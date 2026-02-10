ETV Bharat / state

পৰীক্ষাগৃহত শিক্ষাৰ্থী উপস্থিত, নাহিল প্ৰশ্নকাকতৰ টোপোলা

ছিপাঝাৰৰ গৰুখুটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন্দ্ৰত মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকতৰ টোপোলা নহাত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি ।

Crowd in front of the exam center in Jorhat
হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ সন্মুখত ভিৰ (ETV Bharat Assam)
যোৰহাট/মঙলদৈ : আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা ৷ শৈক্ষিক জীৱনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাক লৈ উৎসুকতাৰ অন্ত নাই । পুৱাৰে পৰাই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ সন্মুখত সন্তানৰ সৈতে ভিৰ কৰে অভিভাৱকসকলে ।

ইয়াৰ মাজতেই ঘটিল অঘটন । এই কেন্দ্ৰটোত সময়মতে পৰীক্ষাগৃহত শিক্ষাৰ্থী উপস্থিত হয় যদিও নাহিল প্ৰশ্ন কাকতৰ টোপোলা ।

পৰীক্ষাগৃহত শিক্ষাৰ্থী উপস্থিত, নাহিল প্ৰশ্ন কাকতৰ টোপোলা (ETV Bharat Assam)

এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে দৰং জিলাৰ ছিপাঝাৰ শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত গৰুখুটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন্দ্ৰত । পৰীক্ষা কেন্দ্ৰটোৰ সন্মুখত এগৰাকী অভিভাৱকে এই সন্দৰ্ভত ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু শিক্ষা মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুক কওঁ যে আপোনালোকে শিক্ষা বিষয়ক লৈ বহুত ফুলজাৰি মাৰে; কিন্তু বাস্তৱত এই অৱস্থা ৷ যদি প্ৰশ্ন কাকত সাজু হোৱাই নাছিল পৰীক্ষা অনষ্ঠিত কৰিবই নালাগিছিল বা পিছুৱাই দিব লাগিছিল ৷"

Garukhuti High School Examination Center
ছিপাঝাৰৰ গৰুখুঁটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ (ETV Bharat Assam)

অভিভাৱকগৰাকীয়ে ঐতিহাসিক গৰুখুটীক এই কাৰ্যৰ দ্বাৰা হেয় প্ৰতিপন্ন কৰা বুলি ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে ৷" ইতিমধ্যে দৰঙৰ শিক্ষা বিভাগৰ উচ্চ পদস্থ বিষয়া আৰু আৰক্ষী প্ৰশাসনে ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ৷

Crowd in front of the exam center in Jorhat
হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ সন্মুখত ভিৰ (ETV Bharat Assam)

যোৰহাটতো পুৱাৰে পৰাই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ সন্মুখত সন্তানৰ সৈতে ভিৰ কৰে অভিভাৱকসকলে । এইবাৰ যোৰহাট মুঠ পৰীক্ষাৰ্থী সংখ্যা ১০৪৪৭ গৰাকী । ইয়াৰে ল'ৰা ৫০৯৩ জন আৰু ছোৱালীৰ সংখ্যা ৫৬৬১ গৰাকী । মুঠ ৩০ টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ এই পৰীক্ষাৰ্থীসকল অৱতীৰ্ণ হৈছে ।

Crowd in front of the exam center in Jorhat
হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ সন্মুখত ভিৰ (ETV Bharat Assam)

এগৰাকী অভিভাৱকে কয়, "আজি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ প্ৰথমখন দেওনা পাৰ কৰা এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষা । ঘৰত তেওঁলোকে এই পৰীক্ষা ভাল হ'বৰ বাবে যথেষ্ট কষ্ট কৰিছে আৰু পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছে । আমিও তেওঁলোকক যিমান পাৰো সহায় কৰিছো । মোৰ মতে মোৰ সন্তানৰ পৰীক্ষা ভালে হ'ব আৰু কিন্তু পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত কি কৰে বা কি লিখিব সি জানিব ।"

