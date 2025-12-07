মুখ্যমন্ত্রী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনি : জনসংখ্যা নীতিৰ বাবে কিমান মহিলাই নাপালে আঁচনিৰ ধন
প্ৰথম কিস্তিৰ ১০হাজাৰ টকা উপযুক্তভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিলেহে দ্বিতীয় কিস্তিত ২৫হাজাৰ টকা লাভ কৰিব মহিলাসকলে । কিন্তু এতিয়াও এই আঁচনিখনৰ পৰা বঞ্চিত একাংশ মহিলা ।
Published : December 7, 2025 at 4:36 PM IST
গুৱাহাটী: ৰাজ্যত অসম চৰকাৰৰ অভিলাসী 'মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনি' ৰ জৰিয়তে লাখ লাখ মহিলাক আঁচনিৰ চেক বিতৰণ প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে । মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই বিভিন্ন জিলালৈ গৈ মহিলাসকলক এই আঁচনিৰ চেক বিতৰণ প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত ৰাখিছে ।
ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই ধ্বজাবাহী আঁচনিখনৰ যোগেদি হিতাধিকাৰীসকলে প্ৰথম কিস্তিত লাভ কৰা ১০ হাজাৰ টকা উপযুক্তভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিলে দ্বিতীয় কিস্তিত ২৫ হাজাৰ টকা লাভ কৰিব । বৰ্তমান প্ৰথম কিস্তিৰ ধন বিতৰণ কৰি থকা হৈছে । কিন্তু এই অভিলাষী আঁচনিখনৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে একাংশ মহিলা ।
ইয়াৰ মূলতে হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কঠোৰ জনসংখ্যা নীতি । এই নীতিৰ বাবে ৰাজ্যৰ ৯০ হাজাৰৰো অধিক খিলঞ্জীয়া মহিলাই লাখপতি বাইদেউ অর্থাৎ মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হৈছে ।
মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিত সন্তানৰ সংখ্যাৰ প্ৰভাৱ :
আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলক স্ব-নিৰ্ভৰশীল কৰি তুলিবলৈ গ্ৰহণ কৰা আঁচনিখনৰ বাবে যোগ্যতাৰ যি মাপকাঠী বান্ধি দিয়া হৈছিল, তাৰ ভিতৰত অন্যতম আছিল সন্তানৰ সংখ্যা । এই চৰ্তৰ বাবে ৰাজ্যৰ বহুসংখ্যক সংখ্যালঘু মহিলাৰ উপৰি হাজাৰ হাজাৰ খিলঞ্জীয়া মহিলাও এই আঁচনিৰ পৰা আঁতৰত থাকিবলগীয়া হ'ল ।
পঞ্চায়ত আৰু স্থানীয় নিকায়ৰ নির্বাচনসমূহত দুটাতকৈ অধিক সন্তান থকা কোনোৱে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নোৱাৰাৰ কঠোৰ চৰ্ত ইতিমধ্যে প্রযোজ্য হৈছে । লক্ষণীয় বিষয় যে বৰাক উপত্যকাত দুটাতকৈ অধিক সন্তান থকা পঞ্চায়ত প্রতিনিধি নির্বাচিত হোৱাৰ তথ্য লাভ কৰাৰ পাছত পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিৰ পদো খাৰিজ হৈছে ।
মহিলাসকলক স্বাৱলম্বী কৰি গঢ়ি তুলিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে আত্মসহায়ক গোটসমূহৰ প্ৰতিগৰাকী মহিলাক প্ৰথম কিস্তি হিচাপে ১০ হাজাৰকৈ টকা আগবঢ়াইছে । এই আঁচনিৰ অধীনত ৰাজ্যত থকা প্ৰতিটো বিধানসভা সমষ্টিত হিতাধিকাৰীৰ মাজত মুখ্যমন্ত্রী, মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্যসকলে আঁচনিৰ ধন বিতৰণ কৰা প্রক্রিয়া বৰ্তমান চলি আছে ।
বিশেষকৈ মুছলমান লোকৰ জনসংখ্যা বৃদ্ধিয়ে ৰাজ্যৰ জনগাঁথনিত ব্যাপক প্রভাৱ পেলোৱাত ৰাজ্য চৰকাৰে জনসংখ্যা নীতি গ্রহণ কৰাৰ লগতে বাল্য বিবাহ বন্ধ কৰা, বহু বিবাহ প্ৰতিৰোধী আইন প্ৰণয়ন কৰাৰ দৰে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ।
মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ ক্ষেত্ৰতো সন্তানৰ সংখ্যাও আছিল এটা প্ৰধান চৰ্ত । অৱশ্যে ৰাজ্যৰ জনজাতীয় লোকাকলক এইক্ষেত্ৰত ৰেহাই দিয়া হৈছিল । চৰকাৰে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া সংখ্যাৰ অধিক সন্তান থকাৰ বাবে মৰাণ আৰু মটক আৰু চাহ জনজাতিৰ ১২,২৫১গৰাকী মহিলা লাখপতি বাইদেউ অর্থাৎ মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে ।
এই কথা জানিবলৈ দিয়ে পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ যুটীয়া সঞ্চালক পৰ্যায়ৰ এগৰাকী বিষয়াই । যুটীয়া সঞ্চালক পৰ্যায়ৰ বিষয়াগৰাকীয়ে কয়, "চাৰিটাতকৈ অধিক সন্তান থকাৰ বাবে মৰাণ আৰু মটকৰ ২৪১৭ গৰাকী মহিলা আৰু চাহ জনজাতিৰ ৯৮৩৪ গৰাকী মহিলা ‘লাখপতি বাইদেউ’ৰ ১০ হাজাৰ টকাৰ স্ব-নিৰ্ভৰশীলতাৰ পুঁজিৰ পৰা বঞ্চিত হ'বলগীয়া হ'ল । সেইদৰে কোচ-ৰাজবংশী, চুতীয়া, টাই-আহোমৰ লগতে অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ তিনিটাতকৈ অধিক সন্তান থকাৰ বাবে ৮১,৮৩৮ গৰাকী মহিলাই এই আঁচনিখনৰ সুবিধা লাভ কৰা নাই ।''
বিষয়াগৰাকীয়ে কয়, ''চৰকাৰে সন্তানৰ সংখ্যা বান্ধি দিয়াৰ ফলত বিশাল সংখ্যক সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ মহিলাই নহয়, ৰাজ্যৰ ৯৪,০৮৯গৰাকী খিলঞ্জীয়া মহিলায়ো নাপালে মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ ধন ।"
বিষয়াগৰাকীয়ে দিয়া তথ্য অনুসৰি, মৰাণ, মটকৰ যোগ্যতা থকা ১৪,২৭১ গৰাকী, চাহ জনজাতিৰ ৬৮,৪৭৩ গৰাকী, কোচ-ৰাজবংশী, চুতীয়া, টাই -আহোমৰ লগতে অন্যান্য পিছপৰা শ্ৰেণীৰ ২,৭০,৯৮২ গৰাকী অর্থাৎ মুঠ ৩,৫৩,৭২৬গৰাকী মহিলা এই আঁচনিখনৰ অধীনত ১০ হাজাৰ টকাৰ স্বনিৰ্ভৰশীলতাৰ পুঁজি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনি :
অসম চৰকাৰে আৰম্ভ কৰা মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যোগিতা অভিযান এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ । যাৰ লক্ষ্য ৰাজ্যখনৰ ৩০ লাখ মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যক উদ্যমিতা আৰু আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ পথত আগবঢ়োৱা । ৰাজ্যত আৰম্ভ হোৱা মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ অধীনত প্ৰথম পৰ্যায়ত ২৭ লাখ মহিলাক আঁচনিৰ চেক বিতৰণ কৰাৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।
বিহালীত ২৩ হাজাৰ মহিলাক চেক বিতৰণেৰে এই আঁচনিৰ শুভাৰম্ভ কৰা হয় । ৰাজ্য চৰকাৰৰ এই ধ্বজাবাহী আঁচনিখন দেশৰ ভিতৰতে মহিলা সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত এখন বৃহৎ আঁচনি । ৰাজ্যৰ আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্য হিচাপে থকা ৩৯ লাখ মহিলাৰ ভিতৰত প্ৰায় ২৭ লাখ মহিলা এই আঁচনিৰ যোগ্য বিবেচিত হৈছে ।
মুখ্যমন্ত্রী উদ্যমিতা আঁচনিৰ যোগ্যতাৰ মাপকাঠী :
মহিলাগৰাকী আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যা হ'ব লাগিব । আত্মসহায়ক গোটটো অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ অধীনত পঞ্জীয়নভুক্ত হ'ব লাগিব । মহিলা গৰাকীৰ বেংক একাউণ্ট আধাৰ কাৰ্ডৰ সৈতে লিংক কৰা হ'ব লাগিব ।
হিতাধিকাৰী মহিলাগৰাকীৰ ইতিমধ্যে কোনো ধৰণৰ আত্মসহায়ক গোট, ফেডাৰেচন, বেংক আদিৰ পৰা পূৰ্বে কোনো ঋণৰ ডিফল্টাৰ হোৱা উচিত নহয় । মহিলাগৰাকী নিম্নতম এটা উপাৰ্জন সৃষ্টিকাৰী কাৰ্যকলাপত জড়িত হ'ব লাগিব ।
সাধাৰণ আৰু অ'বিচি শ্ৰেণীৰ হিতাধিকাৰী মহিলাগৰাকী তিনিটাকৈ অধিক সন্তানৰ মাক হ'ব নালাগিব । অনুসূচিত জাতি, মৰাণ, মটক, চাহ জনজাতিৰ মহিলাগৰাকী চাৰিটাকৈ অধিক সন্তানৰ মাতৃ হ'ব নালাগিব । মহিলাগৰাকীৰ বিদ্যালয়ত যাবলগীয়া বয়সৰ ছোৱালী থাকিলে বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰাটো বাধ্যতামূলক ।
মহিলাগৰাকীয়ে ‘‘অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন’’ৰ অধীনত ৰোপণ কৰা গছ দুজোপা জীয়াই থাকিব লাগিব । আঁচনিখনত ৰাজ্যৰ যোগ্য মহিলাক ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিবলৈ ঋণৰ ৰূপত ৩৫ হাজাৰ টকাৰ আৰ্থিক সাহায্য দিয়াৰ ব্যৱস্থা আছে ।
হিতাধিকাৰী মহিলাক প্ৰথম বছৰত ১০,০০০ টকা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা আৰ্থিক সাহায্য দিয়া হৈছে । ব্যৱসায়ত উন্নতি দেখুৱালে পৰৱৰ্তী বছৰত আকৌ ১২,৫০০ টকা চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এককালীন সাহায্য আৰু বেংকৰ পৰা ১২,৫০০ টকাৰ ঋণ প্ৰদান কৰা হ’ব ।
অৰ্থাৎ দ্বিতীয় কিস্তিত মুঠ পঁচিশ হাজাৰ টকা লাভ কৰিব । ফলত মহিলাগৰাকী প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় বছৰৰ অন্তত মুঠ পয়ত্ৰিশ হাজাৰ টকা লাভ কৰিব ।