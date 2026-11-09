ETV Bharat / state

গুৱাহাটীত বৃহৎ বিত্তীয় প্ৰৱঞ্চনা; ভাৰতীয় সেনালৈ সামগ্ৰী যোগান ধৰাৰ নামত প্ৰায় ১২ কোটিৰ প্ৰৱঞ্চনা

ভাৰতীয় সেনাৰ সামগ্ৰী যোগানৰ ভুৱা নিৰ্দেশ, সেনা বিষয়াৰ ছদ্মবেশ আৰু জাল বিত্তীয় নথি-পত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰৱঞ্চনাৰ জাল পাতিছিল ।

fraud in the name of Indian Army
ভাৰতীয় সেনাৰ নামত বিত্তীয় প্ৰৱঞ্চনা কৰা প্ৰৱঞ্চক আৰক্ষীৰ জালত (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 9, 2026 at 8:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : ভাৰতীয় সেনালৈ সামগ্ৰী যোগান ধৰাৰ নামত গুৱাহাটীৰ এক ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা ১১.৫০ কোটি টকা সৰকোৱা প্ৰৱঞ্চক আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে । পাণবজাৰ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া, পৰিদৰ্শক শংকৰজ্যোতি নাথৰ নেতৃত্বত যোৱা এটা আৰক্ষীৰ দলে এই প্ৰৱঞ্চনা চক্ৰটোৰ মূল মাষ্টাৰমাইণ্ড ৩০ বছৰীয়া হৰ্ষ আগৰৱালাক পশ্চিমবংগৰ শিলিগুৰিৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।

অসম আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰা প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিত উল্লেখ কৰা অনুসৰি, গুৱাহাটীৰ গ্ল'বেল ট্ৰেডাৰ্ছ নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ সৈতে পূৰ্বৰে পৰা থকা ব্যৱসায়িক সম্পৰ্কৰ সুযোগ লৈ প্ৰৱঞ্চকে ভুক্তভোগী প্ৰতিষ্ঠানটোৰ বিশ্বাস অৰ্জন কৰিছিল । পাছত ভাৰতীয় সেনাৰ সামগ্ৰী যোগানৰ ভুৱা নিৰ্দেশ, সেনা বিষয়াৰ ছদ্মবেশ আৰু জাল বিত্তীয় নথি-পত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰৱঞ্চনাৰ জাল পাতিছিল ।

fraud in the name of Indian Army
ভাৰতীয় সেনাৰ নামত বিত্তীয় প্ৰৱঞ্চনা কৰা প্ৰৱঞ্চক আৰক্ষীৰ জালত (ETV Bharat Assam)

এই চক্ৰটোৱে প্ৰতিষ্ঠানখনৰ পৰা চল-চাতুৰিৰে মুঠ ১১,৫০,৫৬,১৮০ (১১ কোটি ৫০ লাখ ৫৬ হাজাৰ ১৮০) টকা আত্মসাৎ কৰে । ঘটনা সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগীয়ে পাণবজাৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছতেই ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS), ২০২৩ আৰু তথ্য-প্ৰযুক্তি আইনৰ (IT Act) প্ৰাসংগিক ধাৰাৰ অধীনত ২১৪/২০২৬ নম্বৰত ৰুজু কৰা হয় ।

fraud in the name of Indian Army
অসম আৰক্ষীৰ প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তি (ETV Bharat Assam)

পৰৱৰ্তী সময়ত গোপন সূত্ৰৰ পমখেদি পাণবজাৰ আৰক্ষীৰ দলটোৱে পশ্চিমবংগত আন্তঃৰাজ্যিক অভিযান চলাই শিলিগুৰিৰ পৰা মূল অভিযুক্ত হৰ্ষ আগৰৱালাক কৰায়ত্ত কৰে । আৰক্ষীয়ে হৰ্ষ আগৰৱালাৰ ইতিমধ্যে বিভিন্ন বেংক একাউণ্টত থকা প্ৰায় ২ কোটিৰো অধিক টকা ফ্ৰীজ কৰে । এই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত বাকী অভিযুক্তসকলক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ আৰু প্ৰৱঞ্চনাৰ বাকী ধনখিনি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।

লগতে পঢ়ক :বলীউডৰ চৰ্চিত ছবি 'ৰামায়ণ'ৰ সৈতে বৰপেটাৰ শিল্পীৰ কি সম্পৰ্ক ?
লগতে পঢ়ক :অতিৰিক্ত মাত্ৰাত ড্ৰাগছ সেৱন : গোলাঘাটত মৰণব্যাধিয়ে প্ৰাণ কাঢ়িলে যুৱকৰ

TAGGED:

FINANCIAL FRAUD IN GUWAHATI
FRAUD IN THE NAME OF INDIAN ARMY
INDIAN ARMY GOODS SUPPLY FRAUD
গুৱাহাটীত বৃহৎ বিত্তীয় প্ৰৱঞ্চনা
ভাৰতীয় সেনাৰ নামত প্ৰৱঞ্চনা

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.