ঘোষণা হ'ল হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ সময়সূচী
২০২৭ বৰ্ষৰ ২৫ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু ১২ মাৰ্চৰ পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ’ব ৷
Published : November 19, 2026 at 12:22 PM IST
হায়দৰাবাদ : বৃহস্পতিবাৰে ঘোষণা হ'ল হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ সময়সূচী । ২০২৭ বৰ্ষৰ ২৫ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা । হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ প্ৰথম দিনাই আছে হিন্দী বিষয় ৷ ২৫ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া এই পৰীক্ষা অন্ত পৰিব ১৬ মাৰ্চত ৷ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ অন্তিম দিনা আছে সাধাৰণ গণিত বিষয় ৷
এই কথা ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে এক্সযোগে সদৰী কৰে ৷ শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰা মতে, ২৫ ফেব্ৰুৱাৰী বৃহস্পতিবাৰে হিন্দী (ঐচ্ছিক বিষয়), ২৬ ফেব্ৰুৱাৰী শুকুৰবাৰে উচ্চ গণিত (ঐচ্ছিক বিষয়), ভূগোল (ঐচ্ছিক বিষয়), বুৰঞ্জী (ঐচ্ছিক বিষয়), সংস্কৃত (ঐচ্ছিক বিষয়), কম্পিউটাৰ বিজ্ঞান (ঐচ্ছিক বিষয়), বাণিজ্য (ঐচ্ছিক বিষয়), নেপালী (ঐচ্ছিক বিষয়), আৰবী (ঐচ্ছিক বিষয়), পাৰ্চী (ঐচ্ছিক বিষয়)ৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ’ব ৷
𝐇𝐒𝐋𝐂 𝐄𝐱𝐚𝐦𝐢𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟕 under the Assam State School Education Board (ASSEB), Division-I, is scheduled to commence on 25th February 2027. @himantabiswa @CMOfficeAssam https://t.co/Hsx3LZ4b4z— Ranoj Pegu (@ranojpeguassam) November 19, 2026
১ মাৰ্চ সোমবাৰে অসমীয়া, ২ মাৰ্চ মঙলবাৰে আগবেলা সকলো NSQF বিষয়ৰ লগতে পিছবেলা মণিপুৰী (ঐচ্ছিক বিষয়) আৰু চাওতালী (ঐচ্ছিক বিষয়)ৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ তাৰ পাছত ৫ মাৰ্চ শুকুৰবাৰে সমাজ বিজ্ঞান, ৮ মাৰ্চ সোমবাৰে ইংৰাজী বিষয়ৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ’ব ৷
শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰা মতে, ৯ মাৰ্চ মঙলবাৰৰ আগবেলা সংগীত, নৃত্য, কাঠৰ কাম, গৃহ বিজ্ঞান বা উড ক্ৰাফ্ট আৰু পাছবেলা সূক্ষ্ম কলা বা ফাইন আৰ্ট, বস্ত্ৰ ডিজাইনিঙৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ’ব ৷
ইয়াৰ পাছত ১২ মাৰ্চ শুকুৰবাৰে সাধাৰণ বিজ্ঞান, ১৩ মাৰ্চ শনিবাৰে যোগ আৰু শাৰীৰিক শিক্ষা NSQF বিষয়সমূহৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ ১৩ মাৰ্চৰ পাছবেলা ঐচ্ছিক অসমীয়া বিষয়ৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ তাৰ পাছত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ অন্তিম দিনা অৰ্থাৎ ১৬ মাৰ্চ মঙলবাৰে সাধাৰণ গণিতৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ’ব ৷
- হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰঅন্যান্য নিয়মসমূহ
শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এক্সত দিয়া পৰীক্ষাৰ সময়সূচীত উল্লেখ কৰা মতে, পুৱাৰ ভাগৰ পৰীক্ষাৰ বাবে পুৱা ৮:১৫ বজাত আৰু আবেলিৰ ভাগৰ বাবে দুপৰীয়া ১২:৪৫ বজাত নিৰ্দিষ্ট পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত উপস্থিত হ’ব লাগিব ।
পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱাৰ ১০ মিনিট আগতে কেৱল প্ৰশ্নকাকত পঢ়িবলৈ দিয়া হ’ব ৷ ২০২৭ চনৰ ২৭ জানুৱাৰীৰ পৰা ২ ফেব্ৰুৱাৰীলৈকে ব্যৱহাৰিক পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হ’ব ।
The schedule for the upcoming 𝐇𝐢𝐠𝐡𝐞𝐫 𝐒𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝𝐚𝐫𝐲 𝐅𝐢𝐧𝐚𝐥 𝐄𝐱𝐚𝐦𝐢𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧, to be conducted by the Assam State School Education Board (ASSEB), Division-II: @himantabiswa @CMOfficeAssam https://t.co/DYgUQceAsw— Ranoj Pegu (@ranojpeguassam) November 19, 2026
- উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষা
হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ লগতে ২০২৭ বৰ্ষৰ ১২ মাৰ্চৰ পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ ১২ মাৰ্চৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই পৰীক্ষা ৫ এপ্ৰিলত অন্ত পৰিব ৷ এই কথাও ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে এক্সযোগে সদৰী কৰে ৷