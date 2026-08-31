ETV Bharat / state

নেপালৰ জলপ্ৰলয়ত কেনেদৰে প্ৰাণৰক্ষা কৰিছিল অসমৰ ৮ শ্ৰমিকে ? স্ব-ভূমিত উপস্থিত হৈ গাৰ নোম শিয়ৰি উঠা বৰ্ণনা

নদীৰ পানী ৫০-৬০ ফুট ওপৰলৈকে উঠিছিল । বিস্ফোৰণৰ দৰে শব্দ শুনিছিলো আৰু তাৰ পাছত....

How did Assamese workers save lives during the devastating floods in Nepal?
নেপালৰ ভয়ংকৰ বানত কেনেদৰে প্ৰাণৰক্ষা কৰিছিল অসমৰ শ্ৰমিকে ? (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 31, 2026 at 11:42 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ধুবুৰী : নেপালৰ ভয়ংকৰ বানপানীত অসমৰ কেইবাজনো লোক সন্ধানহীন হৈ আছিল । উদ্ধাৰ অভিযান চলিছে যদিও এতিয়াও সন্ধানহীন হৈ আছে বহু লোক । ইয়াৰ মাজতেই নেপালত কাম কৰিবলৈ যোৱা অসমৰ ৮ গৰাকী শ্ৰমিক সোমবাৰে পুৱাই ধুবুৰীত নিৰাপদে উপস্থিত হয় । অৱেশ্য়ে নগাঁও, নলবাৰী আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ আৰু ৫ গৰাকী শ্ৰমিক এতিয়াও সন্ধানহীন হৈ আছে ।

নিশা নেপাল সীমান্তৰ পৰা অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ আঠগৰাকীকৈ শ্ৰমিকক উদ্ধাৰ কৰি ধুবুৰীলৈ আনিছে ধুবুৰী জিলা আৰক্ষী প্ৰশাসনে । আজি পুৱাৰ ভাগত আটাইকেইজন ঘৰলৈ ৰাওনা হয় । এই লোককেইজন হৈছে পংকজ বৰ্মন, গোপাল চান্দ দেৱনাথ, গৌতম দাস, সমৰ বেজবৰুৱা, চাৰ্ভিছন মাৰাক, চানেৰেশ্বৰ নাৰ্জাৰী, ছিলভা মাৰাক আৰু ইলিপছন চাংমা।

নেপালৰ ভয়ংকৰ বানত কেনেদৰে প্ৰাণৰক্ষা কৰিছিল অসমৰ শ্ৰমিকে ? (ETV Bharat Assam)

অসমৰ বিভিন্ন জিলাৰ পৰা গৈ নেপালৰ এটা পাৱাৰ গ্ৰীড কোম্পানীত কাম কৰি আছিল ১৩ জনকৈ শ্ৰমিক । হঠাৎ প্ৰায় ৬০ ফুট ওপৰেৰে পানী বৈ অহাৰ ফলত নেপালত নামি আহিছিল ভয়াৱহ দুৰ্যোগ । সেই ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ মাজতেই কৰ্মক্ষেত্ৰৰ পৰা পাহাৰৰ ওপৰত উঠি প্ৰাণৰক্ষা কৰিছিল এইকেইগৰাকী অসমৰ শ্ৰমিকে । নেপালৰ উদ্ধাৰকাৰী বাহিনীয়ে পাহাৰৰ পৰা এই সকলক উদ্ধাৰ কৰাৰ পিছত সোমবাৰে পুৱা সুকলমে অসমত উপস্থিত হয় ।

আমাৰ লগৰ বহুত সন্ধানহীন হৈ আছে

নেপালৰ এটা জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পত কাম কৰি থকা হোজাই জিলাৰ ডবকাৰ গৌতম দাস নামৰ লোকজনে এই সম্পৰ্কে বৰ্ণনা কৰি কয়, " আমি নেপালত ভালদৰে কাম কৰি আছিলো । হঠাতে অহা বানপানীৰ বাবে তাত আবদ্ধ হৈ আছিলো । আমি তিনিদিনমান পাহাৰৰ ওপৰত আছিলো । পিছত নেপালৰ উদ্ধাৰকাৰী সেনাৰ দলে হেলিকপ্টাৰৰ সহায়ত আমাক উদ্ধাৰ কৰি কাঠমাণ্ডুলৈ আনিছিল । এই বিষয়ে জানিব পাৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যোগাযোগ কৰি বিমান যোগে আমাক কাকৰভিঠা সীমান্তলৈ আনিছে । পিছত ধুবুৰীৰ পৰা আৰক্ষী অধীক্ষকে গৈ আমাক ইয়ালৈ অনাৰ ব্য়ৱস্থা কৰে । আদি পুৱতি নিশা আমি ধুবুৰীত উপস্থিত হও ।"

তেওঁ পুনৰ কয়, "আমাৰ লগৰ বহুত সন্ধানহীন হৈ আছে । এতিয়ালৈকে বিচাৰি পোৱা নাই । ইমানদিন যিহেতু বিচাৰি পোৱা নাই তেওঁলোক এতিয়ালৈকে জীয়াই আছে নে নাই সেয়া জানিব পৰা নাই । আমি যি ঠাইত আছিলো তাৰ সকলোবোৰ বানে উটুৱাই নিলে । "

এই প্ৰকল্পটোত তেওঁৰ সৈতে ১৩জন কৰ্মচাৰীয়ে কাম কৰি আছিল বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়," আমি ৮জন ঘূৰি আহিছো । এতিয়ালৈকে পাঁচজনৰ কোনো সন্ধান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই । "

দুদিন একো নোখোৱাকৈয়ে পাহাৰত কটালো

সেই ভয়ংকৰ মুহূৰ্তৰ কথা বৰ্ণনা কৰি তেওঁ কয়,"আমি কাম কৰি থাকোতেই হঠাতে বানপানী আহি সকলোকে উটুৱাই নিলে । আমাৰ চকুৰ সন্মুখতেই বহুতক উটি যোৱা দেখিবলৈ পাইছো । আমি পাহাৰৰ ওপৰলৈ উঠি গৈ কোনোমতে প্ৰাণৰক্ষা কৰিছো । দুদিন একো নোখোৱাকৈয়ে পাহাৰৰ ওপৰতেই কটালো । দুদিন পিছত সেনাই হেলিকপ্টাৰৰে আমাক পানী আৰু খাদ্য়বস্তুৰ যোগান ধৰে ।"

৫০-৬০ ফুট ওপৰলৈকে পানী উঠিছিল

হাইড্ৰো প্ৰজেক্টতত বিগত ছয় বছৰ ধৰি কৰ্মৰত আন এজন কৰ্মচাৰী পংকজ বৰ্মনে কয়," আমি এই প্ৰকল্পটোৰ কেনেলৰ ভিতৰত টাৰ্বাইন জেনেৰেটৰত কাম কৰি আছিলো । সেই সময়তে বিস্ফোৰণৰ দৰে শব্দ শুনিবলৈ পাও । কি হৈছে আমি একো ধৰিবই পৰা নাছিলো । ওলাই আহি দেখো যে পাৱাৰ হাউছত হোৰাহোৰে পানী সোমাবলৈ ধৰিছে । আমি সকলোৱে যেনেকৈ পাৰো ওলাই আহো । বাহিৰলৈ ওলাই আহি দেখিছো নদীত ৫০-৬০ ফুট ওপৰলৈকে পানী প্ৰচণ্ড শব্দ কৰি উঠিছে । শিলৰ বিস্ফোৰণো হৈছিল । কেনেবাকৈ পাহাৰৰ ওপৰলৈ গৈ প্ৰাণ ৰক্ষা কৰো । পানী আৰু বিষ্কুট খাই জীয়াই আছো । মই আগতে বেলেগ প্ৰকল্পত কাম কৰিছিলো । এইবাৰ আপাৰ ত্ৰিশূলীত কাম কৰিবলৈ আহিছিলো ।"

পাঁচজনৰ একো খবৰ পোৱা নাই

পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ ছিলভা মাৰাক নামৰ নেপালত কৰ্মৰত যুৱকজনে কয়," যোৱা আঠমাহ ধৰি মই তাত কাম কৰি আছো । অসমৰ ১৩ জনে এই প্ৰকল্পটোত কাম কৰি আছিলো । বাকী পাঁচজনৰ একো খবৰ পোৱা নাই ।"

সোণাপুৰৰ ডিগাৰুৰ গোপাল চান্দ দেৱনাথেও এই প্ৰকল্পটোতেই কৰ্মৰত হৈ আছে । তেওঁৰ সৈতে নলবাৰী, হোজাই আৰু কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বহু কেইজনে কাম কৰি আছিল ।

বৰ্তমানেও সন্ধানহীন

নেপালৰ প্ৰলয়ংকাৰী বানৰ ফলত বৰ্তমানেও সন্ধানহীন হৈ আছে অসমৰ ৯ জনকৈ লোক । দেওবাৰে অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষই এইকথা সদৰী কৰিছে । কৰ্তৃপক্ষৰ ফালৰ পৰা ইতিমধ্যে এখন তালিকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে । য'ত ১৬ জন লোকৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য প্ৰদান কৰা হৈছে । যোৱা শনিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যম যোগে নেপালৰ আকস্মিক বানৰ পিছৰে পৰা ১২ গৰাকী অসমীয়া লোক সন্ধানহীন হৈ থকাৰ কথা সদৰী কৰিছিল । লগতে এখন তালিকাও প্ৰকাশ কৰিছিল ।

লগতে পঢ়ক:দেওবাৰে স্ব-গৃহ পাবহি নেপালত আবদ্ধ ৮ অসমীয়া !

একেটা জীৱনত দুবাৰকৈ বলিয়া বানৰ সন্মুখীন, কোনোমতে প্ৰাণৰক্ষা ৮৪ বছৰীয়া বৃদ্ধৰ

TAGGED:

ধুবুৰী
ইটিভি ভাৰত অসম
নেপাল জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্প
DEVASTATING FLOODS IN NEPA
NEPAL FLOOD

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.