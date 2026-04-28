তিলনীৰ দিনাই আহিল দীক্ষিতাৰ ফলাফল, মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ পূৰ্বে ওলাল কেশৱৰ ফলাফল
নিজৰ ভাল ফলাফল পোৱাৰ দুদিন পূৰ্বে অজান দেশলৈ গুচি গ'ল দীক্ষিতা । দিচাং নদীৰ বুকুত উদ্ধাৰ দ্বিতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ কেশৱ কোঁৱৰৰ মৃতদেহ ।
Published : April 28, 2026 at 8:10 PM IST
ডিব্ৰুগড়: মঙলবাৰে ঘোষণা কৰা হয় উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল । ফলাফল ঘোষণাৰ পাছতে ভাল ফলাফল লাভ কৰা ৰাজ্যৰ বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত আনন্দ-উল্লাস দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । মৰাণৰ এটা পৰিয়াল আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰিৰ এটা পৰিয়ালৰ মাজত এনে সময়তে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে শোকাকুল পৰিৱেশ । মৰাণৰ ছাত্ৰী দীক্ষিতা শইকীয়াই ল'বলৈ নাপালে কষ্টৰ ফলাফল । ইফালে ফলাফলৰ পূৰ্বেই বিদায় মাগিলে সোণাৰিৰ কেশৱ কোৱঁৰে ।
তিলনিৰ দিনা আহিল ভাল ফলাফলৰ খবৰ:
মৰাণৰ এটা পৰিয়ালত বিৰাজ কৰিছে শোকাকুল পৰিৱেশে । মৰাণৰ ডোমৰদলং গাঁৱৰ নিবাসী ৰতন শইকীয়া আৰু প্ৰয়াত জোনালী শইকীয়াৰ কন্যা দীক্ষিতা শইকীয়াই মৰাণ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা এইবাৰ অৱতীৰ্ণ হৈছিল উচ্চতম মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত । দীক্ষিতা শইকীয়াই সদ্যঘোষিত উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ফলাফলত ৮০% নম্বৰসহ চাৰিটা বিষয়ত লেটাৰ নম্বৰ লাভ কৰি উত্তীৰ্ণ হৈছে ।
কিন্তু নিয়তিৰ নিষ্ঠুৰ পৰিহাস । সেই ফলাফল ল'বলৈ নাথাকিল মেধাৱী ছাত্ৰীগৰাকী । শনিবাৰে ছাত্ৰীগৰাকীৰ হঠাৎ পেটৰ বিষ হোৱাত ডিব্ৰুগড়ৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় আৰু এই চিকিৎসালয়খনতে দেওবাৰে পুৱতি নিশা মৃত্যুক আকোঁৱালি ল'লে ছাত্ৰীগৰাকীয়ে । মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত হয় ছাত্ৰীগৰাকীৰ তিলনি । শোকস্তব্ধ ঘৰখনত বিৰাজ কৰিছে নিমাওমাও পৰিৱেশে । দুখৰ বন্যাই ধুৱাই গ'ল সকলোকে ।
এক শোকাকুল পৰিৱেশৰ মাজত তিলনী চলি থকাৰ মাজতে আহিল পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ খবৰটো । চকুলো বোৱাই আত্মীয় স্বজন, সহপাঠী সকলো আজি শোকস্তব্ধ, ভাষাহীন । চকুলো টুকি এই ঘটনাক লৈ দীক্ষিতা শইকীয়াৰ ভাতৃয়ে কয়,"আজি আমাৰ বহুত দুখ লাগিছে, আমি অথাই সাগৰত আছোঁ, ক'বলৈ ভাষা নাই । তাই চাৰিটা বিষয়ত লেটাৰ নম্বৰ লাভ কৰি উত্তীৰ্ণ হৈছিল । তাই যিটো ৰিজাল্টৰ আশা কৰিছিল সেই ৰিজাল্ট আজি পাইছিল । আজি তিলনীৰ নিয়ম কৰি থকাৰ মাজতে তাইৰ ৰিজাল্টৰ খবৰটো আহিল । এই ৰিজাল্টটোৱে আমাক দুখহে দিছে ।"
দীক্ষিতাৰ এগৰাকী সহপাঠীয়ে কয়,"তাই আমাৰ খুব ভাল বান্ধৱী আছিল । কালি তাইৰ খবৰ পাই বহুত বেয়া লাগিছে । আজি তাইৰ ৰিজাল্ট বহুত ভাল হৈছে । তাই কৈছিল ৰিজাল্ট ভাল হ'লে কটন কলেজত পঢ়িম । কিন্তু সকলো সপোন হৈয়ে থাকি গল ।"
দিচাং নদীৰ বুকুত উদ্ধাৰ দ্বিতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ কেশৱ কোঁৱৰৰ মৃতদেহ:
দিচাং নদীৰ বুকুত উদ্ধাৰ সন্ধানহীন হৈ থকা উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষাৰ্থী কেশৱ কোঁৱৰৰ মৃতদেহ । চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰিৰ উজান লংপতীয়াৰ নিত্যা কোঁৱৰৰ পুত্ৰ তথা সোণাৰি বি পি বি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ পৰীক্ষাৰ্থী কেশৱ কোঁৱৰ সোমবাৰে নিশাৰে পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল । মিৰিপথাৰৰ দুমুখীয়া দলঙত ছাত্ৰগৰাকীৰ চাইকেল, জেকেট, চেণ্ডেল পুৱা উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল ।
ইয়াৰ পাছতে উদ্ধাৰকাৰী দলে অভিযান চলাই ছাত্ৰজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ পূৰ্বে ঘোষণা হৈছিল ছাত্ৰজনৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল । দ্বিতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছিল কেশৱ । কি কাৰণে এনে চৰম সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই যদিও সমগ্ৰ ঘটনাই অঞ্চলটোত শোকাকুল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছে ।