বিজ্ঞান শাখাত ৯২ শতাংশ নম্বৰ লাভেৰে মৰিগাঁৱলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়ালে ডেভিদ বৰদলৈয়ে

বিজ্ঞান শাখাত ৯২ শতাংশ নম্বৰ লাভেৰে মৰিগাঁৱলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়ালে ডেভিদ বৰদলৈয়ে
মঙলবাৰে ঘোষণা কৰা হ'ল উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল ৷
Published : April 28, 2026 at 4:01 PM IST
মৰিগাঁও: মঙলবাৰে ঘোষণা কৰা হ'ল উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষাৰ ফলাফল ৷ মঙলবাৰে ঘোষণা কৰা অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ পৰিচালিত ২০২৬ বৰ্ষৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাত মৰিগাঁও জিলাৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে এক আশাব্যঞ্জক ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
|বাণিজ্য শাখা
এইবাৰ জিলাখনৰ ভিতৰত বাণিজ্য শাখাৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে সৰ্বাধিক সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । বাণিজ্য শাখাত মৰিগাঁও জিলাত মুঠ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ হৈছে ৯০.৯১ শতাংশ ৷ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰী আৰু অভিভাৱকসকলৰ মতে, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু বিশেষকৈ বাণিজ্য শিক্ষাৰ প্ৰতি বৃদ্ধি পোৱা আগ্ৰহৰ বাবেই এই ফলাফল সম্ভৱ হৈ উঠিছে ।
|কলা, বিজ্ঞান শাখা
জিলাখনত এইবাৰ কলা শাখাত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ৮৬.৪০ শতাংশ । ঠিক সেইদৰে, বিজ্ঞান শাখাতো জিলাখনৰ সফলতা লক্ষ্যণীয় । বিজ্ঞান শাখাত মুঠ ৮৪.৭৮ শতাংশ শিক্ষাৰ্থী সফলতাৰে উত্তীৰ্ণ হৈছে ।
|বৃত্তিমূলক শাখা
তদুপৰি ৮৪.৬২ শতাংশ বৃত্তিমূলক শাখাত উত্তীৰ্ণৰে জিলাখনলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে শিক্ষাৰ্থীয়ে ৷ উল্লেখ্য যে, ৰাজ্যখনত মুঠ ৮১.৭৭ শতাংশ শিক্ষাৰ্থী উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ বিপৰীতে মৰিগাঁও জিলাত প্ৰতিটো শাখাৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ বহু পৰিমাণে বেছি । বিশেষকৈ বাণিজ্য আৰু কলা শাখাত জিলাখনৰ এই ফলাফলক লৈ সচেতন মহলে আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে ।
আনহাতে, বিজ্ঞান শাখাত ৯২ শতাংশ নম্বৰ লাভেৰে জিলাখনলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে জিলাখনৰ চৰাইবাহীৰ ডেভিদ বৰদলৈয়ে । ৰামানুজন চিনিয়ৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলত অধ্যয়ন কৰা ডেভিদ বৰদলৈৰ সফলতাক লৈ আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ মৰিগাঁৱৰ চৰাইবাহীত ৷
