ৰবৰ খেতিয়ে মোকলাইছে স্বাৱলম্বিতাৰ পথ: উপকৃত বহু খেতিয়ক

ৰবৰ খেতিয়ে মোকলাইছে স্বাৱলম্বিতাৰ পথ: উপকৃত বহু খেতিয়ক
প্ৰশিক্ষণ আৰু আধুনিক পদ্ধতিৰে ডিমৰীয়াত লাভজনক ৰবৰ বাগিচা গঢ়িছে কৃষকে ৷
Published : October 31, 2026 at 6:30 PM IST
সোণাপুৰ: ব্যক্তিনিষ্ঠ উদ্যোগ, সঠিক মাৰ্গদৰ্শন লাভ আৰু প্ৰচেষ্টা যেতিয়া একত্ৰিত হয়, তেতিয়া গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিৰ ছবিখন কেনেদৰে সলনি হ’ব পাৰে, কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ ডিমৰীয়া অঞ্চলে তাৰ এক উজ্জ্বল উদাহৰণ দাঙি ধৰিছে ।
ত্ৰিপুৰা আৰু কেৰালাৰ পাছতে অসমক দেশৰ ভিতৰত তৃতীয় সৰ্ববৃহৎ ৰবৰ উৎপাদনকাৰী ৰাজ্য হিচাপে গঢ়ি তোলাত ডিমৰীয়াৰ খেতিয়কসকলৰ ভূমিকা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ । এসময়ত কৃষিৰ বাবে অনুপযোগী বুলি ভবা পাহাৰীয়া আৰু এঢলীয়া মাটিত আজিকালি ৰবৰ খেতি কৰি অঞ্চল বহু যুৱক তথা খেতিয়কে লাখ লাখ টকা উপাৰ্জন কৰি স্বাৱলম্বী হৈ পৰিছে ।
প্ৰসাৰ আৰু কাৰিকৰী প্ৰশিক্ষণৰ যাত্ৰা
আশীৰ দশকৰ পৰাই ডিমৰীয়াত এই খেতিৰ সূচনা হৈছিল যদিও পৰবৰ্তী সময়ত ‘ৰবৰ বৰ্ড’ৰ প্ৰত্যক্ষ সহযোগত ই সম্প্ৰসাৰিত হয় । খেতিয়কসকলক আধুনিক কাৰিকৰী শিক্ষা আৰু প্ৰশিক্ষণ প্ৰদানৰ বাবে ২০০৩ চনত ডিমৰীয়াৰ হঁহৰাত 'ৰবৰ ৰিচাৰ্ছ কম ট্ৰেনিং চেণ্টাৰ’ স্থাপন কৰা হয় ।
হঁহৰাস্থিত চেণ্টাৰটোৰ তত্বাৱধায়ক জ্যোতি প্ৰসাদ দাসে প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, ৮৮ হেক্টৰ ভূমিত থকা প্ৰায় ৮,০০০ ৰো অধিক ৰবৰ গছেৰে গঠিত এই কেন্দ্ৰটোৱে নতুনকৈ খেতি কৰিব বিচৰা যুৱকসকলক প্ৰশিক্ষণ দি আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ দিশে বাট দেখুৱাই আহিছে ।
নিৰবিচ্ছিন্ন উপাৰ্জনৰ সুবিধা
- মাটিৰ উপযোগিতা:
পানী জমা নোহোৱা এঢলীয়া আৰু পাহাৰীয়া পলসুৱা মাটি ইয়াৰ বাবে আটাইতকৈ উপযুক্ত ।
- দীৰ্ঘম্যাদী লাভ:
ৰোপণ কৰাৰ ৬-৭ বছৰৰ পাছৰ পৰা লেটেক্স (ৰবৰৰ ৰস) সংগ্ৰহ আৰম্ভ হয় আৰু একেৰাহে ৩০ বছৰতকৈও অধিক সময় ধাৰাবাহিক উৎপাদন পোৱা যায় ।
অতিৰিক্ত আয়:
গছবোৰ পৈণত হৈ ছাঁ নপৰালৈকে খালী ঠাইত আদা, হালধি, জলকীয়া আদি শস্য সিঁচি অতিৰিক্ত অৰ্থ উপাৰ্জন কৰিব পাৰি । খেতিয়কসকলক সংগঠিত কৰি উচিত মূল্য সুনিশ্চিত কৰিবলৈ 'RPS’ গঠন কৰা হৈছে, যিয়ে প্ৰত্যক্ষ বজাৰ আৰু ডিলাৰৰ জৰিয়তে ৰবৰ বিক্ৰী প্ৰক্ৰিয়া সহজ কৰি তুলিছে ।
সফলতাৰ প্ৰতিচ্ছবি: দত্ত ৰংহাঙৰ প্ৰেৰণাদায়ক অভিজ্ঞতা
ডিমৰীয়াৰ এজন প্ৰভাৱশালী আৰু সফল ৰবৰ খেতিয়ক দত্ত ৰংহাঙৰ সফলতাই বহু স্থানচ্যুত যুৱকক বাট দেখুৱাইছে । ১৯৯৭-৯৮ চনত মাত্ৰ ১ হেক্টৰ ভূমিত আৰম্ভ কৰা তেওঁৰ বাগিচাত বৰ্তমান ১,০০০ ৰো অধিক পৈণত ৰবৰ গছ আছে ।
এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়,"ৰবৰ ব'ৰ্ডৰ প্ৰশিক্ষণ আৰু পুলি যোগানৰ বাবে মই শুদ্ধভাৱে খেতিটো আৰম্ভ কৰিব পাৰিলো । প্ৰথম ৭ বছৰ অলপ কষ্ট আৰু খৰচ হয়, কিন্তু তাৰ পাছত বিশেষ খৰচ নোহোৱাকৈ নিৰবিচ্ছিন্ন উপাৰ্জন হয় । বৰ্তমান মই দৈনিক দুটা ব্লকত কাম কৰি প্ৰায় ৬০ শ্বীট ৰবৰ পাওঁ, যাৰ পৰা দিনৌ ৬,০০০ ৰ পৰা ৭,০০০ টকা পৰ্যন্ত উপাৰ্জন হয় ।"
ঘৰতেই প্ৰচেছিং মেচিন সংস্থাপন কৰা দত্ত ৰংহাঙে ভৱিষ্যতে আৰু ২ হেক্টৰ ভূমিত খেতি সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে । দত্ত ৰংহাঙৰ দৰে ডিমৰীয়াৰ ৰবৰ খেতিয়ক সকলৰ সফলতাই প্ৰমাণ কৰিছে যে কেৱল পৰম্পৰাগত চাকৰিৰ পিছত দৌৰি নাথাকি, উপযুক্ত প্ৰশিক্ষণ আৰু ধৈৰ্যৰে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিৰে উদ্যোগ আঁকোৱালি ল’লে গ্ৰামীণ অৰ্থনীতি আমূল পৰিৱৰ্তন হ’ব পাৰে । ডিমৰীয়াৰ এই পথ সমগ্ৰ অসমৰ গ্ৰামীণ যুৱসমাজৰ বাবে এক অনুপ্ৰেৰণাৰ উৎস ।