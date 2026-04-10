ৰেকৰ্ড গঢ়িলে ডিমা হাছাও জিলাৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে, ৮৮.২৩ শতাংশ শিক্ষাৰ্থী উত্তীৰ্ণ

ৰেকৰ্ড গঢ়িলে ডিমা হাছাও জিলাৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে, ৮৮.২৩ শতাংশ শিক্ষাৰ্থী উত্তীৰ্ণ
ঘোষণা কৰা হ'ল হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ৷ বিগত বৰ্ষৰ ফলাফলৰ তুলনাত এইবাৰ উত্তীৰ্ণ ২ শতাংশৰো অধিক বুলি মন্তব্য শিক্ষামন্ত্ৰী ৷
Published : April 10, 2026 at 4:22 PM IST|
Updated : April 10, 2026 at 4:57 PM IST
ধেমাজি : শুকুৰবাৰে ঘোষণা কৰা হ'ল ২০২৬ বৰ্ষৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ৷ পুৱা ১০.৩০ বজাত অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা ব’ৰ্ডে ঘোষণা কৰে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ৷ উত্তীৰ্ণ হোৱা শিক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা হৈছে ২,৮১,৭০১ গৰাকী আৰু এইবছৰ উত্তীৰ্ণ ৬৫.৬২ শতাংশ ৷ বিগত বৰ্ষৰ তুলনাত এইবাৰ উত্তীৰ্ণ হাৰ বৃদ্ধি পালে ৷
এই সন্দৰ্ভত শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে কয়,"কম সময়ৰ ভিতৰত ফলাফল ঘোষণা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ এইবাৰো ছাত্ৰীৰ তুলনাত ছাত্ৰৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ বৃদ্ধি হৈছে ৷ ৮৮.২৩ শতাংশ শিক্ষাৰ্থী উত্তীৰ্ণৰে ৰাজ্যৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক শিক্ষাৰ্থী উত্তীৰ্ণ হোৱা জিলা হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ডিমা হাছাও ৷ ৮৪.০৮ শতাংশ শিক্ষাৰ্থীৰ উত্তীৰ্ণৰে দ্বিতীয় স্থানত আছে শিৱসাগৰ জিলা ৷"
তেওঁ লগতে কয়, "পূৰ্বতকৈ এইবাৰ উত্তীৰ্ণ ২ শতাংশৰো অধিক ৷ মাজুলী আৰু নলবাৰীত পূৰ্বৰ তুলনাত এইবাৰ ফলাফল কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস হৈছে ৷ আটাইতকৈ উত্তীৰ্ণ হাৰ কম হোৱা জিলাৰ ভিতৰত আছে ধুবুৰী আৰু কাছাৰ ৷ পূৰ্বতে কাছাৰ জিলাত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ উৎসাহজনক নাছিল ৷ কিয় দুয়োখন জিলাৰ ফলাফল বেয়া হৈছে তাৰ কাৰণ বিশ্লেষণ কৰা হ'ব ৷ শিক্ষা বিভাগে কাছাৰ আৰু ধুবুৰী জিলাত বিশেষ নজৰ ৰাখিব লাগিব ৷"
শিক্ষামন্ত্ৰী গৰাকীয়ে লগতে কয়,"সদ্য ঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলত মাত্ৰ শীৰ্ষ তিনিটা স্থানৰ ব্যৱস্থা আছে ৷ সেই অনুসৰি প্ৰথম স্থান দখল কৰে বজালীৰ শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন পাটাছাৰকুছিৰ ছাত্ৰ জ্যোতিৰ্ময় দাসে ৷ দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰে হাৱাজানৰ অম্বিকাগিৰী ৰায় চৌধুৰী জাতীয় বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী আকাংক্ষা ভূঞাই ৷ আনহাতে দুগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে তৃতীয় স্থান পাবলৈ সক্ষম হৈছে ৷ তেওঁলোক হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ লিটল ফ্লাৱাৰ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী জীয়া ফাৰাহ ইছলাম আৰু নলবাৰী লিটল ফ্লাৱাৰ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী সুৰজিত আখতাৰ ৷"
