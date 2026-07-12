ETV Bharat / state

ETV Bharat Ground Report: সৰ্বত্ৰে চৰ্চিত ইথানলে কিমান ক্ষতিসাধন কৰিছে বাহনৰ ?

পেট্ৰ'লচালিত বাহনত ইথানল মিহলোৱাৰ বাবে প্ৰকৃততে কিমান ক্ষতিসাধন হৈছে ? হ্ৰাস পাইছে নেকি পেট্ৰ'লচালিত বাহনৰ বিক্রী ? ইটিভি ভাৰতৰ সাংবাদিক ৰকিবুল ওৱাহিদৰ প্ৰতিবেদন ।

E20 fuel
সৰ্বত্ৰে চৰ্চিত ইথানলে কিমান ক্ষতিসাধন কৰিছে বাহনৰ ? (IANS/PTI/ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 12, 2026 at 7:35 AM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

নগাঁও : পেট্ৰ'লচালিত বাহনৰ ইন্ধনৰ সৈতে E-20 মিহলোৱাক কেন্দ্ৰ কৰি সৰ্বত্রে আৰম্ভ হৈছে ব্যাপক চৰ্চা । ইথানল মিহলোৱা বাবেই পেট্ৰ'লচালিত বাহনসমূহ যথেষ্ট ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱা বুলি একাংশই অভিযোগ উত্থাপন কৰি চৰ্চা কৰাৰ সময়ত ইটিভি ভাৰতৰ তৰফৰ পৰা ইয়াৰ প্ৰকৃত সত্য উদঘাটনৰ বাবে এক প্ৰচেষ্টা আৰম্ভ কৰা হৈছে।

ইটিভি ভাৰতৰ গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপ'ৰ্ট

পেট্ৰ'লচালিত বাহন প্ৰকৃততে ইন্ধনত ইথানল মিহলোৱাৰ বাবে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে নেকি ? ইথানল মিহলোৱা পেট্ৰ'ল ভৰোৱাৰ বাবে প্রকৃততে বাহনৰ কি কি পাৰ্টছ ক্ষতিগ্ৰস্ত হোৱাৰ আশংকা আছে? ইথানলক লৈ গ্ৰাহকৰ মাজত ভুল ধাৰণা বিৰাজ কৰিছে নেকি ? নে সঁচা অৰ্থতে ইথানল মিহলোৱা পেট্ৰ'লে বাহনৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে ? এই সন্দৰ্ভত গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপ'ৰ্টৰ সৈতে ইটিভি ভাৰতে প্ৰস্তুত কৰিছে এখনৰ পিছত আন এখন প্ৰতিবেদন ।

গুৱাহাটীৰ পাছত এইবাৰ নগাঁৱত ইটিভি ভাৰতৰ সাংবাদিকে কি পালে? ইথানল মিহলোৱা পেট্ৰ'লচালিত বাহনক লৈ গ্ৰাউণ্ড জিৰ' ৰিপ'ৰ্ট কি?

E20 fuel
সৰ্বত্ৰে চৰ্চিত ইথানলে কিমান ক্ষতিসাধন কৰিছে বাহনৰ ? (ETV Bharat Assam)

অট'মোবাইল ইঞ্জিনীয়াৰে কি কয়

ইথানল মিহলোৱা পেট্ৰ'ল আৰু পেট্ৰ'লচালিত বাহনত অসুবিধাই দেখা দিয়া বুলি আৰম্ভ হোৱা চৰ্চা সন্দৰ্ভত মধ্য অসমৰ এটা চাৰিচকীয়া বাহনৰ ডীলাৰত কর্মৰত এগৰাকী অট'মোবাইল ইঞ্জিনীয়াৰে ইথানলৰ বাবে বিশেষ কোনো অসুবিধাৰ সৃষ্টি এতিয়াই নাই হোৱা বুলি উল্লেখ কৰি ইটিভি ভাৰতৰ সাংবাদিকৰ আগত কয়, "এতিয়াই ইথানলৰ বাবে পেট্ৰ'লচালিত বাহনৰ বিশেষ কোনো অসুবিধাৰ সৃষ্টি হোৱা নাই । ইথানলৰ সমস্যা কমেও দুই-তিনিবছৰ পাছতহে হ'ব পাৰে । লোহা এডাল মামৰে ধৰিবলৈয়ো ছমাহ-এবছৰ লাগে । এনে ক্ষেত্ৰত ইথানলে এতিয়াই বাহনৰ ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে ।"

E20 Fuel
সৰ্বত্ৰে চৰ্চিত ইথানলে কিমান ক্ষতিসাধন কৰিছে বাহনৰ ? (ETV Bharat Assam)

মাইলেজৰ কিছু সমস্যা হয়

তেওঁ লগতে কয়, "ইথানল মিহলালে অলপ সমস্যা হোৱাটো স্বাভাৱিক । কিন্তু সমাধানো আছে । অৱশ্যে E20 মিহলোৱাৰ পাছত বাহনৰ মাইলেজ কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস হৈছে বুলি বহুতে কৈছে । বাহন এখনৰ মাইলেজ বাহনখন চলোৱাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে । বেছি ইছ্যু একো হোৱা নাই, মাইলেজ কমিলে প্লাগ চাফা কৰিলেই ঠিক হৈ যায় । ইথানলৰ বাবে সমস্যা এটা হ'ব পাৰে; কিন্তু অলপ সময় লাগিব, এতিয়াই হোৱা নাই । কিন্তু ১০ বছৰ পুৰণি বাহনসমূহৰ সমস্যা এটা হ'ব পাৰে ।"

বাহনৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ গুৰুত্বপূৰ্ণ

বাহনৰ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "১০ হাজাৰত প্লাগ সলাই দিয়াটো ভাল । তেলৰ পাম্প চাফা কৰিব লাগে । পেট্ৰ'ল এডিডিপ ভৰাই দিলে সমস্যা কম হয় (ছিষ্টেম জি) । অৱশ্যে মাইলেজ হ্ৰাস হোৱাটো বাহন চলোৱাৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰ কৰে । সমস্যা এটা হ'ব পাৰে, কিন্তু অলপ সময় লাগিব, এতিয়াই হোৱা নাই ।"

E20 Fuel
সৰ্বত্ৰে চৰ্চিত ইথানলে কিমান ক্ষতিসাধন কৰিছে বাহনৰ ? (ETV Bharat Assam)

এইক্ষেত্ৰত বাহনৰ মাইলেজ হ্ৰাস হলে ২,০০০-২৫০০ কিলোমিটাৰ চলাই বিশেষকৈ প্লাগ চাফা কৰি দিয়াৰ পৰামৰ্শ দিয়ে অ'টোমোবাইল ইঞ্জিনীয়াৰগৰাকীয়ে ।

ইথানলৰ পৰা এতিয়ালৈকে একো সমস্যা অহা নাই

আনহাতে, নগাঁৱৰ মাৰুতি ছুজুকি ডীলাৰৰ নাম প্ৰকাশত অনিশ্চুক এগৰাকী টেকনিচিয়ানে ইটিভি ভাৰতৰ সাংবাদিকৰ আগত কয়, "ইথানল মিহলি পেট্ৰ'ল ভৰোৱাৰ বাবে বাহন বেয়া হোৱাৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱা নাই । বাহন বেয়া হোৱাৰ সংখ্যা একেই আছে । ইথানলৰ পৰা একো সমস্যা অহা বুলি এতিয়ালৈকে ক'ব নোৱাৰি । E20 ত এতিয়ালৈকে অসুবিধা নাই, পৰৱৰ্তী সময়ত E30 আহিলে কি হয় ক'ব নোৱাৰি । বাহনসমূহত পূৰ্বে অহা সমস্যায়ে এতিয়াও আছে । ইথানলৰ কাৰণে বুলি স্পষ্ট হোৱা নাই ।"

ভেজাল তেল, টেংকীত কম তেল থাকিলেও সমস্যা হয়

তেওঁ লগতে কয়, "তেলত থকা ভেজালৰ বাবে কিছু সমস্যা আগৰে পৰাই হৈ আহিছে । তেলৰ টেংকীত তেলৰ পৰিমাণ কম হ'লেও অসুবিধা দেখুৱাব পাৰে । এতিয়ালৈকে ইথানলৰ বাবে কোনো ষ্পষ্ট অভিযোগ অহা নাই । পৰৱৰ্তী সময়ত বহু দিন চলাৰ পাছত কি হয় ক'ব নোৱাৰি । বহুতে মাইলেজ কমিছে বুলি কয়, কিন্তু চলোৱাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি মাইলেজ কম-বেছি হয় ।"

E29 Fuel
সৰ্বত্ৰে চৰ্চিত ইথানলে কিমান ক্ষতিসাধন কৰিছে বাহনৰ ? (ETV Bharat Assam)

মাইলেজ হ্ৰাসৰ অন্য কাৰণো আছে

মাইলেজ হ্ৰাসৰ কাৰণ উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "ক্লাছ, ব্ৰেক বেছি ব্যৱহাৰ কৰি গাড়ী চলালে মাইলেজ কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস হয় । AC ব্যৱহাৰ কৰি বাহন চলালেও মইলেজ কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পায় । ইথানলৰ বাবে আমাৰ বাহনৰ বিক্ৰীত কোনো প্ৰভাৱ পেলোৱা নাই । পূৰ্বৰ দৰেই বিক্ৰী হৈছে আমাৰ বাহনসমূহ ।"

এতিয়ালৈকে বাহনৰ অসুবিধাৰ অভিযোগ নাই

ইথানলৰ ব্যৱহাৰ আৰু বাহনৰ ক্ষতিসাধন সন্দৰ্ভত ইটিভি ভাৰতৰ তৰফৰ পৰা জানিব বিচৰাত নগাঁৱৰ মহিন্দ্ৰা ডীলাৰৰ এগৰাকী টেকনিচিয়ানে (নাম প্ৰকাশত অনিশ্চুক) কয়, "ইথানল ব্যৱহাৰৰ বাবে এতিয়ালৈকে বাহনৰ কোনো অসুবিধাৰ অভিযোগ পোৱা নাই । ভৱিষ্যতে আহিব পাৰে, কিন্তু এতিয়াই কৈ দিব নোৱাৰি । বাহন এখনৰ পিক-আপ এৰি দিয়া সমস্যাটো ইথানলৰ বাবে হৈ যোৱা বুলি কৈ দিব নোৱাৰি । তেলৰ ভেজালৰ কাৰণেও হ'ব পাৰে । বহু সময়ত তেলৰ টেংকীত আমি পানীও পাইছোঁ ।"

E20 Fuel
সৰ্বত্ৰে চৰ্চিত ইথানলে কিমান ক্ষতিসাধন কৰিছে বাহনৰ ? (ETV Bharat Assam)

গাড়ীৰ সমস্যা বিভিন্ন কাৰণত হ'ব পাৰে

ইথানল ব্যৱহাৰক লৈ আৰম্ভ হোৱা চৰ্চা সন্দৰ্ভত নগাঁৱৰ টাটা ডীলাৰৰ নাম প্ৰকাশত এগৰাকী বিষয়াই ইটিভি ভাৰতৰ নগাঁৱৰ সাংবাদিকৰ সন্মুখত কয়, "ইথানলৰ কাৰণে বাহনৰ কিবা অসুবিধা হৈছে নেকি সেয়া ডীলাৰশ্বিপৰ টেকনেচিয়ানে নিৰ্ণয় কৰিব নোৱাৰে । গাড়ী এখনৰ সমস্যা বিভিন্ন কাৰণত হ'ব পাৰে । কিন্তু সেইটো প্রকৃততে E20 ইন্ধনৰ কাৰণে হৈছে নে নাই এইটো এটা ডীলাৰৰ ৱৰ্কশ্বপে নিৰ্ণয় কৰাটো সম্ভৱ নহয় ।"

E20 Fuel
সৰ্বত্ৰে চৰ্চিত ইথানলে কিমান ক্ষতিসাধন কৰিছে বাহনৰ ? (ETV Bharat Assam)

মন্ত্ৰীৰ স্পষ্টীকৰণ

উল্লেখ্য যে পেট্ৰ'লত ইথানল মিহলোৱাক কেন্দ্ৰ কৰি উত্থাপন হোৱা অভিযোগ আৰু চৰ্চা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে অসম বিধানসভাত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই এক স্পষ্টীকৰণ দিছে । বাহন কোম্পানীৰ উদ্ধৃতি দি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই কয়, "ইথানলৰ বাবে অতি বেছি বাহনৰ মাইলেজ কিছু পৰিমাণেহে হ্ৰাস হ'ব পাৰে ।”

লগতে পঢ়ক :ETV Bharat Assam Ground Zero Report: ইথানল মিহলি পেট্ৰ'লে সঁচাকৈ আপোনাৰ গাড়ীখনৰ ক্ষতি কৰিছে নেকি ?
লগতে পঢ়ক :ইথালন মিশ্ৰিত পেট্ৰ'লক লৈ বিতৰ্ক : দাবী বনাম বাস্তৱ তথ্য প্ৰকাশ কেন্দ্ৰৰ

TAGGED:

ETV BHARAT GROUND REPORT
ইথানল মিশ্ৰিত ইন্ধন
ই২০
ইটিভি ভাৰত অসম
E20 FUEL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.