হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল : শিক্ষাৰ্থীক সম্বৰ্ধনা মৰিগাঁৱৰ বাখৰবড়ী ৰঙালী বিহু সন্মিলন উদযাপন সমিতিৰ
সদ্য ঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীক সম্বৰ্ধনা মৰিগাঁৱৰ বাখৰবড়ী ৰঙালী বিহু সন্মিলন উদযাপন সমিতিৰ ৷
Published : April 11, 2026 at 1:40 PM IST
মৰিগাঁও: মৰিগাঁৱৰ বাখৰবড়ী ৰঙালী বিহু সন্মিলন উদযাপন সমিতিৰ অভিনৱ পদক্ষেপ ৷ সদ্য ঘোষিত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীক সম্বৰ্ধনা জনায় ৷ বাখৰবড়ী ৰঙালী বিহু সন্মিলন উদযাপন সমিতিৰ অভিনৱ পদক্ষেপক সকলোৱে সলাগ লৈছে ৷ শুকুবাৰে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পাছতেই শনিবাৰে ২৮ সংখ্যক বাখৰবড়ী ৰঙালী বিহু উদযাপন সমিতিৰ বিষয়-ববীয়াই শিক্ষাৰ্থীসকলক উৎসাহ প্ৰদান উদ্দেশ্যে এই পদক্ষেপ লৈছে ৷
উল্লেখ্য যে, অঞ্চলটোৰ পৰা সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা মুঠ ১৩ গৰাকী শিক্ষাৰ্থীক তেওঁলকোৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক কেৱল মঞ্চত মাতি আনি সন্মান জনোৱাতকৈ তেওঁলোকৰ ঘৰলৈ গৈ পৰিয়ালৰ মাজত উৎসাহিত কৰাটোৱে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মনত আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি কৰে । আগন্তুক দিনবোৰত যাতে তেওঁলোকে ইয়াতকৈও অধিক সফলতা অৰ্জন কৰি সমাজ তথা অঞ্চলটোলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিব পাৰে, তাৰ বাবে সমিতিয়ে এক ইতিবাচক পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিছে।
বিহু সমিতি এখন কেৱল উৎসৱ উদযাপনৰ মাজতে সীমাবদ্ধ নাথাকি সামাজিক আৰু বৌদ্ধিক বিকাশৰ ক্ষেত্ৰতো যে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ল’ব পাৰে, বাখৰবড়ী বিহু সমিতিয়ে সেয়া প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে । হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰত সফলতাৰে উত্তীৰ্ণ যুৱৰাজ দাস, সুশান্ত হাজৰিকা, ঋতুৰাজ দাস, গোলাপী হাজৰিকা, ঋতুমনি দাস, নিশা দাস, চয়নিকা দাস, লক্ষ্যজ্যোতি দাস, আকাশ বিষয়া, অৰ্জুন দাস, কুশল দাস, পিংকুমনি দাস আৰু ৰঞ্জিত দাসৰ ঘৰলৈ গৈ বিহু কমিটিৰ বিষয়-ববীয়াই সম্বৰ্ধনা জনায় ৷
বাখৰবড়ী ৰঙালী বিহু সন্মিলন উদযাপন সমিতিৰ এই প্ৰচেষ্টাই অঞ্চলটোৰ আন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলকো ভৱিষ্যতে অধিক ভাল ফলাফল কৰিবলৈ নিচ্ছয় অনুপ্ৰাণিত কৰিব। এনে গঠনমূলক চিন্তা আৰু কৰ্মৰাজিৰ বাবে সমিতিৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্যই প্ৰশংসাৰ পাত্ৰ । এই কাৰ্যই নতুন প্ৰজন্মক অনুপ্ৰাণিত কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে সচেতন মহলে ।
