স্মাৰ্ট আৰক্ষীয়ে গিজগিজাই থকা মহানগৰীত নিশা মহিলাসকল কিমান সুৰক্ষিত ?

স্মাৰ্ট আৰক্ষীয়ে গিজগিজাই থকা মহানগৰীত নিশা মহিলাসকল কিমান সুৰক্ষিত ?
নিশা ৮ বজাৰ পিছত মহিলাসকলে গুৱাহাটী মহানগৰীত সন্মুখীন হোৱা সমস্যাৰ বিষয়ে কুলগীতা সাউদৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন -
Published : October 6, 2026 at 3:56 PM IST
গুৱাহাটী: নিশা গভীৰ হোৱাৰ লগে লগে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বুকুলৈ নিস্তব্ধতা নামি আহে । এই নিস্তব্ধতা গভীৰ নিশা বহুতৰ বাবে আতংকৰ কাৰণ হৈ পৰে । কাৰণ সম্প্ৰতি মহানগৰীত নিশা যি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় সেই ছবিখন কোনেও হয়তো সপোনতো কল্পনা কৰিব নোৱাৰে ।
ব্যস্ত গুৱাহাটী মহানগৰী । পুৱাৰে পৰাই নিশালৈকে কৰ্মব্যস্ততাৰে ভৰি থাকে মহানগৰীৰ পথ-পদপথ । চাকৰি, ব্যৱসায়, চিকিৎসা সেৱা, সংবাদ মাধ্যমকে ধৰি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত কৰ্মৰত মহিলাসকলেও সদায় নিশালৈকে যাতায়াত কৰিবলগীয়া হয়; কিন্তু সূৰ্যাস্তৰ পিছত.... ! বিশেষকৈ নিশা ৮ বজাৰ পিছত অকলে ঘৰৰ পৰা ওলাই অহা বা কৰ্মস্থলীৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি যোৱাৰ সময়ত মহিলাসকল সুৰক্ষিত নে ?
স্মাৰ্ট আৰক্ষীয়ে গিজগিজাই থকাৰ পিছতো মহানগৰীত মহিলাসকলে কিয় সুৰক্ষিত বুলি অনুভৱ নকৰে ? এয়া সকলোৰে বাবে লাখটকীয়া প্ৰশ্ন । যদিও আৰক্ষী থানা আদিত এনেধৰণৰ ঘটনাৰ বিষয়ে কমহে গোচৰ পঞ্জীয়ন হয় তথাপি মহানগৰীৰ বুকুত প্ৰায়ে মহিলাৰ নিৰ্যাতনৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছে ।
কিয় বহু ঘটনা পঞ্জীয়ন নোহোৱাকৈ থাকে সেয়াও এক বিচাৰ্যৰ বিষয় । গুৱাহাটী মহানগৰীত মহিলাসকলে নিজকে কিমান সুৰক্ষিত অনুভৱ কৰে সেই বিষয়ে কেইগৰাকীমান মহিলাক ইটিভি ভাৰতৰ পৰা প্ৰশ্ন কৰাত তেওঁলোকে মনৰ কথা ব্যক্ত কৰে ।
এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত কৰ্মৰত মহিলাৰ সৈতে কথা পাতোতে পোহৰলৈ আহিছে ভিন্ন অভিজ্ঞতা । কোনোবাই গুৱাহাটীক তুলনামূলকভাৱে নিৰাপদ বুলি অনুভৱ কৰাৰ বিপৰীতে নিৰ্জন, অন্ধকাৰ পথ, নিচাসক্ত লোকৰ উপস্থিতি আৰু ৰাজহুৱা পৰিবহণত সন্মুখীন হোৱা অসুবিধাক লৈ একাংশ মহিলাই উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে ।
সুৰক্ষিত অনুভৱৰ মাজতো আতংক নোহোৱা নহয়
এই সন্দৰ্ভত জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক তথা গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবৰ প্ৰাক্তন সভাপতি সুস্মিতা গোস্বামীয়ে কয় ," গুৱাহাটীত জন্মগ্ৰহণ আৰু ডাঙৰ-দীঘল হোৱা মহিলা হিচাপে মহানগৰখনক তুলনামূলকভাৱে নিৰাপদ চহৰ হিচাপেই অনুভৱ কৰি আহিছো । কলেজীয়া দিনৰ পৰাই টিউচন আদিৰ পৰা বহু সময়ত নিশা ৮ বজাৰ পিছতো ঘৰলৈ উভতিছো । " জ্যেষ্ঠ সাংবাদিকগৰাকীয়ে লগতে কয়, " মানুহৰ চলাচল একেবাৰে কম থকা অঞ্চলত অস্বস্তি অনুভৱ কৰো, বিশেষকৈ আশে-পাশে দুই-তিনিজন পুৰুষ থকা আৰু ওচৰে-পাজৰে আন কোনো মানুহ নথকা পৰিস্থিতিত অসুৰক্ষিত অনুভৱ হয় ।"
নিশাৰ অন্ধকাৰ গলি অথবা মানুহৰ চলাচল কম থকা মূল পথৰ কিছু ঠাইত অসুৰক্ষিত অনুভৱ কৰা বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে । মহানগৰীত চিচিটিভি, ষ্ট্ৰীট লাইট আৰু আৰক্ষীৰ টহল বৃদ্ধিৰ পোষকতা কৰি সুস্মিতা গোস্বামীয়ে কয়, "মহিলাৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে চিচিটিভি কেমেৰা, পৰ্যাপ্ত ষ্ট্ৰীট লাইট আৰু আৰক্ষীৰ টহল বৃদ্ধি কৰাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগে । চিচিটিভি কেমেৰা স্থাপনত অগ্ৰাধিকাৰ দিয়া উচিত । কোনো অনাকাংক্ষিত ঘটনা সংঘটিত হ’লে চিচিটিভিয়ে সেই ঘটনা ৰেকৰ্ড কৰাত সহায় কৰে । একেদৰে ষ্ট্ৰীট লাইটো অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ । অন্ধকাৰ পথত দুষ্টচক্ৰই অপৰাধ সংঘটিত কৰাৰ অধিক সুযোগ পায় ।”
তেওঁ লগতে কয় ,"সকলো অঞ্চলতে আৰক্ষীৰ নিয়মীয়া টহল বৃদ্ধি কৰাৰ উপৰি কাৰ্যকৰী হেল্পলাইন ব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰিব লাগে । হেল্পলাইনত ফোন কৰা ব্যক্তিক অযথা প্ৰশ্নৰে হাৰাশাস্তি নকৰি প্ৰয়োজনীয় সহায় আগবঢ়োৱাৰ লগতে এই নম্বৰসমূহ ব্যাপকভাৱে প্ৰচাৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে ।" ইপিনে, ৰাজহুৱা পৰিবহণৰ ক্ষেত্ৰতো অভিজ্ঞতা ব্যক্ত কৰে সুস্মিতা গোস্বামীয়ে কয়, “চিটী বাছত যাত্ৰা কৰাৰ সময়ত অসুবিধাজনক পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হৈছো । কেতিয়াবা পুৰুষে ইচ্ছাকৃতভাৱে শৰীৰ স্পৰ্শ কৰিছে বা মহিলা যাত্ৰীক গা লগাই যোৱা লক্ষ্য কৰিছো । কিছুমান পুৰুষে অত্যন্ত অশালীন দৃষ্টিৰে মহিলাক চাই থকাও দেখা যায় ।”
অৱশ্যে অটো বা কেব ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়ালৈকে কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা নাই বুলি তেওঁ কয় । তথাপি কেবত উঠাৰ লগে লগে ফোন বা মেছেজৰ জৰিয়তে পৰিয়ালৰ লোকক জনোৱা, চালকজনক চিনাকি পথেদি যাবলৈ কোৱা আদি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰে বুলি কয় । ইফালে, এতিয়ালৈকে কাম কৰা কোনো কাৰ্যালয়তে সুৰক্ষা সম্পৰ্কীয় সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা নাই বুলি তেওঁ কয় ।
মহানগৰীত মহিলা সুৰক্ষিত নহয়
আনহাতে, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক অৰুণিমা কলিতাই গুৱাহাটীৰ নিশাৰ পৰিৱেশক লৈ কিছু উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি কয়, “গুৱাহাটী মহানগৰীত নিশা ৮ বজাৰ পিছত ওলাই যোৱাটো মই নিৰাপদ অনুভৱ নকৰো । ১০ বজাৰ পিছত ওলাই যাবলৈ অলপ চিন্তা হয় । নিশা পল্টন বজাৰতো মই সুৰক্ষিত অনুভৱ নকৰো ।” কৰ্মক্ষেত্ৰৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি অহাৰ সময়ত নিচাসক্ত লোকৰ পৰা কেতিয়াবা সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা বুলিও তেওঁ কয় । বিশেষকৈ অকলশৰীয়া মহিলাক এনে লোকসকলে লক্ষ্য কৰি লোৱা বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়,"মহিলাৰ নিৰাপত্তাৰ বাবে চিচিটিভি কেমেৰাৰ ব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰাৰ লগতে নিচাসক্ত লোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে ।" অৰুণিমা কলিতাই আৰক্ষীৰ টহল বৃদ্ধি কৰাৰ দাবী জনায় । অৱশ্যে কাৰ্যালয়ত কেতিয়াও অসুৰক্ষিত অনুভৱ কৰা নাই বুলি তেওঁ কয় ।
নিশা খোজকাঢ়ি আহিবলৈও ভয় লাগে
গুৱাহাটীৰ এখন ব্যক্তিগত খণ্ডৰ হাস্পতালত কৰ্মৰত নাৰ্ছ কৰবী শইকীয়াৰ অভিজ্ঞতাই নিশা মহিলাই সন্মুখীন হোৱা নিৰাপত্তাজনিত উদ্বেগৰ ছবিখন দাঙি ধৰে । এই প্ৰসংগত নাৰ্ছগৰাকীয়ে কয়,“সন্ধিয়া হাস্পতালৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি অহাৰ সময়ত সমস্যা হয় ।” বিশেষকৈ খানাপাৰা ৰিছাৰ্চ গেটৰ সন্মুখত চিটী বাছৰ বাবে অকলে অপেক্ষা কৰি থকা সময়ত অস্বস্তিকৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হোৱা বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয় , "সন্ধিয়া ৭.৩০ বজাৰ পৰা ৮.৩০ বজাৰ ভিতৰত তিনিদিন দুচকীয়া আৰু চাৰিচকীয়া বাহনৰ পৰা বেয়া ইংগিত লাভ কৰিছো ।" সেইবাবে তেওঁ খানাপাৰা অঞ্চলত সন্ধিয়াৰ পিছত নিজকে সুৰক্ষিত অনুভৱ নকৰে বুলি কয় ।
“হাস্পতালৰ পৰা বাছষ্টপ সংযোগ পথছোৱা নিশা খোজকাঢ়ি আহিবলৈও ভয় লাগে । ডিউটি শেষ কৰি ঘৰলৈ ওভতাৰ সময়ত কেতিয়াবা নিশা ৯ বাজে । সেই সময়ত হাস্পতালৰ পৰা বাছষ্টপলৈ থকা পথছোৱা অকলে খোজকাঢ়ি আহিবলৈ যথেষ্ট ভয় লাগে ।” এইদৰে তেওঁ কয় । অৱেশ্যে আত্মৰক্ষাৰ বাবে সদায় বেগত ছুৰী এখন আৰু নেইল কাটাৰ ৰাখে বুলি কৰবীয়ে উল্লেখ কৰি কয়,"অৱশ্যে কৰ্মস্থলীত কেতিয়াও অসুৰক্ষিত অনুভৱ কৰা নাই ।"
মদ, ড্ৰাগছ সেৱনকাৰী ৰাস্তাত ৰৈ থাকে
আনহাতে, মহানগৰীৰ উলুবাৰীৰ এখন ডিপাৰ্টমেণ্টেল ষ্ট’ৰত কৰ্মৰত পূজা মাহাতোৱে প্ৰতিদিনে নিশা কৰ্মস্থলীৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি যোৱাৰ সময়ৰ অভিজ্ঞতা ব্যক্ত কৰি কয় যে তেওঁ গান্ধী মণ্ডপৰ পৰা উলুবাৰী মূল পথলৈ কৰ্মস্থলীলৈ অহা-যোৱা কৰে । তেওঁ কয়,"পুৱাৰ সময়ত দাদাই থৈ যায় যদিও ঘৰলৈ উভতি যোৱাৰ সময়ত প্ৰায়ে নিশা ৮.৩০ বাজে ।"
প্ৰায় দুই-তিনি কিলোমিটাৰ পথ তেওঁ খোজ কাঢ়িয়েই ঘৰলৈ যায় । কৰ্মস্থলীৰ ওচৰত ডিজিপি কাৰ্যালয় থকাৰ বাবে সেই অঞ্চলত তুলনামূলকভাৱে ভয় নালাগে যদিও দক্ষিণ শৰণীয়াৰ পথছোৱা নিশা অন্ধকাৰত বুৰ গৈ থাকে বাবে সেই পথটোৰে যাবলৈ ভয় লাগে বুলি উল্লেখ কৰি পূজাই কয়," বহু সময়ত মদ সেৱন বা ড্ৰাগছ সেৱন কৰা লোক ৰাস্তাত ৰৈ থাকে । কেতিয়াবা কিছুমানে বেয়া মন্তব্য দিয়ে ; কিন্তু সেইবোৰক পাত্তা নিদি নিজৰ পথত গৈ থাকো । জানো,তেওঁলোকক উত্তৰ দিলে কিবা অঘটন ঘটিব পাৰে ।” উৎসৱৰ সময়ত বেছি ভয় লাগে বুলিও তেওঁ কয় । কাৰণ উৎসৱৰ সময়ত কেতিয়াবা ৰাস্তা-ঘাট খালী হৈ পৰে আৰু তেনে সময়ত অকলে ঘৰলৈ উভতি যোৱাটো অধিক উদ্বেগজনক হৈ পৰে বুলি পূজাই কয় ।
কাকো বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি
নিশা ৮ বজাৰ পিছত গুৱাহাটীত মহিলাৰ সুৰক্ষাক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰি সদৌ অসম নাৰ্ছ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদিকা জুনু চুতীয়া দিহিঙীয়াই নিশা গুৱাহাটীৰ ৰাজপথত নিজকে সম্পূৰ্ণ নিৰাপদ অনুভৱ নকৰে বুলি মন্তব্য কৰে । গুৱাহাটীৰ গণেশগুৰি অঞ্চলত নিশা চলাচলৰ সময়ত নিৰাপত্তাৰ অভাৱ অনুভৱ কৰা বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, “কাকো বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি ।” মহিলাসকলৰ সুৰক্ষাৰ বাবে মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত অধিক চিচিটিভি কেমেৰা স্থাপন, আৰক্ষীৰ উপস্থিতি বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে পৰ্যাপ্ত ষ্ট্ৰীট লাইটৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে বুলি তেওঁ মত প্ৰকাশ কৰে ।
জুনু চুতীয়া দিহিঙীয়াই লগতে নিশা মহিলাৰ সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ড্ৰাগছ আৰু অন্যান্য নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ প্ৰভাৱত অপৰাধমূলক ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পোৱা বাবেই এইক্ষেত্ৰত কঠোৰ অভিযান চলাব লাগে বুলি তেওঁ কয় ।
নিশা অকলে বাহিৰলৈ ওলাই যোৱাৰ সময়ত অসুৰক্ষিত অনুভৱ কৰা বুলি উল্লেখ কৰি জুনু চুতীয়া দিহিঙীয়াই কয় যে তেওঁ পৰিয়ালৰ লোক বা পৰিচিত ব্যক্তিৰ সৈতে লাইভ লোকেচন শ্বেয়াৰ কৰে । অৱশ্যে কাৰ্যালয়ৰ পৰিৱেশ তেওঁৰ বাবে যথেষ্ট সুৰক্ষিত বুলি উল্লেখ কৰি কয় যে কাৰ্যালয়ৰ পৰা নিশা ওভতাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা নাই । মহিলাসকলৰ বাবে গুৱাহাটী মহানগৰীক নিশাৰ সময়ত অধিক সুৰক্ষিত কৰি তুলিবলৈ “প্ৰতিটো গুৰুত্বপূৰ্ণ স্থানত আৰক্ষী নিয়োগ কৰিব লাগে” বুলি তেওঁ দাবী জনায় ।
উল্লেখ্য যে, মহিলাসকলৰ এই ভিন্ন অভিজ্ঞতাই দেখুৱাইছে যে গুৱাহাটীত মহিলাৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰশ্নটো কেৱল নিশা ৮ বজাৰ পিছত মহানগৰীৰ পথত চলাচলৰ মাজতে সীমাবদ্ধ নহয় । নিৰাপদ পথ,পৰ্যাপ্ত ষ্ট্ৰীট লাইট, চিচিটিভি, ৰাজহুৱা পৰিবহণ, আৰক্ষীৰ নিয়মীয়া টহল, নিচাসক্ত লোকৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা আৰু কৰ্মস্থলীৰ পৰা ঘৰলৈ যোৱা এই সকলোবোৰেই মহিলাৰ নিৰাপদ যাতায়াতৰ সৈতে জড়িত ।
লগতে পঢ়ক:ভাৰতীয় ৰে'ল বিভাগৰ কঠোৰ পদক্ষেপ: ড্ৰাগছ-অবৈধ সুৰা সৰবৰাহ ৰোধ, অপৰাধী মুক্ত ষ্টেচন গঢ়াৰ লক্ষ্য
বিজেপিৰ নাৰী শক্তি বন্দনা, বেটি বচাও ভণ্ডামিলৈ পৰিণত : বিহাৰৰ জমুইত ছাত্ৰীৰ নিৰ্যাতনকলৈ ক্ষোভিত খাৰ্গে
দেশ ভক্তি-নাৰী শক্তিৰ শ্ল'গানেৰে চাইকেল চলাই লখিমপুৰত উপস্থিত মধ্যপ্ৰদেশৰ আশা