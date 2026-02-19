ETV Bharat / state

কেনেদৰে চলিছে ৰাজ্যৰ ৰাজহুৱাখণ্ডৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা : বিধানসভাত তথ্য দিলে শিক্ষামন্ত্রীয়ে

প্ৰাথমিক-মাধ্যমিক-উচ্চ-কাৰিকৰী শিক্ষা সঞ্চালকালয়ত এতিয়াও খালী ৩২,৫২০ শিক্ষক-কৰ্মচাৰীৰ পদ । ৯৬ শতাংশ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত নাই ইণ্টাৰনেটৰ সংযোগ । ৰাজ্যত এতিয়ালৈ একত্ৰিকৰণ কৰা হৈছে ৫৭১৩খন শিক্ষানুষ্ঠান ।

ASSAM BUDGET SESSION 2026
শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগু (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 19, 2026 at 8:38 PM IST

9 Min Read
গুৱাহাটী : বিদ্যালয়সমূহৰ আন্তঃগাথঁনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি শিক্ষাৰ্থী অনুপাতে শিক্ষকৰ অভাৱৰ দৰে সমস্যাৰ পৰা আজিও অসমৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা মুক্ত হ’ব পৰা নাই । ৰাজ্যখনৰ শিক্ষাখণ্ডৰ সমস্যাজৰ্জৰ ছবিখন বৃহস্পতিবাৰে পুনৰ অসম বিধানসভাৰ মজিয়াত উন্মোচিত হয় । পঞ্চদশ অসম বিধানসভাৰ লেখানুদান বাজেট অধিবেশনৰ বৃহস্পতিবাৰে অন্তিম দিনা পুৱা প্ৰশ্নোত্তৰকালত শিক্ষা বিভাগৰ বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়ে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে ।

বিধায়ক দেৱব্ৰত শইকীয়া, অখিল গগৈ, নিজানুৰ ৰহমান, ৱাজেদ আলি চৌধুৰী, মজিবুৰ ৰহমান, খলিল উদ্দিন মজুমদাৰ, শিৱামণি বৰা, ভাস্কৰজ্যোতি বৰুৱা, জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰসহ একাংশ বিধায়কে উত্থাপন কৰা শিক্ষাখণ্ডৰ বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুই দিয়া উত্তৰতে শিক্ষাখণ্ডৰ বিভিন্ন দিশ উন্মোচিত হয় ৷ সদনত শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুই সদৰী কৰা তথ্য অনুসৰি শিক্ষা বিভাগৰ অন্তৰ্গত প্ৰাথমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়, মাধ্যমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়, উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকালয় আৰু কাৰিকৰী শিক্ষা সঞ্চালকালত এতিয়াও সৰ্বমুঠ ৩২,৫২০ টা শিক্ষক-কৰ্মচাৰীৰ পদ খালী হৈ আছে ৷

মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সদৰী কৰা তথ্য অনুসৰি শিক্ষা বিভাগৰ অন্তৰ্গত প্ৰাথমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়ত মুঠ অনুমোদিত ৯৫,৪৬৬ পদৰ বিপৰীতে এতিয়াও খালী হৈ আছে মুঠ ১৩,৭৫৪ টাকৈ পদ । একেদৰে মাধ্যমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ অধীনত ৮৫,৪০৫ টা অনুমোদিত পদৰ বিপৰীতে ১৬,৩৫৬ টা পদ, উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ অধীনত মুঠ অনুমোদিত ১৫,৫৪৭ টা পদৰ বিপৰীতে ২,০৫৭ টা পদ আৰু কাৰিকৰী শিক্ষা সঞ্চালকালৰ অধীনত মুঠ অনুমোদিত ১১৮৭ টা পদৰ বিপৰীতে এতিয়াও খালী হৈ আছে ৩৫৩ টাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ পদ ।

আনহাতে ৰাজ্যৰ প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চ মাধ্যমিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক শাখাত খালী হৈ থকা শিক্ষকৰ পদ অনুসৰি নিম্ন প্ৰাথমিক আৰু উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ত মুঠ ১৩,৩৮১ টা, উচ্চ মাধ্যমিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত মুঠ ১০,১২৭ টা শিক্ষকৰ পদ খালী হৈ আছে ৷ একেদৰে আদর্শ বিদ্যালয় সংগঠনৰ অধীনত বর্তমানে ৭২ টা স্নাতক শিক্ষকৰ পদ আৰু ৩৩ টা প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ শিক্ষকৰ পদ খালী হৈ আছে ।

অৱশ্যে সদনত মন্ত্ৰী ডা০ ৰণোজ পেগুই জনায় যে প্রাথমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়, অসমৰ অধীনত খালী পদসমূহ পূৰণৰ বাবে ইতিমধ্যে নিম্ন প্রাথমিক আৰু উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ৰ ৫৫৫০ টা খালী পদৰ বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হৈছিল আৰু বিগত ২০২৫ চনৰ ৯ নবেম্বৰত নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হৈছে । য’ত বৰাক উপত্যকাৰ অন্তর্গত ৬৩৬ খন নিম্ন প্রাথমিক আৰু উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ত শিক্ষক নিযুক্তি কৰা হৈছে ।

তদুপৰি প্ৰাথমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়, অসমৰ অধীনত ৪৫০০ টা খালী পদৰ বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হৈছে আৰু নিযুক্তিৰ প্রক্রিয়া চলি আছে । এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত বৰাক উপত্যকাৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ খালী পদসমূহ পূৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । ইয়াৰ উপৰি ছাত্র-ছাত্রী অনুপাতে শিক্ষক নথকা বিদ্যালয়সমূহৰ ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে Rationalization প্ৰক্ৰিয়াৰে শিক্ষকৰ সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ চৰকাৰে এখন অধিসূচনা জাৰি কৰিছে । য'ত জিলা কর্তৃপক্ষক জিলা আয়ুক্তৰ অনুমোদন সাপেক্ষে Rationalization প্রক্রিয়াটো সম্পন্ন কৰিব পৰা যাব ।

বিধানসভাৰ মজিয়াত বিধায়কসকলৰ বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ উত্তৰত শিক্ষা বিভাগৰ মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে সদৰী কৰা তথ্য অনুসৰি অসমৰ চৰ এলেকা আৰু গ্রামীণ ক্ষেত্ৰত থকা নিম্ন আৰু উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহত থকা খালী পদৰ সংখ্যা হৈছে ক্ৰমে নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ত ৮২০৮ টা আৰু উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ত ৫০২৮ টাসহ মুঠ ১৩,২৩৬ টাকৈ পদ খালী হৈ আছে ।

এই পদসমূহ পূৰণৰ বাবে ইতিমধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়, অসমৰ অধীনত ৪৫০০ টা খালী পদৰ বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হৈছে আৰু নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে । বর্তমানে এই নিযুক্তি প্রক্ৰিয়াৰ অধীনত নথি-পত্ৰ পৰীক্ষণৰ কাম চলি আছে । এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াত অসমৰ বিভিন্ন বিদ্যালয়ৰ খালী পদ সমূহ পূৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰি থকা হৈছে ।

ইফালে শিক্ষানুষ্ঠান একত্ৰিকৰণ সন্দৰ্ভত উত্থাপন কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত শিক্ষা বিভাগৰ মন্ত্রী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে সদৰী কৰে যে ২০২১ বিত্তীয় বৰ্ষৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে অসমত মুঠ ৪০৮ খন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ক উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় হিচাপে উন্নীতকৰণ কৰা হৈছে ৷ চৰকাৰী অধিসূচনা নং ASE.210/2013/Pt/91 তাং 19-08-2021 আৰু E-244416/8 তাং 11-01-2023 অনুসৰি চৰকাৰে অতিৰিক্ত শ্ৰেণীকোঠা সম্পন্ন আৰু পৰ্যাপ্ত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্রীধাৰী স্নাতক শিক্ষক থকা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহহে উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়লৈ উন্নীতকৰণ কৰিছে ।

এনে উন্নীতকৰণ প্ৰক্ৰিয়া সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ৰ পৰা পোৱা প্ৰস্তাৱ আৰু যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষকসকলৰ পৰা একাদশ আৰু দ্বাদশ শ্রেণীত পাঠদানৰ বাবে ইচ্ছামূলক সন্মতি অনুসৰি ৰূপায়িত কৰা হয় । এই ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে উন্নীতকৰণ কৰা বিদ্যালয়সমূহ চলি আছে । একেদৰে বর্তমানলৈকে অসমত ৫৩৬৭ খন নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়, ১৩৯ খন উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়, ২০৪ খন উচ্চ মাধ্যমিক আৰু ৩ খন জ্যেষ্ঠ মাধ্যমিক বিদ্যালয় একত্রীকৰণ কৰা হৈছে । বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণ এক নিৰন্তৰভাৱে চলি থকা প্রক্রিয়া ।

সদনৰ মজিয়াত মন্ত্রী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে লগতে সদৰী কৰি কয় যে ২০২৫-২৬ বর্ষত বর্তমানলৈ এখনো মাতৃভাষাৰ প্রাথমিক বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণৰ নামত বা অন্য কাৰণত বন্ধ কৰা হোৱা নাই । প্রাথমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়, অসমৰ অধীনত ২০২৫-২৬ বর্ষত ৯৪ খন বিদ্যালয় একত্রীকৰণ কৰা হৈছে । একেদৰে ২০২১-২২, ২০২২-২৩, ২০২৩-২৪ আৰু ২০২৪-২৫ বর্ষত এখনো মাতৃভাষাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয় একত্রীকৰণৰ নামত বা অন্য কাৰণত বন্ধ কৰি দিয়া হোৱা নাই । আনহাতে প্রাথমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়, অসমৰ অধীনত ২০২১-২২, ২০২২-২৩, ২০২৩-২৪ আৰু ২০২৪-২৫ বর্ষত ৫৪১২ খন বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণ কৰা হৈছে ।

মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে কয়, "শিক্ষা সেঁতু এপ প্ৰৱৰ্তন হোৱাৰ ফলস্বৰূপে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ উপস্থিতিৰ সংখ্যা এপৰ জৰিয়তে নিৰ্দ্ধাৰণ কৰা হয় । ইয়াৰ ফলস্বৰূপে কিছু সংখ্যক বিদ্যালয়ত ‘ইউ ডাইছ’ৰ সংখ্যাৰ লগত শিক্ষা সেতুৰ সংখ্যাৰ তাৰতম্য পৰিলক্ষিত হোৱা দেখা যায় । এই বিষয়ে জনা যায় যে আগতে কিছুসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী এক বা অধিক স্কুলত বিভিন্ন কাৰণত নিজৰ নাম অন্তর্ভূক্ত কৰি ৰাখে । শিক্ষা সেতু এপ প্ৰৱৰ্তন হোৱাৰ পিছৰে পৰা এইসমূহ ব্যৱস্থা বিলুপ্তকৰণ কৰা হয় । ফলস্বৰূপে যদিও ছাত্র-ছাত্রী হিচাপে সংখ্যা বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে কমি যোৱা নাই কিন্তু প্ৰাৰম্ভিক হিচাপ অনুযায়ী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কম হোৱাটো পৰিলক্ষিত হয় । তাৰ উপৰিও অসমৰ বিভিন্ন অঞ্চলত যাতায়তৰ সুব্যৱস্থা সূচনা হোৱা বাবে কিছু সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী এখন স্কুলৰ পৰা আন এখন স্কুললৈ যোৱাৰ প্ৰৱনতা দেখা পোৱা যায় । সেই বাবে কিছুসংখ্যক স্কুলত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সংখ্যা কমি যোৱা বাবে সেই বিদ্যালয়সমূহক অন্য বিদ্যালয়ৰ লগত চামিলকৰণৰ ব্যৱস্থা গ্রহণ কৰা হয় । তাৰ উপৰি প্রয়োজন অনুযায়ী বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষসমূহৰ প্ৰস্তাৱমর্মে কিছুসংখ্যক স্কুলত Dual Medium ৰ প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে । সেইসমূহ স্কুলত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাটোহে পৰিলক্ষিত হৈছে ।"

ইফালে বিদ্যুৎ আৰু ইণ্টাৰনেট সংযোগবিহীন নিম্ন, উচ্চ, উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা সদৰী কৰি মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে কয়, "ইণ্টাৰনেট সংযোগবিহীন নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা হৈছে ৩২,৬১৪ খন অৰ্থাৎ ৯৬.২ শতাংশ । উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা হৈছে ৬০১খন (১.৭%) আৰু উচ্চ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা হৈছে ৮৩ খন (১.৭৯%) । একেদৰে বিদ্যুৎ সংযোগবিহীন নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা হৈছে ৩১৬ খন অৰ্থাৎ ০.৯৩ শতাংশ, উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা হৈছে ২০৮ খন অৰ্থাৎ ৩.৩৭ শতাংশ আৰু উচ্চ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা হৈছে ৩৯ খন অৰ্থাৎ ০.৮৪ শতাংশ ।

আনহাতে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ত দুখীয়া শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে ২৫ শতাংশ আসন সংৰক্ষণ সন্দৰ্ভত আন এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে কয়, "শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন ২০০৯ ৰ ধাৰা 12 (1) (c) অনুসৰি ৰাজ্যৰ বেচৰকাৰী, অনুদান নোপোৱা (Unaided) স্বীকৃত বিদ্যালয়সমূহত তথা বিশেষ শ্রেণীৰ বিদ্যালয় আদিত দুখীয়া আৰু অসুবিধাগ্ৰস্ত গোটৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে কমেও ২৫ শতাংশ আসন সংৰক্ষণ কৰাৰ ব্যৱস্থা আছে । এই ২৫ শতাংশ আসন প্রথম শ্রেণী বা প্রি-প্রাইমাৰী স্তৰত (যদি উপলব্ধ থাকে) ভর্তিৰ সময়ত প্রযোজ্য হয় । ভর্তি হোৱাৰ পাছত শিক্ষার্থীয়ে অষ্টম শ্রেণীলৈকে বিনামূলীয়া শিক্ষা লাভ কৰিব । শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন, ২০০৯ ৰ ধাৰা 12 (1) (c) বাস্তবায়নৰ বাবে অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে সময় সময়ে বিভিন্ন গাইডলাইন/অধিসূচনা জাৰি কৰি আহিছে ।"

আন এক প্ৰশ্নৰ উত্তৰত শিক্ষা মন্ত্ৰী পেগুৱে কয়, "ৰাজ্যৰ উচ্চ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহত বিজ্ঞান, কলা আৰু বাণিজ্য শাখাত সর্বমুঠ ১০১২৭ জন শিক্ষকৰ পদ খালী হৈ আছে । আনহাতে মহাবিদ্যালয়সমূহত বিজ্ঞান, কলা আৰু বাণিজ্য শাখাত খালী থকা পদৰ সংখ্যা হৈছে ১০৩৮ জন ।"

