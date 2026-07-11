ETV Bharat / state

হাতী-মানুহ সংঘাত ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত লক্ষীপুৰৰ মডেল : ৰাজ্যৰ বাবে এক নতুন আশা

হাতী-মানুহৰ সংঘাত অসমৰ এক দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা । এই সংঘাত নিয়ন্ত্ৰণত কেনেদৰে সফল হৈছে লক্ষীপুৰ অঞ্চল ? বিকাশ ডেকাৰ সহযোগত কুলগীতা সাউদৰ প্ৰতিবেদন...

Representational Photo
হাতী-মানুহৰ সংঘাত (Avijan Saha)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 11, 2026 at 3:32 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : অসমত হাতী-মানুহৰ সংঘাত বহু বছৰ ধৰি বন বিভাগৰ অন্যতম ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হৈ আহিছে । বিশেষকৈ গোৱালপাৰা, নগাঁও, শোণিতপুৰ, বিশ্বনাথ, বঙাইগাঁও, কোকৰাঝাৰ, ওদালগুৰি, কাৰ্বি আংলং, গোলাঘাটৰ দৰে জিলাসমূহত প্ৰতি বছৰে এই সংঘাতৰ ফলত মানুহ আৰু হাতীৰ মৃত্যু হয় । হস্তী-মানুহৰ সংঘাতৰ ক্ষেত্ৰত গোৱালপাৰাৰ লক্ষীপুৰে প্ৰায়ে বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰি আহিছে ৷

কিন্তু আমি দিব বিচাৰিছোঁ এটা ভাল খবৰ ৷ গোৱালপাৰা জিলাৰ লক্ষীপুৰত বন বিভাগ আৰু অগ্ৰণী জৈৱ বৈচিত্ৰ সংৰক্ষণ সংস্থা আৰণ্যকৰ নিৰলস আৰু সু-সমন্বিত প্রচেষ্টাই দেখুৱাইছে যে সঠিক পৰিকল্পনা, আগতীয়া সতৰ্কবাণী আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ অংশগ্ৰহণেৰে এই সংঘাত হ্ৰাস কৰিব পাৰি । এসময়ত হাতী-মানুহৰ সংঘাতৰ 'হটস্পট' হিচাপে পৰিচিত লক্ষীপুৰত এতিয়া হাতীৰ আক্ৰমণত মানুহৰ মৃত্যুৰ সংখ্যাও যথেষ্ট হ্ৰাস পাইছে ।

Man Elephant conflict
হাতীৰ আক্ৰমণত ঘৰৰ ক্ষতি (ETV Bharat)
Wild elephants on cropfield
খেতিপথাৰত হাতীৰ জাক (Anushka Saikia)

লক্ষীপুৰৰ তথ্যই কি কয় ?

আৰণ্যকৰ পৰা প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি সংস্থাটোৱে বন বিভাগৰ সৈতে যৌথ প্ৰচেষ্টাৰ বাবেই অসম-মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী লক্ষীপুৰত হাতীৰ আক্ৰমণত মানুহৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা হ্ৰাস পাইছে । ২০২২ চনত মানুহৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা আছিল ১৯, যি ৫ বছৰৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক আছিল । কিন্তু ২০২৫ চনত এই সংখ্যা ২ গৰাকীলৈ নামি আহিছে । অৰ্থাৎ ২০২২ চনৰ তুলনাত ২০২৫ চনত হাতীৰ আক্ৰমণত মানুহৰ মৃত্যুৰ হাৰ প্ৰায় ৮৯ শতাংশ হ্ৰাস পাইছে । ২০২৩ চনৰ পৰাই এই সংঘাত নিয়ন্ত্ৰণৰ এক ইতিবাচক ফলাফল দেখা গৈছে ।

Man Elephant conflict
কৃষ্ণাইত হাতী-মানুহৰ সংঘাত নিয়ন্ত্ৰণৰ প্ৰচেষ্টা (ETV Bharat)

সংঘাত কিয় কমিল ?

লক্ষীপুৰ বন সংমণ্ডল বিষয়া মৌপ্ৰাণ গায়নে অঞ্চলটোত হাতী-মানুহৰ সংঘাত হ্ৰাসৰ বাবে আৰণ্যকৰ সহযোগত গ্ৰহণ কৰা বিভিন্ন পদক্ষেপৰ কথা উল্লেখ কৰে ।

Man Elephant conflict reduced
বন বিভাগ আৰু আৰণ্যকৰ সহযোগত সৌৰশক্তিচালিত বেৰ স্থাপনৰ পদক্ষেপ (ETV Bharat)
  • সৌৰশক্তি চালিত বেৰ

আৰণ্যকৰ সহযোগত প্ৰায় ৪৭ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ সৌৰশক্তিচালিত বেৰ স্থাপন কৰা হৈছে ।

  • আগতীয়া সতৰ্কবাণী ব্যৱস্থা

বনৰীয়া হাতীৰ গতিবিধি লক্ষ্য কৰি তাৎক্ষণিকভাৱে হোৱাটছ এপ গ্ৰুপৰ জৰিয়তে অৱগত কৰা । যাৰ দ্বাৰা গাঁওবাসী আগতেই সতৰ্ক হোৱাৰ সুযোগ পায় ।

Man Elephant conflict reduced
সৌৰ লাইট স্থাপন (ETV Bharat)
  • স্থানীয় স্বেচ্ছাসেৱক

১৭ গৰাকী হাতী সংৰক্ষণ নেটৱৰ্ক (ECN) স্বেচ্ছাসেৱক নিয়োগ কৰা হৈছে । লগতে বন বিভাগৰ অধীনত ৪০ গজ-মিত্ৰই বনকৰ্মীৰ সৈতে সমন্বয় ৰক্ষা কৰি কাম কৰি আছে ।

Man Elephant conflict reduced
১৭ গৰাকী ECN স্বেচ্ছাসেৱক নিয়োগ (ETV Bharat)
  • সৌৰ লাইট আৰু ৰিচাৰ্জেবল টৰ্চ

নিশা হাতীৰ গতিবিধি সহজে ধৰিবলৈ হাতী-মানুহৰ সংঘাতপ্ৰৱণ এলেকাত সৌৰশক্তিচালিত লাইট স্থাপন কৰা হৈছে । আৰণ্যকৰ সহযোগত স্বেচ্ছাসেৱকক ৰিচাৰ্জেবল টৰ্চ প্ৰদান কৰা হৈছে । যিয়ে হাতী খেদাৰ সময়ত বিপদৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট হ্ৰাস কৰিছে ।

Man Elephant conflict reduced
হাতী-মানুহ সংঘাতত লক্ষীপুৰৰ মডেল : ৰাজ্যৰ বাবে নতুন আশা (ETV Bharat)

এই সন্দৰ্ভত বন সংমণ্ডল বিষয়া মৌপ্ৰাণ গায়নে কয়, "জিলাখনৰ হাতী-মানুহৰ সংঘাতৰ 'হটস্পট' হিচাপে পৰিচিত লক্ষীপুৰত হাতীৰ আক্ৰমণত মানুহৰ প্ৰাণহানিৰ ঘটনা দ্ৰুতভাৱে হ্ৰাস পাইছে । সৌৰশক্তি চালিত বেৰ, হাতী-মানুহৰ সংঘাতপ্ৰৱণ এলেকাত স্থাপন কৰা সৌৰশক্তিচালিত লাইট, আৰণ্যকৰ সহযোগত স্বেচ্ছাসেৱকক প্ৰদান কৰা ৰিচার্জেবল টৰ্চলাইট আদিয়ে শেহতীয়াকৈ অঞ্চলটোত হাতী-মানুহৰ প্ৰত্যক্ষ সংঘাতৰ ঘটনা হ্ৰাস কৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে ।"

Man Elephant conflict reduced
হাতী মানুহৰ সংঘাত (ETV Bharat)

কেৱল লক্ষীপুৰে নহয় জিলাখনৰ কৃষ্ণাই অঞ্চলতো বন বিভাগ তথা আৰণ্যকৰ প্ৰচেষ্টাৰ বাবে আশানুৰূপ ফলাফল দেখা গৈছে । আৰণ্যকে দিয়া তথ্য অনুসৰি কৃষ্ণাইতো হাতীৰ আক্ৰমণত মানুহৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা হ্ৰাস পাইছে । তলত এই তথ্যখিনি উল্লেখ কৰা হ'ল-

লক্ষীপুৰৰ পৰা কি শিক্ষা ল'ব লাগে অসমে ?

আচলতে লক্ষীপুৰৰ অভিজ্ঞতাই দেখুৱাইছে যে চৰকাৰে কেৱল ক্ষতিপূৰণ দিলেই সংঘাত হ্ৰাস নহয় । বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যৱস্থাপনা আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ অংশগ্ৰহণ অতি প্ৰয়োজন । আগতীয়াকৈ তথ্যৰ আদান প্ৰদানেও এই সংঘাত হ্ৰাসত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে । বন বিভাগ, স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থা আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সমন্বিত প্ৰচেষ্টাই অধিক ইতিবাচক ফলাফল দিব পাৰে ।

অসমত হাতী-মানুহৰ সংঘাত কিয় বৃদ্ধি পাইছে ?

বিভিন্ন সময়ত চৰকাৰ বা বিশেষজ্ঞসকলেও অসমত হাতী-মানুহৰ সংঘাত বৃদ্ধিৰ কাৰণসমূহ বাখ্যা কৰে । তাৰ ভিতৰত বনাঞ্চল সংকুচিত হোৱা, হস্তীদণ্ডিৰ বেদখল, বনাঞ্চলৰ ওচৰলৈ কৃষিভূমি বিস্তাৰিত, খাদ্যৰ অভাৱ আদি অন্যতম কাৰক হিচাপে বিবেচিত হৈছে ।

অৱশ্যে চৰকাৰৰ দূৰদৰ্শী প্ৰচেষ্টাই এই সমস্যাসমূহ সমাধানত বিশেষ ভূমিকা পালন কৰিব পাৰে । লক্ষীপুৰ বা কৃষ্ণাইৰ দৰে হাতী-মানুহৰ সংঘাতপ্ৰৱণ এলেকাবোৰত সৌৰ বেৰ আৰু সৌৰশক্তিচালিত লাইট স্থাপন কৰিও এই সংঘাত কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস কৰিব পৰা যায় ।

একেদৰে হস্তীদণ্ডি (হাতী কৰিড'ৰ) সংৰক্ষণত চৰকাৰে অধিক কঠোৰ পদক্ষেপ ল'ব লাগিব । লক্ষীপুৰত আৰণ্যক আৰু বন বিভাগে দেখুওৱাৰ দৰে আগতীয়া সতৰ্কীকৰণৰ ব্যৱস্থা অসমৰ বাকী জিলাসমূহলৈও লৈ যাব লাগিব । ক্ষতিপূৰণৰ সমান্তৰালকৈ জনসচেতনতা বৃদ্ধি অন্যতম পদক্ষেপ হ'ব লাগিব । একেদৰে চৰকাৰে গজ-মিত্ৰ আৰু স্বেচ্ছাসেৱকৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰতো গুৰুত্ব দিব লাগিব ।

অৱশ্যে বিগত কেইবাটাও বছৰত চৰকাৰে এইক্ষেত্ৰত প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ লৈছে । বিশেষকৈ বনাঞ্চলৰ ভূমি বেদখলমুক্ত কৰাৰ বাবে চৰকাৰে উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে । ২০২৫ চনত আৰম্ভ কৰা গজ-মিত্ৰ আঁচনিখনে এইবাৰৰ বাজেটতো স্থান লাভ কৰিছে । বাজেটত গজ-মিত্ৰ ২.০ ঘোষণা কৰা হৈছে ।

লক্ষীপুৰত আৰণ্যক আৰু বন বিভাগে দেখুওৱা সমন্বিত প্ৰচেষ্টাই এই সংঘাত হ্ৰাস কৰিব পাৰি বুলি ইতিমধ্যে প্ৰমাণ কৰিছে । এই পদক্ষেপবোৰ সফলভাৱে অসমৰ বাকী সংঘাতপ্ৰৱণ এলেকাবোৰত ৰূপায়ণ কৰিব পাৰিলে নিশ্চিতভাৱে ৰাজ্যজুৰি হাতী-মানুহৰ সংঘাত আৰু প্ৰাণহানিৰ সংখ্যাও হ্ৰাস হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

লগতে পঢ়ক :

নাৱেৰে শিক্ষাৰ্থীৰ বিপদসংকুল আলোক সন্ধানী যাত্ৰা

TAGGED:

হাতী মানুহৰ সংঘাত
বন বিভাগ
আৰণ্যক
লক্ষীপুৰ
MAN ELEPHANT CONFLICT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.