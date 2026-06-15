ETV Bharat / state

তিৱা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত চাৰি শতাধিক কৃতি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সম্বৰ্ধনা

নিজৰ ভাষা, সংস্কৃতি আৰু জাতীয় চেতনাক আগুৱাই নিয়াৰ প্ৰচেষ্টা ।

meritorious students felicitated-by All Tiwa Students' Union in Morigaon
তিৱা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত চাৰি শতাধিক কৃতি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সম্বৰ্ধনা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 15, 2026 at 10:17 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

মৰিগাঁও: সদৌ তিৱা ছাত্ৰ সন্থাৰ মৰিগাঁও জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত দেওবাৰে জিলাখনৰ কৃতি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক এক আড়ম্বৰপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয় । এইবাৰ উচ্চ মাধ্যমিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা শিক্ষাৰ্থীসকলক উৎসাহিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে মৰিগাঁও জিলা পুথিভঁৰাল প্ৰেক্ষাগৃহত আয়োজন কৰা হয় এই সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানৰ ।

জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ৪০০ ৰো অধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক এই অনুষ্ঠানত তেওঁলোকৰ উৎকৃষ্ট ফলৰ বাবে সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আনুষ্ঠানিকভাৱে ফুলাম গামোচা, মানপত্ৰ আৰু কিতাপৰ টোপোলাৰে সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয় । কৃতি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ এনে অভূতপূৰ্ব সাফল্যত প্ৰেক্ষাগৃহত সৃষ্টি হয় এক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ । সম্বৰ্ধনা সভাত অঞ্চলটোৰ কেইগৰাকী বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক আৰু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকে ।

তিৱা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত চাৰি শতাধিক কৃতি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সম্বৰ্ধনা (ETV Bharat Assam)

অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থকা বিশিষ্ট অতিথিসকলে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ ভৱিষ্যৎ শৈক্ষিক যাত্ৰাৰ বাবে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে তেওঁলোকক জ্ঞান আহৰণেৰে সমাজ তথা দেশৰ এগৰাকী সুনাগৰিক হ’বলৈ আহ্বান জনায় । শিক্ষাৰ সমান্তৰালভাৱে নিজৰ ভাষা, সংস্কৃতি আৰু জাতীয় চেতনাক আগুৱাই লৈ যাবলৈও বক্তাসকলে শিক্ষাৰ্থীসকলক অনুপ্ৰাণিত কৰে ।

meritorious students felicitated-by All Tiwa Students' Union in Morigaon
তিৱা ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত চাৰি শতাধিক কৃতি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সম্বৰ্ধনা (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত সদৌ তিৱা ছাত্ৰ সন্থাৰ এগৰাকী ছাত্ৰনেতাই কয়, "বিগত সময়ত সদৌ তিৱা ছাত্ৰ সন্থাৰ মৰিগাঁও জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত আমাৰ ওপৰত অৰ্পণ কৰা দায়িত্ব পালন কৰি আহিছো । ইয়াৰ অংশৰূপেই আজিৰ এই অনুষ্ঠানটো অনুষ্ঠিত কৰিছো । মৰিগাঁও জিলাৰ তিৱা তথা জনজাতীয় কৃতি শিক্ষাৰ্থীসকলক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰিবলৈ পাই আমি আনন্দিত হৈছো । এই শিক্ষাৰ্থীসকলৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্য়তৰ বাবে আমি তেওঁলোকক উৎসাহিত কৰিবলৈ এই সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছো ।"

লগতে পঢ়ক:ৰাষ্ট্ৰীয় কাৰাটে প্ৰতিযোগিতাত ব্ৰঞ্জৰ পদকেৰে উজলিল মাজুলীৰ জ্যোতিস্মান দত্ত

মঙলদৈত অসম ৰাজ্যিক নিৰ্মাণ মজদুৰ ইউনিয়নৰ অভিনন্দন অনুষ্ঠান

ক্ষেত্ৰী আৰক্ষীৰ উদ্যোগত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক অভিনন্দন

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
সদৌ তিৱা ছাত্ৰ সন্থা
সম্বৰ্ধনা
উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষা
ALL TIWA STUDENTS UNION

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.