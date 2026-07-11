হাতী-মানুহ সংঘাত ৰোধৰ ক্ষেত্ৰত লক্ষীপুৰৰ মডেল : ৰাজ্যৰ বাবে এক নতুন আশা
হাতী-মানুহৰ সংঘাত অসমৰ এক দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা । এই সংঘাত নিয়ন্ত্ৰণত কেনেদৰে সফল হৈছে লক্ষীপুৰ অঞ্চল ? বিকাশ ডেকাৰ সহযোগত কুলগীতা সাউদৰ প্ৰতিবেদন...
Published : July 11, 2026 at 3:32 PM IST
গুৱাহাটী : অসমত হাতী-মানুহৰ সংঘাত বহু বছৰ ধৰি বন বিভাগৰ অন্যতম ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হৈ আহিছে । বিশেষকৈ গোৱালপাৰা, নগাঁও, শোণিতপুৰ, বিশ্বনাথ, বঙাইগাঁও, কোকৰাঝাৰ, ওদালগুৰি, কাৰ্বি আংলং, গোলাঘাটৰ দৰে জিলাসমূহত প্ৰতি বছৰে এই সংঘাতৰ ফলত মানুহ আৰু হাতীৰ মৃত্যু হয় । হস্তী-মানুহৰ সংঘাতৰ ক্ষেত্ৰত গোৱালপাৰাৰ লক্ষীপুৰে প্ৰায়ে বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰি আহিছে ৷
কিন্তু আমি দিব বিচাৰিছোঁ এটা ভাল খবৰ ৷ গোৱালপাৰা জিলাৰ লক্ষীপুৰত বন বিভাগ আৰু অগ্ৰণী জৈৱ বৈচিত্ৰ সংৰক্ষণ সংস্থা আৰণ্যকৰ নিৰলস আৰু সু-সমন্বিত প্রচেষ্টাই দেখুৱাইছে যে সঠিক পৰিকল্পনা, আগতীয়া সতৰ্কবাণী আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ অংশগ্ৰহণেৰে এই সংঘাত হ্ৰাস কৰিব পাৰি । এসময়ত হাতী-মানুহৰ সংঘাতৰ 'হটস্পট' হিচাপে পৰিচিত লক্ষীপুৰত এতিয়া হাতীৰ আক্ৰমণত মানুহৰ মৃত্যুৰ সংখ্যাও যথেষ্ট হ্ৰাস পাইছে ।
লক্ষীপুৰৰ তথ্যই কি কয় ?
আৰণ্যকৰ পৰা প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি সংস্থাটোৱে বন বিভাগৰ সৈতে যৌথ প্ৰচেষ্টাৰ বাবেই অসম-মেঘালয় সীমান্তৱৰ্তী লক্ষীপুৰত হাতীৰ আক্ৰমণত মানুহৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা হ্ৰাস পাইছে । ২০২২ চনত মানুহৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা আছিল ১৯, যি ৫ বছৰৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক আছিল । কিন্তু ২০২৫ চনত এই সংখ্যা ২ গৰাকীলৈ নামি আহিছে । অৰ্থাৎ ২০২২ চনৰ তুলনাত ২০২৫ চনত হাতীৰ আক্ৰমণত মানুহৰ মৃত্যুৰ হাৰ প্ৰায় ৮৯ শতাংশ হ্ৰাস পাইছে । ২০২৩ চনৰ পৰাই এই সংঘাত নিয়ন্ত্ৰণৰ এক ইতিবাচক ফলাফল দেখা গৈছে ।
সংঘাত কিয় কমিল ?
লক্ষীপুৰ বন সংমণ্ডল বিষয়া মৌপ্ৰাণ গায়নে অঞ্চলটোত হাতী-মানুহৰ সংঘাত হ্ৰাসৰ বাবে আৰণ্যকৰ সহযোগত গ্ৰহণ কৰা বিভিন্ন পদক্ষেপৰ কথা উল্লেখ কৰে ।
- সৌৰশক্তি চালিত বেৰ
আৰণ্যকৰ সহযোগত প্ৰায় ৪৭ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ সৌৰশক্তিচালিত বেৰ স্থাপন কৰা হৈছে ।
- আগতীয়া সতৰ্কবাণী ব্যৱস্থা
বনৰীয়া হাতীৰ গতিবিধি লক্ষ্য কৰি তাৎক্ষণিকভাৱে হোৱাটছ এপ গ্ৰুপৰ জৰিয়তে অৱগত কৰা । যাৰ দ্বাৰা গাঁওবাসী আগতেই সতৰ্ক হোৱাৰ সুযোগ পায় ।
- স্থানীয় স্বেচ্ছাসেৱক
১৭ গৰাকী হাতী সংৰক্ষণ নেটৱৰ্ক (ECN) স্বেচ্ছাসেৱক নিয়োগ কৰা হৈছে । লগতে বন বিভাগৰ অধীনত ৪০ গজ-মিত্ৰই বনকৰ্মীৰ সৈতে সমন্বয় ৰক্ষা কৰি কাম কৰি আছে ।
- সৌৰ লাইট আৰু ৰিচাৰ্জেবল টৰ্চ
নিশা হাতীৰ গতিবিধি সহজে ধৰিবলৈ হাতী-মানুহৰ সংঘাতপ্ৰৱণ এলেকাত সৌৰশক্তিচালিত লাইট স্থাপন কৰা হৈছে । আৰণ্যকৰ সহযোগত স্বেচ্ছাসেৱকক ৰিচাৰ্জেবল টৰ্চ প্ৰদান কৰা হৈছে । যিয়ে হাতী খেদাৰ সময়ত বিপদৰ সম্ভাৱনা যথেষ্ট হ্ৰাস কৰিছে ।
এই সন্দৰ্ভত বন সংমণ্ডল বিষয়া মৌপ্ৰাণ গায়নে কয়, "জিলাখনৰ হাতী-মানুহৰ সংঘাতৰ 'হটস্পট' হিচাপে পৰিচিত লক্ষীপুৰত হাতীৰ আক্ৰমণত মানুহৰ প্ৰাণহানিৰ ঘটনা দ্ৰুতভাৱে হ্ৰাস পাইছে । সৌৰশক্তি চালিত বেৰ, হাতী-মানুহৰ সংঘাতপ্ৰৱণ এলেকাত স্থাপন কৰা সৌৰশক্তিচালিত লাইট, আৰণ্যকৰ সহযোগত স্বেচ্ছাসেৱকক প্ৰদান কৰা ৰিচার্জেবল টৰ্চলাইট আদিয়ে শেহতীয়াকৈ অঞ্চলটোত হাতী-মানুহৰ প্ৰত্যক্ষ সংঘাতৰ ঘটনা হ্ৰাস কৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছে ।"
কেৱল লক্ষীপুৰে নহয় জিলাখনৰ কৃষ্ণাই অঞ্চলতো বন বিভাগ তথা আৰণ্যকৰ প্ৰচেষ্টাৰ বাবে আশানুৰূপ ফলাফল দেখা গৈছে । আৰণ্যকে দিয়া তথ্য অনুসৰি কৃষ্ণাইতো হাতীৰ আক্ৰমণত মানুহৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা হ্ৰাস পাইছে । তলত এই তথ্যখিনি উল্লেখ কৰা হ'ল-
লক্ষীপুৰৰ পৰা কি শিক্ষা ল'ব লাগে অসমে ?
আচলতে লক্ষীপুৰৰ অভিজ্ঞতাই দেখুৱাইছে যে চৰকাৰে কেৱল ক্ষতিপূৰণ দিলেই সংঘাত হ্ৰাস নহয় । বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যৱস্থাপনা আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ অংশগ্ৰহণ অতি প্ৰয়োজন । আগতীয়াকৈ তথ্যৰ আদান প্ৰদানেও এই সংঘাত হ্ৰাসত যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে । বন বিভাগ, স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থা আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সমন্বিত প্ৰচেষ্টাই অধিক ইতিবাচক ফলাফল দিব পাৰে ।
অসমত হাতী-মানুহৰ সংঘাত কিয় বৃদ্ধি পাইছে ?
বিভিন্ন সময়ত চৰকাৰ বা বিশেষজ্ঞসকলেও অসমত হাতী-মানুহৰ সংঘাত বৃদ্ধিৰ কাৰণসমূহ বাখ্যা কৰে । তাৰ ভিতৰত বনাঞ্চল সংকুচিত হোৱা, হস্তীদণ্ডিৰ বেদখল, বনাঞ্চলৰ ওচৰলৈ কৃষিভূমি বিস্তাৰিত, খাদ্যৰ অভাৱ আদি অন্যতম কাৰক হিচাপে বিবেচিত হৈছে ।
অৱশ্যে চৰকাৰৰ দূৰদৰ্শী প্ৰচেষ্টাই এই সমস্যাসমূহ সমাধানত বিশেষ ভূমিকা পালন কৰিব পাৰে । লক্ষীপুৰ বা কৃষ্ণাইৰ দৰে হাতী-মানুহৰ সংঘাতপ্ৰৱণ এলেকাবোৰত সৌৰ বেৰ আৰু সৌৰশক্তিচালিত লাইট স্থাপন কৰিও এই সংঘাত কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস কৰিব পৰা যায় ।
একেদৰে হস্তীদণ্ডি (হাতী কৰিড'ৰ) সংৰক্ষণত চৰকাৰে অধিক কঠোৰ পদক্ষেপ ল'ব লাগিব । লক্ষীপুৰত আৰণ্যক আৰু বন বিভাগে দেখুওৱাৰ দৰে আগতীয়া সতৰ্কীকৰণৰ ব্যৱস্থা অসমৰ বাকী জিলাসমূহলৈও লৈ যাব লাগিব । ক্ষতিপূৰণৰ সমান্তৰালকৈ জনসচেতনতা বৃদ্ধি অন্যতম পদক্ষেপ হ'ব লাগিব । একেদৰে চৰকাৰে গজ-মিত্ৰ আৰু স্বেচ্ছাসেৱকৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰতো গুৰুত্ব দিব লাগিব ।
অৱশ্যে বিগত কেইবাটাও বছৰত চৰকাৰে এইক্ষেত্ৰত প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ লৈছে । বিশেষকৈ বনাঞ্চলৰ ভূমি বেদখলমুক্ত কৰাৰ বাবে চৰকাৰে উচ্ছেদ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে । ২০২৫ চনত আৰম্ভ কৰা গজ-মিত্ৰ আঁচনিখনে এইবাৰৰ বাজেটতো স্থান লাভ কৰিছে । বাজেটত গজ-মিত্ৰ ২.০ ঘোষণা কৰা হৈছে ।
লক্ষীপুৰত আৰণ্যক আৰু বন বিভাগে দেখুওৱা সমন্বিত প্ৰচেষ্টাই এই সংঘাত হ্ৰাস কৰিব পাৰি বুলি ইতিমধ্যে প্ৰমাণ কৰিছে । এই পদক্ষেপবোৰ সফলভাৱে অসমৰ বাকী সংঘাতপ্ৰৱণ এলেকাবোৰত ৰূপায়ণ কৰিব পাৰিলে নিশ্চিতভাৱে ৰাজ্যজুৰি হাতী-মানুহৰ সংঘাত আৰু প্ৰাণহানিৰ সংখ্যাও হ্ৰাস হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
লগতে পঢ়ক :