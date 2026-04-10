হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ১০০ শতাংশ ফলাফল

হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ১০০ শতাংশ ফলাফল
নুনমাটিৰ অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ পৰা সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক বিদ্যালয় প্ৰাংগণত সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় ।
Published : April 10, 2026 at 7:28 PM IST
গুৱাহাটী : শুকুৰবাৰে ঘোষণা হয় হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল । এই ফলাফলক লৈ সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ বিদ্যালয়সমূহত দেখা গৈছে উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ । ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ মহানগৰীৰ নুনমাটিস্থিত অসম জাতীয় বিদ্যালয়তো দেখা গৈছে একেই পৰিৱেশ । বিদ্যালয়খনৰ ছাত্র-ছাত্রীসকলে সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ বাবে ছাত্র-ছাত্রীসকলৰ মাজত সৃষ্টি হয় আনন্দ-উল্লাস ।
এইবাৰৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত বিদ্যালয়খনৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ হৈছে শতকৰা ১০০ শতাংশ । বিদ্যালয়খনৰ পৰা ২০২৬ বৰ্ষত ১২৩ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল আৰু আটাইকেইগৰাকীয়ে সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হয় ।
বিদ্যালয়খনৰ ফলাফল সন্দৰ্ভত অধ্যক্ষ ড৹ ঘনশ্যাম মেধিয়ে জনয় যে এইবাৰৰ পৰীক্ষাত ৩৬ গৰাকীয়ে ডিষ্টিংচন, ৩৬ গৰাকীয়ে ষ্টাৰ মাৰ্ক, ১১৮ গৰাকীয়ে প্ৰথম বিভাগত, ৫ গৰাকীয়ে দ্বিতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছে । আনহাতে, অসমীয়া বিষয়ত তিনিগৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ১০০ নম্বৰৰ ভিতৰত ১০০ নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱাৰ বিপৰীতে সাধাৰণ গণিত বিষয়ত চাৰিগৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ১০০ নম্বৰ লাভ কৰিছে ।
হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ পৰা সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা এগৰাকী ছাত্ৰই নিজৰ অনুভৱ ব্যক্ত কৰি কয়, "অসম জাতীয় বিদ্যালয়ৰ পৰা এইবাৰ মই ৯৩ শতাংশ নম্বৰ লৈ উত্তীৰ্ণ হ'লোঁ । সাধাৰণ গণিতত ১০০ আৰু বাকী আটাইবোৰ বিষয়তে মই লেটাৰ নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ । ভালে লাগিছে, ইমান ডাঙৰ পৰীক্ষা এটাত এই ফলাফল । কাৰণ শিক্ষাৰ্থীৰ জীৱনৰ পৰা চাবলৈ গ'লে দশম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাটোত সকলোৰে ইচ্ছা থাকে ভাল নম্বৰ এটা লাভ কৰিবলৈ । গতিকে সেই হিচাপত অতি সুখী ।"
নিজৰ জীৱনৰ লক্ষ্য সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "মই এতিয়া চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত হ'ম বুলি ভাবিছোঁ । চিকিৎ বিজ্ঞান সৰুৰে পৰা ভাল লাগে আৰু সেই ক্ষেত্ৰত জড়িত হৈ সমাজৰ সেৱা কৰি যাম ।"
উল্লেখ্য যে বিদ্যালয়খনৰ পৰা সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ পৰীক্ষাৰ্থীসকলক বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰা শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীসকলে ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনায় ।