এই ভ্ৰমণ কৰিছে ।
বিবৃতিত উল্লেখ কৰা হৈছে যে এই ভ্ৰমণত ইউৰোপ আৰু অসম আৰু সামগ্ৰিকভাৱে অঞ্চলটোৱে নবীকৰণযোগ্য আৰু সেউজ ইন্ধন, বহনক্ষম নগৰীয়া আন্তঃগাঁথনি, স্বাস্থ্যসেৱা আৰু ঔষধ, অৰ্ধপৰিবাহী আৰু ইলেক্ট্ৰ'নিকছ উৎপাদন, চাহ আৰু কৃষি খাদ্য প্ৰক্ৰিয়াকৰণ, সোৱাদ আৰু সুগন্ধি আৰু আয়ুষকে ধৰি শক্তিশালী সহযোগিতা লাভ কৰা খণ্ডসমূহৰ মূল্য শৃংখলৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব ।
ইউৰোপীয় সংঘৰ প্ৰতিনিধি দলটোত ইউৰোপীয় ব্যৱসায়িক প্ৰতিনিধিৰ লগতে ভাৰত আৰু ভূটানত ইউৰোপীয় সংঘৰ ৰাষ্ট্ৰদূত হাৰ্ভে ডেলফিনকে ধৰি ইউৰোপীয় সংঘৰ সদস্য ৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰদূত আৰু জ্যেষ্ঠ প্ৰতিনিধিও থাকিব ।
বিবৃতি অনুসৰি ইউৰোপীয় ৰাষ্ট্ৰদূতসকলে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত মিলিত হোৱাৰ লগতে ফেডাৰেশ্ব'ন অৱ ইউৰোপীয়ন বিজনেছ ইন ইণ্ডিয়া (এফইবি)ৰ নেতৃত্বত ব্যৱসায়িক প্ৰতিনিধি দলেও ৰাজ্যিক বিষয়াসকলৰ সৈতে আলোচনা কৰি বাণিজ্য আৰু বিনিয়োগৰ সুযোগ উলিয়াব ।
বিবৃতিটোত উল্লেখ কৰা হৈছে যে প্ৰতিনিধি দলটোৱে মঙলবাৰে অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগত আয়োজিত 'ব্লু ভেলী (নীলা উপত্যকা): ভাৰত আৰু ইউৰোপৰ মাজত পৰিৱেশ তন্ত্ৰ আৰু মূল্য শৃংখল নিৰ্মাণ' শীৰ্ষক কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰিব, য'ত ইউৰোপীয় আৰু ভাৰতীয় ব্যৱসায়ীসকলক একত্ৰিত কৰি বহনক্ষম মূল্য শৃংখল, উদ্যোগ আৰু উদ্ভাৱনৰ ক্ষেত্ৰত অংশীদাৰিত্বৰ সন্ধান কৰা হ'ব ।
এই ভ্ৰমণৰ সময়ত অসমৰ প্ৰথমটো ব্লু ভেলী ক্লাষ্টাৰ, সুগন্ধি, সোৱাদ, আয়ুষ আৰু খাদ্য প্ৰক্ৰিয়াকৰণৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা নতুন উদ্যোগিক কেন্দ্ৰও মুকলি কৰা হ'ব । এই ৰাজহুৱা-ব্যক্তিগত-জনতা-অংশীদাৰী) ক্লাষ্টাৰে ইউৰোপ, উত্তৰ-পূব ভাৰত আৰু ভূটানক সংযোগ কৰি উদ্ভাৱন, গৱেষণা, বহনক্ষম উৎপাদন আৰু ব্যৱসায়িক সহযোগিতাৰ প্ৰসাৰ ঘটাব । অসম চৰকাৰৰ নেতৃত্বত চলি থকা এই পাইলট প্ৰজেক্টটো ২০২৬ চনৰ ইউৰোপীয় সংঘ-ভাৰত শীৰ্ষ সন্মিলনত উত্থাপন কৰা ব্লু ভেলীছ পদক্ষেপৰ সৈতে সংগতি ৰাখিছে বুলি বিবৃতিত কোৱা হৈছে ।
ইয়াৰ উপৰিও প্ৰতিনিধি দলটোৱে টাটা ইলেক্ট্ৰ'নিকছৰ নতুন অৰ্ধপৰিবাহী (ছেমিকণ্ডাক্টৰ) উদ্যোগ পৰিদৰ্শন কৰি উচ্চ প্ৰযুক্তিৰ উৎপাদনত অসমৰ ক্ৰমবৰ্ধমান ভূমিকা প্ৰদৰ্শন কৰিব বুলি বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক :
তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসমলৈ আহিব জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ছানায়ে টাকাইচি