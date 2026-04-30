জুয়ে পোৰা সোণ হৈ জিলিকিছে প্ৰিয়ংকা: লক্ষ্য স্থিৰ, মনোবল দৃঢ়

পেহীয়েকৰ ঘৰত থাকি পঢ়া-শুনা কৰা প্ৰিয়ংকাই সৰু সৰু ল'ৰা-ছোৱালীক টিউচনো কৰিছিল ।

জুয়ে পোৰা সোণ হৈ জিলিকিছে প্ৰিয়ংকা
By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 30, 2026 at 6:02 PM IST

যোৰহাট : যদি লক্ষ্য স্থিৰ হয়, সেই লক্ষ্যত উপনীত হ'বৰ বাবে যদি পৰিকল্পনা সঠিক হয় আৰু লক্ষ্য পূৰণৰ বাবে অধ্যৱসায় আৰু মনোবল দৃঢ় হয় তেন্তে লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ পথত একোৱে হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে । তাৰেই এক নিদৰ্শন হৈ জিলিকিছে যোৰহাটৰ এগৰাকী ছাত্ৰী । ঘৰৰ আৰ্থিক দুৰৱস্থা, পঢ়াৰ বাবে পৰ্যাপ্ত সুবিধা নোহোৱাকৈয়ে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাত তেওঁ লাভ কৰা ঈৰ্ষণীয় সফলতা নিশ্চিতভাৱে আন বহুতৰে বাবে অনুপ্ৰেৰণাৰ উৎস ।

সদ্যঘোষিত উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলত কলা শাখাত যোৰহাটলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে প্ৰিয়ংকা বৰদলৈ নামৰ ছাত্ৰীগৰাকীয়ে । তেওঁ আটাইকেইটা বিষয়ত লেটাৰ নম্বৰসহ ৯৪.৪% নম্বৰ লাভ কৰি সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিবলৈ সক্ষম হয় ।

অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ ছাত্ৰী প্ৰিয়ংকাই পিতৃ-মাতৃৰ পৰা আঁতৰত উত্তৰ পশ্চিম যোৰহাটৰ মনাইমাজি গাঁৱৰ পেহীয়েকৰ ঘৰত থাকি স্থানীয় মালৌআলি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰিছিল । পিতৃ কেশৱ বৰদলৈ আৰু মাতৃ ৰুমী বৰদলৈয়ে কোনোমতে দিন হাজিৰা কৰি পৰিয়াল পোহপাল দি অহাৰ মাজতে কন্যাৰ অধ্যয়নৰ বাবে যৎকিঞ্চিত সহায় কৰিব পাৰিছিল ।

ইয়াৰ মাজতে অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰিয়ংকাক যিমান পাৰে উৎসাহিত কৰি আহিছিল দাৰিদ্ৰতাই কোঙা কৰা পিতৃ-মাতৃয়ে ।

ইফালে ঈপ্সিত ফলাফল লাভ কৰি যথেষ্ট আৱেগিক হৈ সাংবাদিকৰ আগত নিজৰ মনৰ অনুভৱ ব্যক্ত কৰি প্ৰিয়ংকাই কয়, "ফলাফল ঘোষণাৰ পাছত সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ যদিও ইয়াতকৈ অধিক ভাল ফলাফল আশা কৰিছিলোঁ । দিনটোত ১০-১১ ঘণ্টা অধ্যয়ন কৰিছিলোঁ আৰু পৰীক্ষাৰ সময়ত এই সময় অলপ বৃদ্ধি পাইছিল ।"

পৰিয়ালৰ সৈতে প্ৰিয়ংকা (ETV Bharat Assam)

দিনটোৰ যিকোনো সময়তে মন গ'লেই অধ্যয়ন কৰা প্ৰিয়ংকাই কিবা কাৰণত দিনৰ সময়ছোৱাত পঢ়িব নোৱাৰিলে নিশা সেই সময় মিলাই লৈছিল । পেহীয়েকৰ পৰিয়ালে অধ্যয়নৰ খৰচ বহন কৰিছিল যদিও সেয়া যথেষ্ট নোহোৱাৰ বাবে প্ৰিয়ংকাই নিজৰ অধ্যয়নৰ খৰচ উলিয়াবলৈ কেইগৰাকীমান সৰু সৰু ল'ৰা-ছোৱালীক টিউচন কৰি কিছু সকাহ পাইছিল ।

অতি কষ্টৰে অধ্যয়ন কৰা প্ৰিয়ংকাই এগৰাকী প্ৰশাসনিক বিষয়া হোৱাৰ আশা বুকুত বান্ধি ৰখা বুলি উল্লেখ কৰি কয়, "লক্ষ্য যদি সঠিক হয় তেন্তে দাৰিদ্ৰতা কেতিয়াও হেঙাৰ হ'ব নোৱাৰে । অৰ্থনীতি বিজ্ঞান বা ইতিহাস বিষয়ক মেজৰ বিষয় হিচাপে লৈ ভৱিষ্যতে কটন বিশ্ববিদ্যালয় বা যোৰহাট জগন্নাথ বৰুৱা বিশ্ববিদ্যালয়ত অধ্যয়ন কৰাৰ ইচ্ছা আছে ।"

উল্লেখ্য যে বাহিৰা কিতাপ পঢ়ি ভালপোৱা প্ৰিয়ংকাৰ প্ৰকৃত ঠিকনা সোণাৰি গাঁৱত আছিল যদিও বৰ্তমান পিতৃ-মাতৃয়ে কাকতি গাঁৱত এটা সৰু ভাৰাঘৰত দিন অতিবাহিত কৰিছে ।

আনহাতে, চৰকাৰৰ নিযুত মইনা আঁচনিৰ পৰা সুফল পোৱা বুলিও প্ৰিয়ংকাই জানিবলৈ দিয়ে । ইফালে প্ৰিয়ংকাৰ ফলাফল লাভ কৰাৰ পিছতে তেওঁ অধ্যয়ন কৰা মালৌআলি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীৰ লগতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে গৌৰৱান্বিত হোৱা বুলি উল্লেখ কৰে ।

উল্লেখ্য যে প্ৰিয়ংকাই অৰ্থনীতিত ৯৮, ইতিহাসত ৯৮, হেল্থ কেয়াৰত ৯৮, অসমীয়াত ৮৯ আৰু ইংৰাজীত ৮৯ নম্বৰসহ মুঠ ৪৭২ নম্বৰ লাভ কৰি উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হয় ।

লগতে পঢ়ক :পিতৃ-মাতৃ দুয়ো চাফাই কৰ্মী, উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত জুয়ে পোৰা সোণ হৈ উজলিল দীপ বাল্মিকী
লগতে পঢ়ক :বিজ্ঞান শাখাত নিম্ন মানৰ প্ৰদৰ্শন, উদ্বিগ্ন ধেমাজিৰ বৌদ্ধিক মহল

