পথৰ মাজত পুখুৰী... মৰণক শৰণ দি প্ৰতিদিনে যাত্ৰা নৈপৰীয়া ৰাইজৰ

পথৰ মাজত পুখুৰী... মৰণক শৰণ দি প্ৰতিদিনে যাত্ৰা নৈপৰীয়া ৰাইজৰ
জোনাই বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত তাৰিকছাৰী গাঁৱৰ ৰাইজে যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত চৰম দুৰ্দশাৰ সন্মুখীন হৈছে ।
Published : May 30, 2026 at 1:40 PM IST
জোনাই: ধেমাজি জিলাৰ জোনাই বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত চিয়াং নৈপৰীয়া ৰাইজৰ দীৰ্ঘদিনীয়া এটা সমস্যা দূৰ হ'ল । কিন্তু এতিয়া নতুন সমস্যাই দেখা দিছে । দীৰ্ঘদিন ধৰি বানৰ সমস্যাই অঞ্চলটোক জুৰুলা কৰি আহিছিল যদিও চৰকাৰে বান প্ৰতিৰোধৰ বাবে প্ৰায় ৪ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ মথাউৰি নিৰ্মাণ কৰি দিলে । যাৰ বাবে এতিয়া বানৰ পৰা কিছু সকাহ পাইছে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে । কিন্তু এতিয়া প্ৰধান সমস্যাটো হৈছে মথাউৰিৰ ওপৰৰ বিধ্বস্ত পথটো ।
পথটোত এতিয়া প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে । গাড়ী-মটৰ দূৰৰ কথা, উক্ত পথেৰে খোজকাঢ়ি যাবলৈও ভয় ৰাইজৰ । তাৰিকছাৰীৰ পৰা শান্তিপুৰ গাঁৱলৈ যোৱা এই পথৰ দুৰৱস্থাই জ্বলা-কলা খুৱাইছে ৰাইজক । স্কুল-কলেজলৈ যোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে প্ৰতিদিনে পুখুৰীসদৃশ গাঁত থকা পথটোৰে অতি বিপজ্জনকভাৱে যাত্ৰা কৰিব লাগে ।
তাতোকৈও ডাঙৰ কথা যে ৰোগীসকলৰ বাবে পথটো মৰণফান্দত পৰিণত হৈছে ! এনেবোৰ সমস্যাৰ কথা বৰ্ণনা কৰিলে খোদ অঞ্চলটোৰ পুৰুষ-মহিলাসকলে । প্ৰায় ১৯ খন গাঁৱৰ ৰাইজৰ যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া ব্যাপক সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে । প্ৰায় প্ৰতিদিনে পথটোত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলিও ৰাইজে অভিযোগ কৰিছে । বাৰিষা অহাৰ লগে লগে পথটো আৰু অধিক জৰাজীৰ্ণ হৈ পৰাৰো আশংকা কৰিছে লোকসকলে ।
এই সন্দৰ্ভত মটৰ চাইকেলত ৰোগী হৈ অহা এজন লোকে কয়, " এজন ৰোগী পিছফালে লৈ আহিছোঁ । ৰাস্তাটোত পানী আৰু বোকা আছে । চৰকাৰে অলপ চাব লাগে । মথাউৰিটোৰ কাৰণে সুবিধা হৈছে কিন্তু ৰাস্তাটো সুবিধাজনক নহয় । ৪ কিলোমিটাৰৰো বেছি অংশতে গাঁত আছে । ৰোগী লৈ আহিছোঁ, এনেকুৱা ৰাস্তাৰে কেনেকৈনো যাম ।"
আন এগৰাকী মহিলাই কয়, "আগলৈ ৰাস্তাটো পকী কৰিছে ৷ সেইকাৰণে ভাল হ'ল, কিন্তু আমাৰ ইয়াত পকী নকৰিলে । ট্ৰেক্টৰ বা ট্ৰাক এখন গ'লে বেলেগ বাহন যাব নোৱাৰে । কেইবা বছৰ হ'ল মেৰামতি কৰা নাই । আজি ৰোগীসকল যাবলৈ অসুবিধা হয় । ল'ৰা-ছোৱালী স্কুললৈ যোৱাত অসুবিধা ।" সেয়ে বাৰিষাৰ পূৰ্বে মথাউৰিৰ পথটো মেৰামতি কৰি দিবলৈ চৰকাৰক দাবী জনাইছে অঞ্চলটোৰ ভুক্তভোগী ৰাইজে ।
