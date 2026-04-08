নিৰ্বাচনী ধামখুমীয়াৰ মাজতে আহি পালে হেঁপাহৰ ৰঙালী

নিৰ্বাচনী ধামখুমীয়াৰ মাজতে আহি পালে হেঁপাহৰ ৰঙালী
চাওতে চাওতে আকৌ আহি পালে হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহু । ৰঙালীক আদৰিবলৈ কিদৰে সাজু অসমীয়া ? এক বিশেষ প্ৰতিবেদন ।
Published : April 8, 2026 at 7:49 PM IST
মৰিগাঁও: "আমে মলিয়ালে, কঠালে মুচি পেলালে
প্ৰকৃতিৰ বুকুলৈ বসন্ত আহিলে
লঠঙা বিৰিখে পিন্ধিছে ন-সাজ
গছে-বনে সলালে পাত
বিহুৰে বতৰা পাই গৰু ছালেও লগালে মাত
ব'হাগলৈ দিনচেৰেক..."
বাটে পোৱালি মেলাৰ সময় এয়া । বছৰটোৰ বাবে যুঁজিবলৈ সাজু হোৱাৰ সময় এয়া । নতুনক আদৰাৰ সময় এয়া । হেঁপাহৰ ৰঙালীৰ ৰং বোটলাৰ সময় এয়া । সেয়েহে যেন ব্যস্ততা বাঢ়িছে অসমীয়াৰ । কোনো যদি ব্যস্ত তাঁতশালত, আন কোনো আকৌ ব্যস্ত বিহুৰ আখৰাত । মাজে মাজে আগমন ঘটিছে বৰষাৰ । ধুই নিছে পুৰণি বৰণ, সানিছে নতুন ৰহন । নিৰ্বাচনী বতাহৰ মাজেৰেই যেন বিয়পি আহিছে বসন্তৰ বা ।
"মৰমৰ বাণীৰে, চেনেহৰ দীঘেৰে
চেনাইলৈ বৈছে আচু সূতাৰ বিহুৱান"
গৰকাত দুভৰি থৈ আদৰৰে আচু সূতাৰ বিহুৱান বোৱাত ব্যস্ত গাঁৱৰ শিপিনীসকল । বাৰে বাৰে সৰি পৰিছে মাঁকো । কিয়নো এফালে মাঁকোৰ খিতখিতনি, আনফালে আকৌ ঢোলৰ গুমগুমনি । পেঁপাৰ কিৰিলিয়ে মন কৰে ৰাইজাই । সেয়ে কোনোৱে তাঁতশালতে গুনগুনাইছে বিহুনাম ।
কণমানিজনীৰ পৰা ভৰ যৌৱনা গাভৰুলৈকে সকলো ব্যস্ত হৈ পৰিছে বিহুৰ আখৰাত । দৃশ্য মৰিগাঁৱৰ । প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ অবৰ্তমানতো, জাতিটোৰ স্বাভিমান ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত তথা নতুন প্ৰজন্মক উত্তৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰাৰ স্বাৰ্থতে মৰিগাঁৱত পূৰ্ণগতিত চলি আছে বিহুৰ আখৰা । বীৰ লাচিত সেনা অসমে আয়োজন কৰি এক বিনামূলীয়া বিহু কৰ্মশালা ।
কুলিটিয়ে বিহুৰ জাননী দিয়াৰ লগে লগেই বিহুৱা ডেকা-গাভৰুৰ মন-প্ৰাণ উঠলি উঠে । মৰিগাঁৱৰ ধৰমতুলত বিহু আখৰাৰ প্ৰশিক্ষক এগৰাকীয়ে বিহু যোজনা জুৰি ক'লে এইদৰে । এয়াই যেন ব'হাগৰ উন্মাদনা, এয়াই যেন ৰঙালীৰ ৰং । যি আন হাজাৰ ব্যস্ততাকো নেওচি অসমীয়াক দি যায় অনন্য শিহৰণ । সুধাকণ্ঠৰ ভাষাৰে ক'বলৈ হ'লে 'ব'হাগ গণ জীৱনৰ সাহ..'।