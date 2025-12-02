আৰক্ষীৰে সংঘৰ্ষত এইচ পি চি ডি উগ্ৰপন্থী নিহত
এইচ পি চি ডি উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ এটা দলে গাড়ী ৰখাই গুলীচালনা কৰোতেই আৰক্ষীৰ প্ৰত্য়ুত্তৰ ।
Published : December 2, 2025 at 12:51 PM IST
হাফলং/ শিলচৰ : ডিমা হাছাও জিলাত পুনৰ উগ্ৰপন্থী আৰু নিৰাপত্তা বাহিনীৰ মাজত গুলীয়াগুলীৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে । জিলাখনৰ মাহুৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত জিনামভেলীত সোমবাৰে নিশা ১১ বজাত এই ঘটনাটো ঘটে । অসম আৰক্ষীৰ কমাণ্ডো বেটেলিয়নৰ লগত মাৰ পিপলছ কনভেনচন ডেমক্ৰেটিক চমুকৈ এইচ পি চি ডি উগ্ৰপন্থী সংগঠনটোৰ গুলীয়াগুলীৰ ঘটনা সংঘটিত হয় ।
দুয়োপক্ষৰ মাজত হোৱা এই সংঘৰ্ষত এইচ পি চি ডি উগ্ৰপন্থী সংগঠনটোৰ এজন সদস্য নিহত হয় । পিছত এই সদস্য়জনক মোদী মাৰ ওৰফে মেমো বুলি ডিমা হাছাও আৰক্ষীয়ে নিশ্চিত কৰে । এই ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে, সোমবাৰ নিশা ১১ বজাত জিনামভেলীৰ চিলাই গাঁৱত এইচ পি চি ডি উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ এটা দলে এখন গাড়ী ৰখাই গুলীচালনা কৰে । গুলিৰ শব্দ শুনাৰ লগে লগে কাষতে থকা অসম আৰক্ষীৰ কমাণ্ডো বেটেলিয়ান ওলাই অহাত উগ্ৰপন্থীৰ দলটোৱে আৰক্ষীলৈ লক্ষ্য কৰি গুলীবৰ্ষণ কৰে ।
আৰক্ষীয়েও উগ্ৰপন্থীলৈ লক্ষ্য় কৰি প্ৰত্য়ুত্তৰ দিয়াত এইচ পি চি ডিৰ এজন সদস্য নিহত হয় । অৱশ্য়ে আন উগ্ৰপন্থীকেইটাই আৰক্ষীলৈ গুলীচালনা কৰে যদিও আৰক্ষীৰ কোনো হানি-বিঘিনি হোৱা নাই । জানিব পৰা মতে, উগ্ৰপন্থী সংগঠনটোৰ নিহত সদস্য মোদী মাৰ ওৰফে মেমো হৈছে জিনামভেলীৰ বৰওয়াৰকাপ গাঁৱৰ বাসিন্দা । ইয়াৰ পিছত নিহত উগ্ৰপন্থীজনক মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে শিলচৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় । উল্লেখ্য় যে জিনামভেলী ডিমা হাছাও জিলাৰ মাহুৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত হ'লেও জিনামভেলীলৈ যাবলৈ হ'লে শিলচৰ হৰিনগৰৰে যাত্ৰা কৰিব লাগে ।