চাহ জনগোষ্ঠীয়ে কি বিচাৰে আৰু কি পালে, বিগত চৰকাৰৰ দিনত প্ৰত্যাশা পূৰণ হ’লনে জনগোষ্ঠীটোৰ ?

বিগত চৰকাৰৰ কাৰ্যকালত চাহ জনগোষ্ঠীৰ সমস্যাসমূহ কিমান দূৰ সমাধান হ’ল ? এই সন্দৰ্ভত কি কয় অসম চাহ জনজাতি ছাত্র সন্থাৰ কেন্দ্রীয় সম্পাদক সুনীল তিৰ্কীয়ে...

Published : April 18, 2026 at 2:07 PM IST

জীৱন গোস্বামী

লখিমপুৰ : ‘‘চাহ জনগোষ্ঠীক জনজাতিৰ স্বীকৃতি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে হোঁহকা-পিছলা নীতি গ্ৰহণ কৰি আহিছে, কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত চাহ জনগোষ্ঠীৰ উন্নয়নৰ বাবে একো কাম কৰা হোৱা নাছিল, বিজেপিৰ দিনত কাম হৈছে যদিও পৰ্যাপ্ত নহয় ৷’’ - ই টিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিলে অসম চাহ জনজাতি ছাত্র সন্থাৰ কেন্দ্রীয় সম্পাদক সুনীল তিৰ্কীয়ে ৷

অসমৰ অন্যতম বৃহৎ উদ্যোগ হ’ল চাহ উদ্যোগ । এই উদ্যোগত সৰ্বাধিক মহিলা শ্ৰমিক নিয়োজিত হৈ আছে । চাহ উদ্যোগ কেৱল ব্যৱসায়িক দিশতে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ উদ্যোগ তেনে নহয়, চাহ উদ্যোগে অসমক বিশ্বৰ দৰবাৰত আন এক সুকীয়া চিনাকিৰে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিছে ।

অসমৰ চাহ উদ্যোগৰ কিমান উন্নতি হৈছে ? (ETV Bharat Assam)

এই চাহ উদ্যোগৰ দুশ বছৰ পাৰ হ’ল । এই দীঘলীয়া পৰিক্ৰমাত উদ্যোগটোৰ সৈতে জড়িত চাহ জনগোষ্ঠীয়ে কি পালে বা কি হেৰুৱালে, তেওঁলোকৰ প্ৰত্যাশাসমূহ পূৰণ হ’লনে নাই, ৰাজ্য চৰকাৰসমূহে চাহ জনগোষ্ঠীৰ সমস্যাসমূহক গুৰুত্ব দিলেনে ? এই সন্দৰ্ভত চাহ জনগোষ্ঠীৰ এটি অন্যতম শক্তিশালী ছাত্র সংগঠন অসম চাহ জনজাতি ছাত্র সন্থাৰ কেন্দ্রীয় সম্পাদক সুনীল তিৰ্কীৰ সৈতে ই টিভি ভাৰতৰ এক বিশেষ সাক্ষাৎকাৰ...

চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল অসমত আহি বসবাস কৰাৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে বিভিন্ন সমস্যাত আচ্ছন্ন হৈ আছে । চাহ শ্ৰমিকৰ উপযুক্ত মজুৰি, ভূমিৰ অধিকাৰ, বাসগৃহৰ সমস্যা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জনজাতিকৰণকে ধৰি এশ এবুৰি সমস্যাত জৰ্জৰিত এই চাহ জনগোষ্ঠীটোৰ লোকসকল ।

সুদীর্ঘকাল ধৰি চাহ জনগোষ্ঠীটোৱে তেওঁলোকৰ দাবীসমূহ পূৰণ কৰিবলৈ চৰকাৰক দাবী জনাই আহিছে । পিছে কোনোখন চৰকাৰে এনেবোৰ বিষয়ত গুৰুত্ব দিয়া দেখা নাযায় ৷ বৰং চাহ জনগোষ্ঠীৰ কেতবোৰ সমস্যাক নিৰ্বাচনী ইচ্ছ্যু কৰি নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ হোৱাৰ কৌশল লয় ৰাজনৈতিক দলসমূহে । ১৯৪৮ চনৰ শ্ৰমিক আইন অনুসৰি মজুৰি দিয়াকে ধৰি বিভিন্ন দাবীসমূহ আজিও দাবী হৈয়েই থাকিল । এই অভিযোগ অসম চাহ জনজাতি ছাত্র সন্থাৰ কেন্দ্রীয় সম্পাদক সুনীল তিৰ্কীৰ ৷

অসমৰ অন্যতম বৃহৎ উদ্যোগ হ’ল চাহ উদ্যোগ (ETV Bharat Assam)
  • বিগত চৰকাৰে কি কৰিলে ?

বিগত সময়ৰ ৰাজ্য চৰকাৰখনে কম পৰিমাণে হ’লেও চাহ জনগোষ্ঠীৰ বাবে কিছু কাম কৰিছে । এইদৰে উল্লেখ কৰি সুনীল তিৰ্কীয়ে কয়, ‘‘সামান্য পৰিমাণে মজুৰি বৃদ্ধি কৰা, বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঠনি উন্নয়ন কৰাকে ধৰি চৰকাৰখনে চাহ জনগোষ্ঠীৰ বাবে কম পৰিমাণে হ’লেও কিছু কাম কৰিছে । প্ৰতিশ্ৰুতিও বহুত দিলে । প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ পূৰণ হ’লে ভাল হয় । পিছে কিছু কৰিলেও চৰকাৰখনে বহুত কিবা কৰিবলৈ থাকি গ’ল ।’’

সুনীল তিৰ্কীয়ে কয়, ‘‘চাহ জনগোষ্ঠীক কংগ্রেছে দীর্ঘদিন বঞ্চনা কৰিলে । বিজেপি চৰকাৰে কিছু হ’লেও কাম কৰিলে । যাৰ বাবে সদ্যসমাপ্ত নিৰ্বাচনত বাগিচা এলেকাত বিজেপিয়ে চাহ জনগোষ্ঠীৰ সমৰ্থন পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ।’’

তেওঁ আৰু কয়, ‘‘চাহ জনগোষ্ঠীৰ দুজনমানক বিধানসভাত প্ৰাৰ্থিত্ব দিলেই নহ’ব, সামগ্রিকভাৱে জনগোষ্ঠীটোৰ উত্তৰণত চৰকাৰে গুৰুত্ব দিব লাগিব ।’’

  • জনজাতিকৰণৰ প্ৰসংগ

চাহ জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ প্ৰসংগত আটছাৰ নেতাগৰাকীয়ে কয়, ‘‘চাহ জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ প্ৰসংগটো ইমান দিনে কেৱল নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ হোৱাৰ এক আহিলা হৈ আছিল । শেহতীয়াকৈ চাহ জনগোষ্ঠীকে ধৰি ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ প্ৰসংগটো বিধানসভাত উঠিল, পিছে কেন্দ্রীয় চৰকাৰৰ পৰ্যায়ত কি ৰূপ ল’ব, সেয়া এতিয়াও স্পষ্ট ৰূপত জানিব পৰা হোৱা নাই ।’’

  • নতুন চৰকাৰখনলৈ আহ্বান...

ৰাজ্যত নতুনকৈ গঠন হ’বলগীয়া চৰকাৰখনলৈ আহ্বান জনাই সুনীল তিৰ্কীয়ে কয়, ‘‘কংগ্রেছৰ বিকল্প হিচাপে চাহ জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজে বিজেপিক বাচি লৈছিল । হিলদল ভাঙি ৰাইজ ওলাই আহি বিজেপিক সমৰ্থন দি জনগোষ্ঠীটোৰ উত্তৰণৰ কামনা কৰিছিল । পিছে বিগত চৰকাৰখনৰ কাৰ্যকালত কম পৰিমাণে কাম হ’লেও জনগোষ্ঠীটোৰ উত্তৰণত বহু কিবা নহ’ল । সেয়ে সমাগত সময়ত ক্ষমতালৈ অহা চৰকাৰখনে চাহ জনগোষ্ঠীৰ সকলো মৌলিক সমস্যা সমাধান কৰাত গুৰুত্ব দিয়ক ।’’

তেওঁ আৰু কয়, ‘‘চাহ বাগিচাৰ বিদ্যালয়সমূহত উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ, মজুৰি বৃদ্ধি, বাসগৃহ উন্নতকৰণ, ভূমিৰ অধিকাৰ প্ৰদান, জনজাতিকৰণ আদি সকলো দিশতে চৰকাৰখনে গুৰুত্ব দি কাম কৰক ।’’

ৰাজ্যত ক্ষমতালৈ আহিব লগীয়া নতুন চৰকাৰখনক উদেশ্যে কৰি তেওঁ কয়, ‘‘কংগ্রেছ ক্ষমতাত থাকোতে চাহ জনগোষ্ঠীয়ে সমস্যা সমাধানৰ বাবে দীর্ঘদিন দাবী জনাইছিল । চাহ জনজাতি ছাত্র সন্থাই দিল্লী দিছপুৰৰ পৰা অসমৰ চুকে-কোণে আন্দোলন কৰি চাহ জনগোষ্ঠীৰ সমস্যা সমাধানৰ দাবী জনাইছিল । কিন্তু সমস্যাসমূহ সমস্যা হৈয়েই থাকিল । সেয়ে বিজেপিক বিকল্প হিচাপে বাচি ল’লে চাহ জনগোষ্ঠীয়ে । পিছে আশা কৰা ধৰণে বিজেপিও জনগোষ্ঠীটোৰ উত্তৰণত গুৰুত্ব নিদিলে । ৰাজ্যৰ আসন্ন চৰকাৰখনেও যদি চাহ জনগোষ্ঠীৰ সমস্যাসমূহ সমস্যা হিচাপেই ৰাখে তেন্তে পুনৰ আন্দোলন হ’ব । আন্দোলনৰ জৰিয়তে চাহ জনগোষ্ঠীয়ে পুনৰ বিকল্প পথ ল’বলৈ বাধ্য হ’ব ।’’

অসমৰ চাহ উদ্যোগ
চাহ জনগোষ্ঠী
সুনীল তিৰ্কী
চাহ জনগোষ্ঠীক জনজাতিৰ স্বীকৃতি
চাহ জনগোষ্ঠীৰ সমস্যা

