শুকুৰবাৰে ঘোষণা নহয় উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ফলাফল

শুকুৰবাৰে ঘোষণা নহয় উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ফলাফল
সামাজিক মাধ্যমযোগে এই কথা জনালে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে ৷
Published : April 16, 2026 at 10:57 PM IST
গুৱাহাটী: উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ফলাফল সন্দৰ্ভত নতুন ঘোষণা ৷ বিগত কিছুদিনৰে পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ফলাফলক লৈ চলা চৰ্চা সন্দৰ্ভত স্থিতি স্পষ্ট শিক্ষামন্ত্ৰীৰ ৷
ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে এই ফলাফল কাইলৈ অৰ্থাৎ শুকুৰবাৰে ঘোষণা কৰা নহয় বুলি সামাজিক মাধ্যমযোগে স্পষ্ট কৰিছে ৷ এক্সত এটা পোষ্ট প্ৰকাশ কৰি শিক্ষামন্ত্ৰী এই ঘোষণা কৰে ৷
HS Exam results will not be declared tomorrow. This is a rumour. @himantabiswa pic.twitter.com/yalSw7Mrt9— Ranoj Pegu (@ranojpeguassam) April 16, 2026
শিক্ষামন্ত্ৰী পেগুৰ পোষ্টটো আছিল এনেধৰণৰ, ‘‘কাইলৈ উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা নহয় ৷ এয়া এক উৰাবাতৰি ৷’’ অৱশ্যে এই ফলাফল কেতিয়া ঘোষণা কৰা হ’ব তাক লৈ পোষ্টটোত কোনোধৰণৰ কথা উল্লেখ কৰা নাই শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷
উল্লেখ্য যে, চলিত বৰ্ষত উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষাত কলা, বাণিজ্য, বিজ্ঞান আৰু বৃত্তিমুখী শাখাত মুঠ ৩,৩০,৭৪৪ গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছিল ৷ ৰাজ্যৰ ৮২১ টা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হৈছিল পৰীক্ষা ৷ ইয়াৰে বিজ্ঞান শাখাত মুঠ ৬১,৫৬৮ গৰাকী আৰু বাণিজ্য শাখাত মুঠ ১৯,৮০৬ গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছিল ৷
