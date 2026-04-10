ভাল চিকিৎসক হোৱাৰ সপোন তৃতীয় স্থান লাভ কৰা ডিব্ৰুগড়ৰ জিয়া ফাৰা ইছলামৰ

ভাল চিকিৎসক হোৱাৰ সপোন তৃতীয় স্থান লাভ কৰা ডিব্ৰুগড়ৰ জিয়া ফাৰা ইছলামৰ
জিয়া ফাৰা ইছলামে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত তৃতীয় স্থান লাভ কৰাত ডিব্ৰুগড়ৰ লিটল ফ্লাৱাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় ।
Published : April 10, 2026 at 4:10 PM IST
ডিব্ৰুগড় : শুকুৰবাৰে ঘোষণা হয় হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল । পুৱা ফলাফল ঘোষণাৰ পাছতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দৰে ডিব্ৰুগড় জিলাখনতো এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় । এইবাৰ ৰাজ্যৰ ভিতৰতে তৃতীয়স্থান লাভ কৰি উত্তীৰ্ণ হয় ডিব্ৰুগড়ৰ লিটল ফ্লাৱাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ ছাত্ৰী জিয়া ফাৰা ইছলামে ।
ডিব্ৰুগড় চহৰৰ মিলন নগৰৰ নিবাসী চাদেকুল ইছলাম আৰু জেছমিন বেগমৰ একমাত্ৰ কন্যা হৈছে জিয়া ফাৰা । ৰাজ্যখনৰ ভিতৰতে এই স্থান লাভ কৰাৰ পিছতেই লিটল ফ্লাৱাৰ স্কুলত এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় । ফলাফল ঘোষণাৰ পাছত ছাত্ৰীগৰাকী বিদ্যালয়ত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতেই বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে বিভিন্নজনে তেওঁক সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ লগতে শুভেচ্ছা জনায় ।
ডিব্ৰুগড়ৰ লিটল ফ্লাৱাৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ ছাত্ৰী জিয়া ফাৰা ইছলামৰ এই ফলাফলৰ পাছত বিদ্যালয়খনত দেখা যায় উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ । ছাত্ৰীগৰাকীৰ এই সফলতাৰ পাছতে বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষই কয়, "আজি বহুত সুখী আমাৰ ছাত্ৰী জিয়া ফাৰাৰ ৰিজাল্টক লৈ । তেওঁ এই স্থান পোৱাৰ যোগ্য । তেওঁ এগৰাকী ভাল ছাত্ৰী আৰু খুব নিয়মানুৱৰ্তী ।"
তেওঁৰ ফলাফল সন্দৰ্ভত অধ্যক্ষগৰাকীয়ে কয়, "তেওঁৰ লগতে যিসকল শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীয়ে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছিল, অভিভাৱকসকলোকে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ । আমি তেওঁক লৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ । এই সফলতা জিয়া ফাৰাৰ জৰিয়তে আমাক ভগৱানে দিয়া আশীৰ্বাদ । তেওঁ ৯৮% নম্বৰ লাভ কৰিছে । অসমীয়াত ৯৬ নম্বৰ, ইংৰাজীত ৯৮, বিজ্ঞানত ৯৯, সমাজবিজ্ঞানত ৯৫, গণিতত ১০০, ঐচ্ছিক গণিতত ১০০ নম্বৰ লাভ কৰিছে । আমাৰ বিদ্যালয়ৰ পৰা ১৮২ গৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল । ১৬৪ গৰাকীয়ে প্ৰথম বিভাগ, ১৪ গৰাকীয়ে দ্বিতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছে ।"
মেধাৱী ছাত্ৰী জিয়া ফাৰা ইছলামৰ এই সফলতাত আনন্দিত পিতৃ-মাতৃৰ লগতে ডিব্ৰুগড়বাসী । কন্যাৰ সফলতাৰ পাছত পিতৃ চাদেকুল ইছলামে কয়, "আজি আমাৰ বাবে এটা ভাললগা দিন । তেওঁ সৰুৰে পৰা পঢ়াৰ প্ৰতি আগ্ৰহী আছিল । পঢ়াৰ এটা পৰিৱেশ আমি তেওঁক দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ । বিদ্যালয়খনে তেওঁক সকলো ধৰণৰ শিক্ষা দি আগবঢ়াই নিছিল । তেওঁৰ এই সফলতাত বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলৰ ভূমিকা আছিল অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ।"
ৰাজ্যৰ ভিতৰতে শীৰ্ষৰ তৃতীয় স্থান লাভ কৰি জিয়া ফাৰা ইছলামে কয়, "এই ফলাফল লাভ কৰি ভাল লাগিছে । বিশেষকৈ মোৰ পৰিয়াল আৰু বিদ্যালয়ক সুখী কৰিব পাৰিছোঁ, সেইটো মোৰ বাবে ডাঙৰ কথা । মই এটা ভাল ৰিজাল্ট হ'ব বুলি অধ্যয়ন কৰিছিলোঁ । কিন্তু মোৰ পৰিয়াল আৰু বিদ্যালয়ে এনেকুৱা এটা ফলাফল আশা কৰি আছিল ।"
তেওঁ লগতে কয়, "সৰ্বমুঠ ৫৮৮ নম্বৰ লাভ কৰিছোঁ । মোৰ পৰিয়াল আৰু বিদ্যালয়ৰ প্ৰেৰণা আৰু সহযোগিতাত এই সফলতা সম্ভৱ হৈছে । পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে দৈনিক ১৬ ঘণ্টাকৈ অধ্যয়ন কৰিছিলোঁ । ভৱিষ্যতে চিকিৎসক হোৱাৰ লক্ষ্যৰে ক'চিং কৰি আছোঁ ।"