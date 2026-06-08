ETV Bharat / state

খুচবুৰ প্ৰতাৰণাৰ জালত দিশহাৰা শতাধিক মহিলা; মৰিয়নিত লুটি নিলে চাহ শ্ৰমিকৰ ঋণৰ কোটি টকা

সহজ-সৰল চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ নামত ঋণ লৈ কোটি টকা লৈ পলায়ন খুচবু তাঁতীৰ । পলাতক মহিলাক বিচাৰি উত্তপ্ত পৰিস্থিতি ভুক্তভোগীৰ ।

Morioni fraud lady
খুচবুৰ প্ৰতাৰণাৰ জালত দিশহাৰা শতাধিক মহিলা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 8, 2026 at 7:46 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট : মৰিয়নীৰ কাটনীবাৰী চাহ বাগিচাত দেওবাৰে নিশা সৃষ্টি হয় এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ । খুচবু তাঁতী নামৰ এগৰাকী প্ৰৱঞ্চক মহিলাই বিভিন্ন বেংকৰ কৰ্মচাৰীৰ হৈতে মিলি বাগিচাখনৰ প্ৰায় ২৪০ গৰাকী মহিলা শ্ৰমিকৰ ঋণৰ ধন লুট কৰি পলায়ন কৰে ।

এই মহিলা শ্ৰমিকসকলৰ নামত এক কোটিৰো অধিক টকা বিভিন্ন বেংকৰ পৰা ঋণ লৈ পলায়ন কৰে প্ৰৱঞ্চক মহিলাগৰাকী । ইয়াকে কেন্দ্ৰ কৰি দেওবাৰে নিশা অঞ্চলটোত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় ।

খুচবুৰ প্ৰতাৰণাৰ জালত দিশহাৰা শতাধিক মহিলা (ETV Bharat Assam)

জানিব পৰা মতে, মৰিয়নীৰ কাটনিবাৰী চাহ বাগিচাৰ ৯নং লাইনৰ কপুৰচন তাঁতীৰ কন্যা খুচবু তাঁতীয়ে বন্ধন বেংক, আৰোহণ বেংক, আশীৰ্বাদ বেংক, জন বেংক আদিৰ বেংক কৰ্মচাৰীৰ সৈতে মিলি কাটনfবাৰী চাহ বাগিচাৰ ২৪০ গৰাকীৰো অধিক সাধাৰণ মহিলা শ্ৰমিকক প্ৰলোভন দি একো একোগৰাকী মহিলাৰ নামত ৪০-৯০ হাজাৰ টকাকৈ ঋণ লয় ।

প্ৰথম অৱস্থাত খুচবু তাঁতী নামৰ প্ৰৱঞ্চক গৰাকীয়ে ঋণৰ কিস্তি ঠিকেই আদায় দি আহিছিল । কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত বহুদিন ধৰি বেংকক কিস্তি ওভতাই নিদিয়াত ঋণৰ কিস্তি বিচাৰি বেংকৰ কৰ্মচাৰী প্ৰতিগৰাকী শ্ৰমিকৰ ঘৰলৈ যাবলৈ লোৱাতহে ঘটনাটো পোহৰলৈ আহে ।

যাৰ পৰিণতিত দেওবাৰে নিশা খুচবু তাঁতীক বিচাৰি বাগিচাৰ মহিলাসকলে প্ৰথমতে খুচবুৰ ঘৰ ঘেৰাও কৰাৰ লগতে আত্মীয়ৰ ঘৰত আত্মগোপন কৰাৰ সন্দেহ কৰি চাহ শ্ৰমিকে আত্মীয়ৰ ঘৰো ঘেৰাও কৰে ।

অৱশ্যে আৰক্ষী আহি উপস্থিত হোৱাৰ পাছতহে পৰিস্থিতি শাম কাটে । বৰ্তমান খুচবু তাঁতী পলাতক । ইফালে সহজ-সৰল শ্ৰমিক ৰাইজক প্ৰতাৰণা কৰা এইগৰাকী প্ৰৱঞ্চকৰূপী মহিলাৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ ভুক্তভোগী ৰাইজে দাবী জনাইছে ।

এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী ভুক্তভোগী মহিলাই কয়, "আমি গৰীৱ-দুখীয়া মানুহ, বাগানত কাম কৰোঁ । আমি লিখা-পঢ়া নাজানো । তেওঁ আমাক ভয় খুৱাই খুৱাই, ছাইন মাৰিব নাজানো বুলি ক'লেও লৈ যায় গোট উঠাই দিয়া মই চলাই দিম বুলি কৈ লৈ যায় । আৰু তোমালোকক কিবা দিম বুলি ভয় খুৱাই খুৱাই লৈ যায় । ইয়াৰ পিছত গোটৰ পৰা টকা উঠালোঁ । একাউণ্টৰ পৰা উঠাওঁতেই লুটি লৈ গ'ল । মই উঠালোঁ ৭৫ হাজাৰ টকা আৰু এটা উঠালোঁ ৩৫ হাজাৰ টকা । মোক পইচা এটকাও দিয়া নাই, ক'লে যে কিস্তি দিয়া শেষ হ'লে তোমাক কিবা এটা দিম ।"

লগতে পঢ়ক :অসমীয়া গ’ বেক ধ্বনি; দোষীক কঠোৰ শাস্তি দিবলৈ আহ্বান অসম সাহিত্য সভাৰ
লগতে পঢ়ক :ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা অপহৰণ প্ৰাতঃভ্ৰমণলৈ যোৱা যুৱতী, তিনিচুকীয়া ৰে'ল ষ্টেচনত উদ্ধাৰ

TAGGED:

মৰিয়নীত মহিলা প্ৰতাৰক
মহিলা আত্মসহায়ক গোট
চাহ শ্ৰমিক
ইটিভি ভাৰত অসম
MORIONI FRAUD LADY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.