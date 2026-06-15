তিৱা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত চাৰি শতাধিক কৃতি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সম্বৰ্ধনা
নিজৰ ভাষা, সংস্কৃতি আৰু জাতীয় চেতনাক আগুৱাই নিয়াৰ প্ৰচেষ্টা ।
Published : June 15, 2026 at 10:17 AM IST
মৰিগাঁও: সদৌ তিৱা ছাত্ৰ সন্থাৰ মৰিগাঁও জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত দেওবাৰে জিলাখনৰ কৃতি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক এক আড়ম্বৰপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয় । এইবাৰ উচ্চ মাধ্যমিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা শিক্ষাৰ্থীসকলক উৎসাহিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে মৰিগাঁও জিলা পুথিভঁৰাল প্ৰেক্ষাগৃহত আয়োজন কৰা হয় এই সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানৰ ।
জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ৪০০ ৰো অধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক এই অনুষ্ঠানত তেওঁলোকৰ উৎকৃষ্ট ফলৰ বাবে সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে ফুলাম গামোচা, মানপত্ৰ আৰু কিতাপৰ টোপোলাৰে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয় । কৃতি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ এনে অভূতপূৰ্ব সাফল্যত প্ৰেক্ষাগৃহত সৃষ্টি হয় এক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ । সম্বৰ্ধনা সভাত অঞ্চলটোৰ কেইগৰাকী বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক আৰু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকে ।
অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থকা বিশিষ্ট অতিথিসকলে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যৎ শৈক্ষিক যাত্ৰাৰ বাবে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে তেওঁলোকক জ্ঞান আহৰণেৰে সমাজ তথা দেশৰ এগৰাকী সুনাগৰিক হ’বলৈ আহ্বান জনায় । শিক্ষাৰ সমান্তৰালভাৱে নিজৰ ভাষা, সংস্কৃতি আৰু জাতীয় চেতনাক আগুৱাই লৈ যাবলৈও বক্তাসকলে শিক্ষাৰ্থীসকলক অনুপ্ৰাণিত কৰে ।
এই সন্দৰ্ভত সদৌ তিৱা ছাত্ৰ সন্থাৰ এগৰাকী ছাত্ৰনেতাই কয়, "বিগত সময়ত সদৌ তিৱা ছাত্ৰ সন্থাৰ মৰিগাঁও জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত আমাৰ ওপৰত অৰ্পণ কৰা দায়িত্ব পালন কৰি আহিছো । ইয়াৰ অংশৰূপেই আজিৰ এই অনুষ্ঠানটো অনুষ্ঠিত কৰিছো । মৰিগাঁও জিলাৰ তিৱা তথা জনজাতীয় কৃতি শিক্ষাৰ্থীসকলক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিবলৈ পাই আমি আনন্দিত হৈছো । এই শিক্ষাৰ্থীসকলৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্য়তৰ বাবে আমি তেওঁলোকক উৎসাহিত কৰিবলৈ এই সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছো ।"
লগতে পঢ়ক:ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰাটে প্ৰতিযোগিতাত ব্ৰঞ্জৰ পদকেৰে উজলিল মাজুলীৰ জ্যোতিস্মান দত্ত
মঙলদৈত অসম ৰাজ্যিক নিৰ্মাণ মজদুৰ ইউনিয়নৰ অভিনন্দন অনুষ্ঠান