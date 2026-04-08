ETV Bharat / state

নিৰ্বাচনী ধামখুমীয়াৰ মাজতে আহি পালে হেঁপাহৰ ৰঙালী

চাওতে চাওতে আকৌ আহি পালে হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহু । ৰঙালীক আদৰিবলৈ কিদৰে সাজু অসমীয়া ? এক বিশেষ প্ৰতিবেদন ।

How is the preparation for Rongali Bihu going, Bihu Workshop in Morigaon
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 8, 2026 at 7:49 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

মৰিগাঁও: "আমে মলিয়ালে, কঠালে মুচি পেলালে

প্ৰকৃতিৰ বুকুলৈ বসন্ত আহিলে

লঠঙা বিৰিখে পিন্ধিছে ন-সাজ

গছে-বনে সলালে পাত

বিহুৰে বতৰা পাই গৰু ছালেও লগালে মাত

ব'হাগলৈ দিনচেৰেক..."

বাটে পোৱালি মেলাৰ সময় এয়া । বছৰটোৰ বাবে যুঁজিবলৈ সাজু হোৱাৰ সময় এয়া । নতুনক আদৰাৰ সময় এয়া । হেঁপাহৰ ৰঙালীৰ ৰং বোটলাৰ সময় এয়া । সেয়েহে যেন ব্যস্ততা বাঢ়িছে অসমীয়াৰ । কোনো যদি ব্যস্ত তাঁতশালত, আন কোনো আকৌ ব্যস্ত বিহুৰ আখৰাত । মাজে মাজে আগমন ঘটিছে বৰষাৰ । ধুই নিছে পুৰণি বৰণ, সানিছে নতুন ৰহন । নিৰ্বাচনী বতাহৰ মাজেৰেই যেন বিয়পি আহিছে বসন্তৰ বা ।

"মৰমৰ বাণীৰে, চেনেহৰ দীঘেৰে

চেনাইলৈ বৈছে আচু সূতাৰ বিহুৱান"

গৰকাত দুভৰি থৈ আদৰৰে আচু সূতাৰ বিহুৱান বোৱাত ব্যস্ত গাঁৱৰ শিপিনীসকল । বাৰে বাৰে সৰি পৰিছে মাঁকো । কিয়নো এফালে মাঁকোৰ খিতখিতনি, আনফালে আকৌ ঢোলৰ গুমগুমনি । পেঁপাৰ কিৰিলিয়ে মন কৰে ৰাইজাই । সেয়ে কোনোৱে তাঁতশালতে গুনগুনাইছে বিহুনাম ।

কণমানিজনীৰ পৰা ভৰ যৌৱনা গাভৰুলৈকে সকলো ব্যস্ত হৈ পৰিছে বিহুৰ আখৰাত । দৃশ্য মৰিগাঁৱৰ । প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ অবৰ্তমানতো, জাতিটোৰ স্বাভিমান ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত তথা নতুন প্ৰজন্মক উত্তৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰাৰ স্বাৰ্থতে মৰিগাঁৱত পূৰ্ণগতিত চলি আছে বিহুৰ আখৰা । বীৰ লাচিত সেনা অসমে আয়োজন কৰি এক বিনামূলীয়া বিহু কৰ্মশালা ।

কুলিটিয়ে বিহুৰ জাননী দিয়াৰ লগে লগেই বিহুৱা ডেকা-গাভৰুৰ মন-প্ৰাণ উঠলি উঠে । মৰিগাঁৱৰ ধৰমতুলত বিহু আখৰাৰ প্ৰশিক্ষক এগৰাকীয়ে বিহু যোজনা জুৰি ক'লে এইদৰে । এয়াই যেন ব'হাগৰ উন্মাদনা, এয়াই যেন ৰঙালীৰ ৰং । যি আন হাজাৰ ব্যস্ততাকো নেওচি অসমীয়াক দি যায় অনন্য শিহৰণ । সুধাকণ্ঠৰ ভাষাৰে ক'বলৈ হ'লে 'ব'হাগ গণ জীৱনৰ সাহ..'।

TAGGED:

বহাগ বিহু
মৰিগাঁও
বিহু কৰ্মশালা
ইটিভি ভাৰত অসম
ৰঙালী বিহু ২০২৬

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.