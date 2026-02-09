প্ৰথমখন দেওনা ! মঙলবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা
ৰাজ্যৰ মুঠ ১,০৪৬ টা পৰীক্ষা কেন্দ্রত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত ৪,৩৮,৫৬৫ গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হ'ব ।
Published : February 9, 2026 at 6:05 PM IST
গুৱাহাটী: কাইলৈ(মঙলবাৰ)ৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা(মেট্রিক) । ১০ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা মেট্ৰিক পৰীক্ষা ২৭ ফেব্ৰুৱাৰীত সমাপ্ত হ'ব । ৰাজ্যৰ মুঠ ১,০৪৬ টা পৰীক্ষা কেন্দ্রত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত ৪,৩৮,৫৬৫ গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হ'ব । ইয়াৰ ভিতৰত ১,৯০,২৪৩ জন ছাত্ৰ আৰু ২,৪৮,৩২২ গৰাকী ছাত্ৰী ৷ এই তথ্য সদৰী কৰিছে ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদে । পৰীক্ষা সমাপ্ত হোৱাৰ পিছতে মুঠ ৪৫ টা পৰীক্ষাৰ মূল্যায়ন মণ্ডলত উত্তৰবহীসমূহ মূল্যায়ন কৰা হ'ব ।
আনহাতে, ১১ ফেব্ৰুৱাৰী পৰা আৰম্ভ হ’ব উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষা । ১১ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ১৬ মাৰ্চলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষা । কলা, বাণিজ্য, বিজ্ঞান আৰু বৃত্তিমুখী শাখাত মুঠ ৩,৩০,৭৪৪ গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী এইবাৰ অৱতীৰ্ণ হ'ব । ৰাজ্যৰ ৮২১ টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া এই পৰীক্ষাত কলা শাখাত অৱতীৰ্ণ হ'ব ২,৪৭,৮৬৫ গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী । ইয়াৰ ভিতৰত ১,০২,৬৪৮ জন ছাত্ৰ, ১,৪৫,২১৬ গৰাকী ছাত্ৰী আৰু তৃতীয় লিংগৰ এজন পৰীক্ষাৰ্থী
পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব ।
ইপিনে বিজ্ঞান শাখাত মুঠ ৬১,৫৬৮ পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হ'ব । ইয়াৰ ভিতৰত ৩৪,৮০১ ছাত্ৰ, ২৬,৭৬৬ ছাত্ৰী আৰু তৃতীয় লিংগৰ এগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী । বাণিজ্য শাখাত এইবাৰ মুঠ ১৯,৮০৬ গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হ'ব । ইয়াৰ ভিতৰত ১৩,৭৮২ জন ছাত্ৰ আৰু ৬,০২৪ গৰাকী হৈছে ছাত্ৰী ।
আনহাতে বৃত্তিমুখী শাখাত অৱৰ্তীণ হ'ব ১,৫০৫ পৰীক্ষাৰ্থী । ইয়াৰ ভিতৰত ৮৮৭ জন ছাত্ৰ আৰু ৬১৮ গৰাকী ছাত্ৰী পৰীক্ষাত অৱৰ্তীণ হ'ব । ইপিনে পৰীক্ষা সমাপ্ত হোৱাৰ পিছতে মুঠ ৪৮ টা পৰীক্ষাৰ মূল্যায়ন মণ্ডলত উত্তৰ বহীসমূহ মূল্যায়ন কৰা হ'ব ।
লগতে পঢ়ক: অৱহেলিত, উপেক্ষিত, এলাগী হৈ ৰ'ব নেকি জুবিনক্ষেত্ৰ ?