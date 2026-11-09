গুৱাহাটীত বৃহৎ বিত্তীয় প্ৰৱঞ্চনা; ভাৰতীয় সেনালৈ সামগ্ৰী যোগান ধৰাৰ নামত প্ৰায় ১২ কোটিৰ প্ৰৱঞ্চনা

গুৱাহাটীত বৃহৎ বিত্তীয় প্ৰৱঞ্চনা; ভাৰতীয় সেনালৈ সামগ্ৰী যোগান ধৰাৰ নামত প্ৰায় ১২ কোটিৰ প্ৰৱঞ্চনা
ভাৰতীয় সেনাৰ সামগ্ৰী যোগানৰ ভুৱা নিৰ্দেশ, সেনা বিষয়াৰ ছদ্মবেশ আৰু জাল বিত্তীয় নথি-পত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰৱঞ্চনাৰ জাল পাতিছিল ।
Published : November 9, 2026 at 8:53 PM IST
গুৱাহাটী : ভাৰতীয় সেনালৈ সামগ্ৰী যোগান ধৰাৰ নামত গুৱাহাটীৰ এক ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা ১১.৫০ কোটি টকা সৰকোৱা প্ৰৱঞ্চক আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে । পাণবজাৰ আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া, পৰিদৰ্শক শংকৰজ্যোতি নাথৰ নেতৃত্বত যোৱা এটা আৰক্ষীৰ দলে এই প্ৰৱঞ্চনা চক্ৰটোৰ মূল মাষ্টাৰমাইণ্ড ৩০ বছৰীয়া হৰ্ষ আগৰৱালাক পশ্চিমবংগৰ শিলিগুৰিৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ।
অসম আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰা প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিত উল্লেখ কৰা অনুসৰি, গুৱাহাটীৰ গ্ল'বেল ট্ৰেডাৰ্ছ নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ সৈতে পূৰ্বৰে পৰা থকা ব্যৱসায়িক সম্পৰ্কৰ সুযোগ লৈ প্ৰৱঞ্চকে ভুক্তভোগী প্ৰতিষ্ঠানটোৰ বিশ্বাস অৰ্জন কৰিছিল । পাছত ভাৰতীয় সেনাৰ সামগ্ৰী যোগানৰ ভুৱা নিৰ্দেশ, সেনা বিষয়াৰ ছদ্মবেশ আৰু জাল বিত্তীয় নথি-পত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰৱঞ্চনাৰ জাল পাতিছিল ।
এই চক্ৰটোৱে প্ৰতিষ্ঠানখনৰ পৰা চল-চাতুৰিৰে মুঠ ১১,৫০,৫৬,১৮০ (১১ কোটি ৫০ লাখ ৫৬ হাজাৰ ১৮০) টকা আত্মসাৎ কৰে । ঘটনা সন্দৰ্ভত ভুক্তভোগীয়ে পাণবজাৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছতেই ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS), ২০২৩ আৰু তথ্য-প্ৰযুক্তি আইনৰ (IT Act) প্ৰাসংগিক ধাৰাৰ অধীনত ২১৪/২০২৬ নম্বৰত ৰুজু কৰা হয় ।
পৰৱৰ্তী সময়ত গোপন সূত্ৰৰ পমখেদি পাণবজাৰ আৰক্ষীৰ দলটোৱে পশ্চিমবংগত আন্তঃৰাজ্যিক অভিযান চলাই শিলিগুৰিৰ পৰা মূল অভিযুক্ত হৰ্ষ আগৰৱালাক কৰায়ত্ত কৰে । আৰক্ষীয়ে হৰ্ষ আগৰৱালাৰ ইতিমধ্যে বিভিন্ন বেংক একাউণ্টত থকা প্ৰায় ২ কোটিৰো অধিক টকা ফ্ৰীজ কৰে । এই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত বাকী অভিযুক্তসকলক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ আৰু প্ৰৱঞ্চনাৰ বাকী ধনখিনি উদ্ধাৰ কৰিবলৈ আৰক্ষীয়ে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে ।