ETV Bharat / state

কেন্দ্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদৰ তুলনাত মেট্ৰিকত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ কিয় কম ?

অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদৰ প্ৰাক্তন সচিব তথা শিক্ষাবিদ কমলজ্যোতি গগৈয়ে আগবঢ়ালে ব্য়াখ্য়া ।

অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদৰ প্ৰাক্তন সচিব তথা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ কমলজ্যোতি গগৈ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 11, 2026 at 5:45 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

যোৰহাট : অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদৰ অধীনস্থ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলতকৈ কেন্দ্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদৰ দশম শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল উন্নত কিয় ? শুকুৰবাৰে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পিচতেই ৰাজ্য়ত চৰ্চা হৈছে এই বিষয়টো । এই সন্দৰ্ভত অসম মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদৰ প্ৰাক্তন সচিব তথা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ কমলজ্যোতি গগৈয়ে আগবঢ়ালে ব্য়াখ্য়া ।

  • মাধ্যমিক শিক্ষা ব'ৰ্ডৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ উন্নত :

ইটিভি ভাৰতৰে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত ছেবাৰ প্ৰাক্তন সচিব কমলজ্যোতি গগৈয়ে কয়, "অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হোৱা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত এইবাৰ উত্তীৰ্ণ হাৰ ৬৫.৬২ শতাংশ; কিন্তু ইয়াৰ তুলনাত কেন্দ্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা ব'ৰ্ডৰ পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ বহু উন্নত, ৭০ ৰ পৰা ৮০ শতাংশ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ।"

  • অংকত ফেইল কৰাৰ সংখ্য়া বেছি :

অসমত এনে ফলাফল হোৱাৰ বহুত কাৰণ বা কাৰক আছে বুলি উল্লেখ কৰি বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগৰাকীয়ে কয়, "মই যেতিয়া ছেবাৰ সচিব আছিলো, তেতিয়া দেখিছিলো যে অংকত যথেষ্ট পৰিমাণে অনুত্তীৰ্ণ হয় । যদিও বহু ল'ৰা-ছোৱালীয়ে ১০০ ভিতৰত ১০০ পায়; কিন্তু অংকত ফেইল কৰা পৰিমাণ বেছি ।"

  • জোৰা-টাপলি মাৰিবলগীয়া হয় কেইবাটাও বিষয়ত :

আনহাতে বহু জোৰা-টাপলি মাৰি বিষয় বিলাকত উত্তীৰ্ণ কৰাব লাগে বুলি উল্লেখ কৰি শিক্ষাবিদগৰাকীয়ে কয়, "অংক,ইংৰাজী, সাধাৰণ বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান এই বিষয় বিলাকত জোৰা-টাপলি মাৰিবলগীয়া হয় । এই বিষয়বিলাকত বেয়া কৰা কাৰণে গ্ৰেছ মাৰ্ক দি আমি পাছ কৰাব লাগে । সেইবাবে অসমৰ এই ফলাফল নিম্নগামী হয় ।"

  • বিদ্যালয় পৰিচালনা কৰাসকল হয় জগৰীয়া :

অৱশ্য়ে পূৰ্বৰ তুলনাত সফলতাৰ হাৰ বৃদ্ধি হোৱা বুলি কয় বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগৰাকীয়ে । এই প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "২০১৭ চনত মই সচিব থাকোতে তেতিয়া ৪৭ শতাংশ হৈছিল । আজি যি ফলাফল দিছে ৬৫.৬২ শতাংশ, এয়া ভালেই । যদিও আমাৰ প্ৰশ্ন হয় বাকী ৩৪.৩৮ শতাংশ ল'ৰা-ছোৱালী কিয় ফেইল কৰিলে ? তেওঁলোকৰ ঘৰৰ চৌকালৈ আজি জুই গৈছে নে ? এনেকুৱা প্ৰশ্নবোৰ আছে । আচলতে কোনো ল'ৰা-ছোৱালীয়ে বছৰ বছৰ ধৰি শিক্ষা লৈ থকাৰ পিছত ফেইল কৰিবই নালাগে । অভিভাৱকে কামনা নকৰে তেওঁৰ সন্তানে ফেইল কৰক বুলি । যেতিয়া এজন ল'ৰা বা ছোৱালী এজনী মেট্ৰিকত ফেইল কৰে তেতিয়া ঘৰখনলৈ অন্ধকাৰ নামি আহে । এইবোৰ আমাৰ সামাজিক সমস্যা লৈ পৰিগণিত হয় । গতিকে তাৰ বাবে আমি বিদ্যালয় পৰিচালনা কৰা সকলো ইয়াৰ বাবে জগৰীয়া হ'বলগীয়া হয় ।"

Former SEBA Secretary Kamaljyoti Gogoi
  • শিক্ষাদান প্ৰক্ৰিয়াটো এতিয়াও শুদ্ধ ৰূপত হোৱা নাই :

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগৰাকীয়ে কয়, "প্ৰশ্ন হয় ২১শতিকাৰ সময়ত এখন বিদ্যালয়ত ১০০ শতাংশ উত্তীৰ্ণ কিয় হোৱা নাই আৰু কিয় কৰিব পৰা নাই ? আমি দেখা পাওঁ বিদ্যালয়ত অংক, সাধাৰণ বিজ্ঞান, ইংৰাজী আদি শিক্ষাদান প্ৰক্ৰিয়াটো এতিয়াও শুদ্ধ ৰূপত হোৱা নাই আৰু ভালকৈ হোৱা নাই । যাৰবাবে এখন বিদ্যালয়ে ১০০ শতাংশ ফলাফল কৰিব পৰা নাই । আমি আনকি উপযুক্ত শিক্ষকো গঢ়ি তুলিব পৰা নাই । যদি এজন শিক্ষকে ইংৰাজী শিকাব লাগে,তেওঁ নিজেই ইংৰাজী ভালকৈ ক'ব পাৰে নে নোৱাৰে, গ্ৰামাৰ বিলাক ভালকৈ পঢ়াব পাৰে নে নোৱাৰে এইটো এটা প্ৰশ্ন ? এগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে মেট্ৰিক পৰীক্ষাত এটা ইংৰাজী বাক্য গাঁথনি যদি ভালকৈ কৰি মনে সাজি লিখি ১০০ভিতৰত ১০০ নম্বৰ পাইছে, তেতিয়াহে জানিম এইটো এটা গুণগত শিক্ষা । বহু ল'ৰা-ছোৱালীয়ে মুখস্থ কৰি ইংৰাজী বিষয়ত উত্তীৰ্ণ হয় ।"

  • বিদ্যালয়ত অভ্য়াস নকৰে :

তেওঁ লগতেকয়, "বহু ল'ৰা-ছোৱালীয়ে অংকত ফেইল যে কৰে । তেওঁলোকে সৰুৰে পৰা নেওতা নপঢ়া, বিদ্যালয়ত অভ্য়াস নকৰা আদি কাৰণ । গতিকে ইংৰাজী ,সাধাৰণ বিজ্ঞান,সমাজ বিজ্ঞান আদি বিষয়বোৰ খৰচিমাৰি বিদ্যালয়ত নিশিকোৱা,অভ্য়াস নকৰা আদি কাৰণ ।"

আনহাতে ফলাফলৰ হাৰত ক্ষেত্ৰত বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনি বিষয় থাকিব পাৰে নেকি সোধা প্ৰশ্নত তেওঁ কয়, "পোনপটীয়াকৈ নাথাকে ৷ কাৰণ মানুহে ভালকৈ শিক্ষাদান কৰিলে গছৰ তলতো শিক্ষাদান কৰিব পাৰে । আজি পানী পৰা বিদ্যালয় নাই, চৰকাৰে বহুত কৰিছে আৰু আজিকালি শিক্ষকে বিদ্যালয়লৈ খোজকাঢ়ি নাহে ।"

TAGGED:

চিবিএছই
মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ফলাফল ২০২৬
ইটিভি ভাৰত অসম
হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা
HSLC EXAM RESULTS 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.