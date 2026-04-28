ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ক চেৰ পেলাই উজলিছে চৰকাৰী খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থী

চৰকাৰী খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীৰ চমকপ্ৰদ সফলতা ৷ যোৰহাটৰ দহোটীয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ১৬৫ গৰাকী শিক্ষাৰ্থী ভিতৰত ১৪৩ গৰাকী শিক্ষাৰ্থী উত্তীৰ্ণ ৷

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 28, 2026 at 6:16 PM IST

যোৰহাট: মঙলবাৰে ঘোষণা কৰা হ'ল উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ ফলাফল ৷ ৰাজ্যত কলা শাখাত ৭৯.৫৪ শতাংশ উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ বিপৰীতে বাণিজ্য শাখাত উত্তীৰ্ণ ৮১.১৩ শতাংশ আৰু বিজ্ঞান শাখাত ৮৯.৭৯ শতাংশ উত্তীৰ্ণ হৈছে শিক্ষাৰ্থী ৷ ৰাজ্যত উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষাত মুঠ উত্তীৰ্ণ হৈছে ৮১.৫৪ শতাংশ । ইফালে যোৰহাট জিলাত কলা শাখাত ৮২.৫৩ শতাংশ, বাণিজ্য শাখাত ৯৩.২৭ শতাংশ আৰু বিজ্ঞান শাখাত ৯৬.০৭ শতাংশ উত্তীৰ্ণ হৈছে শিক্ষাৰ্থী ৷

যিসময়ত চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীৰ উত্তীৰ্ণৰ তুলনাত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালৰ শিক্ষাৰ্থীৰ উত্তীৰ্ণৰ অনুপাত বেছি বুলি কোৱা হয়, সেই সময়তে যোৰহাট জিলাৰ উত্তৰ পশ্চিমত অৱস্থিত চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠান দহোটীয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে চমকপ্ৰদ সফলতা লাভ কৰিছে ৷

বিগত সময়ৰ পৰা সফলতাৰ ধাৰাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ ৰক্ষা কৰি ৰাজ্য ভিতৰতে প্ৰশংসা পাবলৈ সক্ষম হৈছে যোৰহাটৰ দহোটীয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়খনে । বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰী শিল্পী শিখা নেওগে কলা শাখাত ৯৩.০৮ শতাংশ নম্বৰ লৈ সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হৈছে । শিল্পী শিখাই ইংৰাজী ৮৯, অসমীয়া ৮৯, তৰ্কবিজ্ঞান আৰু দৰ্শনত ৯৮, ৰাজনীতি বিজ্ঞানত ৯৮ আৰু টুৰিজিম এণ্ড হস্পিতেলেটিত ৯৫ নম্বৰ লাভ কৰে ।

একেদৰে বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষাৰ্থী সুদীপ্ত বৰাই ৮৮.৭ শতাংশ আৰু অনুৰাগ নেওগে ৮৭ শতাংশ নম্বৰ লৈ উত্তীৰ্ণ হৈছে ৷ বিদ্যালয়খনৰ ১৬৫ গৰাকী শিক্ষাৰ্থী ভিতৰত ১৪৩ গৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে উত্তীৰ্ণ হৈছে ৷ বিদ্যালয়খনৰ ৩৪ গৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছে ৷ ইয়াৰে ৩ গৰাকীয়ে ডিষ্টিংশ্যন, ৯ গৰাকীয়ে ষ্টাৰ মাৰ্ক লাভ কৰে । ৫৪ গৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে দ্বিতীয় বিভাগত আৰু ৫৫গৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে তৃতীয় বিভাগত উত্তীৰ্ণ হয় ।

আনহাতে ইংৰাজী বিষয়ত তিনি গৰাকী, অসমীয়াত ১১ গৰাকী, ৰাজনীতি বিজ্ঞানত ১১ গৰাকী, শিক্ষাত ১ গৰাকী, তৰ্ক বিজ্ঞান আৰু দৰ্শনত ১০ গৰাকী, টুৰিজিম এণ্ড হস্পিতেলেটি ৩১ গৰাকী, হেল্থ কেয়াৰত ৭ গৰাকীয়ে লেটাৰ মাৰ্ক লাভ কৰে ।

একেদৰে বিদ্যালয়খনৰ উত্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীয়ে সৰ্বোচ্চ নম্বৰ লাভ কৰা বিষয়কেইটা হৈছে তৰ্ক বিজ্ঞান আৰু দৰ্শন বিষয়ত ৯৮, ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিষয়ত ৯৮, টুৰিজিম ৯৮, হেল্থ কেয়াৰ ৯০,ইংৰাজী ৮৯, অসমীয়া বিষয়ত ৯১‌ নম্বৰ ৷ উল্লেখ্য যে গ্ৰামাঞ্চলত অৱস্থিত এই বিদ্যালয়খনৰ চমকপদ সফলতা কাহিনী এতিয়া যোৰহাটবাসীৰ মুখে মুখে উচ্চাৰিত হৈছে ।

