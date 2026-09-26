ETV Bharat / state

হাতী মানুহৰ সংঘাতত ৫৩ জনৰ মৃত্যু : ছেপ্টেম্বৰৰ ঘটনাই বৃদ্ধি কৰিছে উদ্বেগৰ

২০২৬ চনত জুলাই পৰ্যন্ত হাতী-মানুহৰ সংঘাতত ৫৩ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে । সংকুচিত হাতীৰ বাসস্থানেই মূল কাৰণ !

Human Elephant conflict
হাতী মানুহৰ সংঘাতত ৫৩ জনৰ মৃত্যু : ছেপ্টেম্বৰৰ ঘটনাই বৃদ্ধি কৰিছে উদ্বেগৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 26, 2026 at 9:12 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

তেজপুৰ : চলিত সপ্তাহত শোণিতপুৰ জিলাৰ ঢেকীয়াজুলিত বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত দুজন লোক নিহত হোৱাৰ ঘটনাই অসমত ক্ৰমাৎ জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰা হাতী-মানুহৰ সংঘাতৰ ছবিখন পুনৰ এবাৰ উন্মোচিত কৰিছে । ঢেকীয়াজুলিৰ ২ নং পিৰাকাটা গাঁৱৰ ৰহমত আলী আৰু ৰতনজুলী গাঁৱৰ গণেশ তপ্প নামৰ দুজন লোক হাতীৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছিল ।

এই ঘটনাৰ পিছতে শোণিতপুৰৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বৃদ্ধি পোৱা হাতী-মানুহৰ সংঘাতক লৈ পুনৰ উদ্বেগ বৃদ্ধি পাইছে । হাতীৰ জনাঞ্চলত প্ৰৱেশ, কৃষিভূমিত বিচৰণ, বসতিপ্ৰধান এলেকাত আক্ৰমণৰ ঘটনা যেন ক্ৰমাৎ নিয়মীয়া খবৰত পৰিণত হৈছে । একে সময়তে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হোৱা, ৰে'লপথত দুৰ্ঘটনা, মানুহৰ আক্ৰমণ আৰু অন্যান্য সংঘাতৰ ফলতো বনৰীয়া হাতীৰ মৃত্যু হোৱা দেখা গৈছে ।

হাতী মানুহৰ সংঘাতত ৫৩ জনৰ মৃত্যু : ছেপ্টেম্বৰৰ ঘটনাই বৃদ্ধি কৰিছে উদ্বেগৰ (ETV Bharat Assam)

বাসস্থান আৰু খাদ্যৰ স্থান সংকুচিত হৈছে

আৰটিআই কৰ্মী দিলীপ নাথে হাতী-মানুহৰ সংঘাত বৃদ্ধিৰ আঁৰত হাতীৰ বাসস্থান, খাদ্য আৰু পৰম্পৰাগতভাৱে ব্যৱহাৰ কৰা পথ সংকুচিত হৈ অহাকে অন্যতম মূল কাৰণ হিচাপে অভিহিত কৰিছে । দিলীপ নাথৰ মতে হাতীৰ প্ৰাকৃতিক বাসস্থান আৰু খাদ্যৰ উৎস ক্ৰমাৎ হ্ৰাস পোৱাৰ ফলত হাতীয়ে খাদ্য আৰু নিৰাপদ আশ্ৰয়ৰ সন্ধানত জনাঞ্চললৈ ওলাই আহিবলৈ বাধ্য হৈছে ।

তেওঁৰ মতে বহু পুৰণি হস্তীদণ্ডিৰ (হাতী কৰিড'ৰ) সময়ৰ লগে লগে মানৱ বসতি, উদ্যোগ-প্ৰতিষ্ঠান আৰু বিভিন্ন আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণৰ বাবে সংকুচিত হৈ পৰিছে । তেওঁ কয়, "আজিকালি অসমত হাতী আৰু মানুহৰ সংঘাত ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইছে । ইয়াৰ মূল কাৰণ হৈছে হাতীৰ বাসস্থান আৰু খাদ্যস্থান আমি মানুহে ক্ৰমাগতভাৱে দখল কৰি গৈছো । ব্ৰিটিছৰ দিনৰ পৰা থকা বহু হাতী কৰিড'ৰতো আমি পৰিৱৰ্তন আনিছো ।"

Human Elephant conflict
হাতী মানুহৰ সংঘাতক লৈ উদ্বিগ্ন ৰাজ্যবাসী (ETV Bharat Assam)

তেওঁৰ অভিযোগ অনুসৰি হাতীৰ পৰম্পৰাগত বিচৰণৰ পথত উদ্যোগ, কল-কাৰখানা, প্ৰতিষ্ঠান আৰু অন্যান্য নিৰ্মাণ গঢ় লৈ উঠাৰ ফলত হাতীৰ স্বাভাৱিক বিচৰণৰ ক্ষেত্ৰ সংকুচিত হৈছে । ইয়াৰ ফলত হাতীয়ে পৰম্পৰাগত পথ এৰি কৃষিভূমি, গাঁও আৰু জনবসতিপূৰ্ণ এলেকাত প্ৰৱেশ কৰাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পাইছে ।

হাতী-মানুহ উভয়ৰে ক্ষতি

দিলীপ নাথে কয় যে হাতী-মানুহৰ সংঘাতত দুয়োপক্ষই ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । এফালে সাধাৰণ লোকে জীৱন হেৰুৱাইছে আনফালে সংঘাতৰ ফলত বহু বনৰীয়া হাতীৰো মৃত্যু হৈছে । এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "অসমত হাতীয়ো মৰিছে, মানুহো মৰিছে । কিন্তু আজি যিসকল সাধাৰণ লোক হাতীৰ আক্ৰমণত মৃত্যুমুখত পৰিছে তেওঁলোকৰ মৃত্যুক লৈ গভীৰ চিন্তা-চৰ্চা হোৱা দেখা নাই । সাধাৰণ মানুহৰ জীৱনৰ মূল্যও সমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ।"

তেওঁৰ মতে হাতী-মানুহৰ সংঘাতক কেৱল হাতীৰ আক্ৰমণ হিচাপে দেখিলে সমস্যাটোৰ স্থায়ী সমাধান সম্ভৱ নহয় । বাসস্থান ধ্বংস, খাদ্যৰ অভাৱ, বনাঞ্চল সংকুচিত হোৱা, কৰিড'ৰ দখল আৰু বনভূমিত বেদখলৰ দৰে বিষয়সমূহ একেলগে বিবেচনা কৰিহে সমস্যাটোৰ সমাধানৰ পথ উলিয়াব লাগিব ।

এয়া কেৱল নাটকৰ প্ৰথম খণ্ড

হাতী-মানুহৰ সংঘাতৰ বৰ্তমান পৰিস্থিতি অধিক উদ্বেগজনক বুলি উল্লেখ কৰি দিলীপ নাথে কয় যে সময়মতে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে আগন্তুক দিনত পৰিস্থিতি অধিক জটিল হ'ব পাৰে । দিলীপ নাথে কয়, "এয়া কেৱল নাটকৰ প্ৰথম খণ্ড । আগন্তুক দিনত আৰু বহু ঘটনা ঘটিব পাৰে । প্ৰতিদিনে মোবাইল খুলিলেই হাতীৰ আক্ৰমণত মানুহৰ মৃত্যু অথবা মানুহৰ সৈতে সংঘাতত হাতীৰ মৃত্যু হোৱা খবৰ পোৱা যায় । ইয়াৰ মূল কাৰণ খাদ্য আৰু বাসস্থানৰ সংকট ।"

Human Elephant conflict
এটা হাতীক ট্ৰেংকুলাইজ কৰাৰ সময়ত (ETV Bharat Assam)

তেওঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক বিষয়টোত বিশেষভাৱে হস্তক্ষেপ কৰাৰ আহ্বান জনাই হাতীৰ খাদ্যৰ উৎস, বাসস্থান আৰু পৰম্পৰাগত কৰিড'ৰসমূহ সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে তাৎক্ষণিক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । দিলীপ নাথৰ মতে হাতীৰ পৰম্পৰাগত কৰিড'ৰসমূহ বৈজ্ঞানিকভাৱে চিনাক্ত কৰি সেই অঞ্চলসমূহত অনিয়ন্ত্ৰিত নিৰ্মাণ আৰু বেদখল ৰোধ কৰিব লাগিব । লগতে বনাঞ্চলত হোৱা বেদখল চিনাক্ত কৰি আইন অনুসৰি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাটোও জৰুৰী ।

তেওঁ লগতে কয়, "এতিয়াও সময় আছে । হাতীৰ খাদ্য, বাসস্থান আৰু কৰিড'ৰসমূহ মুকলি কৰি সুৰক্ষিত কৰি ৰাখিব লাগিব । বনাঞ্চল আৰু হাতীৰ কৰিড'ৰত হোৱা বেদখল উচ্ছেদ কৰি চৰকাৰে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিলে মানুহ আৰু হাতী দুয়োৰে জীৱন সুৰক্ষিত কৰিব পৰা যাব ।"

হাতী-মানুহৰ সংঘাত : ২০২৬ত এতিয়ালৈ ৫৩ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু

অসম বিধানসভাত জুলাই মাহত বন আৰু পৰিৱেশ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱাই জনোৱা চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি ২০২৬ বৰ্ষত জুলাই পৰ্যন্ত ৰাজ্যত হাতী-মানুহৰ সংঘাতত ৫৩ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে । জুলাইৰ পিছতো ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সংঘাতৰ ঘটনা অব্যাহত আছে । ছেপ্টেম্বৰ মাহত গোৱালপাৰা, তিনিচুকীয়া আৰু শোণিতপুৰৰ ঢেকীয়াজুলিত সংঘটিত কেইবাটাও ঘটনাই পুনৰ বিষয়টো চৰ্চালৈ আনিছে ।

Human Elephant conflict
হাতী মানুহৰ সংঘাতত ৫৩ জনৰ মৃত্যু (ETV Bharat)

৬ ছেপ্টেম্বৰত গোৱালপাৰা, ৭ ছেপ্টেম্বৰত তিনিচুকীয়া, ১৪ ছেপ্টেম্বৰত পুনৰ গোৱালপাৰা আৰু ২২ ছেপ্টেম্বৰত ঢেকীয়াজুলিত দুজন লোকৰ মৃত্যু ঘটে । ইয়াৰ ফলত জুলাই পৰ্যন্ত চৰকাৰীভাৱে প্ৰকাশিত ৫৩ গৰাকী লোকৰ মৃত্যুৰ পিছত ছেপ্টেম্বৰত সংঘটিত ঘটনাসমূহে হাতী-মানুহৰ সংঘাতত মৃত্যুৰ সংখ্যা আৰু বৃদ্ধি কৰাৰ আশংকাৰ সৃষ্টি কৰিছে । অৱশ্যে ছেপ্টেম্বৰ পৰ্যন্ত সংশোধিত চৰকাৰী মুঠ সংখ্যা পৃথকভাৱে প্ৰকাশিত হৈছে নে নাই সেয়া নিশ্চিত হোৱা নাই ।

কেৱল বন বিভাগৰ সমস্যা নহয়

বিশেষজ্ঞসকলৰ মতে হাতী-মানুহৰ সংঘাত কেৱল বন বিভাগৰ সমস্যা নহয় । ইয়াৰ সৈতে ভূমি ব্যৱহাৰ, বন সংৰক্ষণ, কৃষি, আন্তঃগাঁথনি নিৰ্মাণ, হাতীৰ বিচৰণৰ পথ আৰু স্থানীয় লোকৰ জীৱিকাৰ বিষয় ওত:প্ৰোতভাৱে জড়িত । সেয়েহে দীৰ্ঘম্যাদী পৰিকল্পনাৰ জৰিয়তে হাতীৰ বাসস্থান আৰু কৰিড'ৰ সংৰক্ষণ কৰাৰ লগতে সংঘাতপ্ৰৱণ অঞ্চলত বসবাস কৰা লোকসকলৰ সুৰক্ষাৰ বাবেও ফলপ্ৰসূ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাটো জৰুৰী হৈ পৰিছে ।

ঢেকীয়াজুলিৰ শেহতীয়া ঘটনাই পুনৰ এক মৌলিক প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে "হাতী-মানুহ উভয়ৰে অস্তিত্ব সুৰক্ষিত ৰাখিবলৈ অসমৰ পৰম্পৰাগত হাতী কৰিড'ৰসমূহ কিমান সোনকালে চিনাক্ত, সংৰক্ষণ আৰু পুনৰুদ্ধাৰ কৰা হ'ব ?"

লগতে পঢ়ক :

উন্নত চিকিৎসা লৈ বনাঞ্চললৈ উভতিল গজৰাজ

TAGGED:

হাতী মানুহৰ সংঘাত
বন্যহস্তীৰ আক্ৰমণ
হস্তীদণ্ডি
আৰটিআই কৰ্মী দিলীপ নাথ
HUMAN ELEPHANT CONFLICT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.