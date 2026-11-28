অসম আৰক্ষীৰ এএছআই (ইউবি) পদলৈ পদোন্নতি পৰীক্ষা; কেনেকৈ লাভ কৰিব OMR উত্তৰ বহী ?
প্ৰাৰ্থীসকলে ৫০ টকা মাচুল দি ২ ডিচেম্বৰৰ পুৱা ১১.৩০ বজাৰ পৰা ৯ ডিচেম্বৰলৈ এই OMR শ্বীটৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব ।
Published : November 28, 2026 at 3:59 PM IST
গুৱাহাটী : অসম আৰক্ষীৰ এএছআই (ইউবি) অৰ্থাৎ সহকাৰী উপ-পৰিদৰ্শক (অস্ত্ৰবিহীন শাখা) পদলৈ পদোন্নতিৰ বাবে অনুষ্ঠিত পৰীক্ষা সন্দৰ্ভত এক জাননী জাৰি কৰা হৈছে । এই পদলৈ পদোন্নতিৰ বাবে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় পৰীক্ষাত (DPE-2026) অৱতীৰ্ণ হোৱা প্ৰাৰ্থীসকলে OMR উত্তৰ বহীৰ (OMR Answer Sheet) স্কেন কপিৰ বাবে অহা ২ ডিচেম্বৰৰ পুৱা ১১.৩০ বজাৰ পৰা ৯ ডিচেম্বৰলৈ আবেদন কৰিব পাৰিব । ইয়াৰ বাবে ৫০ টকা মাচুল আদায় দিব লাগিব ।
আনহাতে, এই বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ http://sebaonline.org বা http://slprbassam.in ৱেবছাইট দুটা চাব পাৰে । অৱশ্যে ফলাফল ঘোষণাৰ চূড়ান্ত তাৰিখ এতিয়াও ঘোষণা কৰা হোৱা নাই ।
IMPORTANT NOTICE Candidates who appeared in the Departmental Examination (DPE-2026) for promotion to the rank of ASI (UB) can apply for scanned copies of their OMR Answer Sheets from 11:30 AM on 2nd December to 9th December, 2026, on payment of ₹50. Visit: https://t.co/U2JJWGpXCa or https://t.co/o1rntVbyuK The date of declaration of the final result will be notified separately. Details in the attached notice.— Assam Police (@assampolice) November 28, 2026
ৰিহাবাৰীস্থিত ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ আৰক্ষী নিযুক্তি পৰিষদৰ অধ্যক্ষৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা জাৰি কৰা এক জাননীত এই কথা উল্লেখ কৰা হৈছে । জাননীখনত কোৱা হৈছে যে যোৱা ২২ নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত এএছআই (ইউবি) পদলৈ পদোন্নতিৰ বাবে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীসকলে OMR উত্তৰ বহীৰ ছফ্ট কপি ডাউনলোড কৰিবৰ বাবে এটা অনলাইন পৰ্টেল ২ ডিচেম্বৰৰ পুৱা ১১.৩০ বজাৰ পৰা ৯ ডিচেম্বৰলৈ খোলা থাকিব ।
এই পৰ্টেলৰ লিংক অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদৰ ডিভিজন-১ (ASSEB, Div-1)ৰ ৱেবছাইট (www.sebaonline.org) আৰু ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ আৰক্ষী নিযুক্তি পৰিষদ অসমৰ ৱেবছাইটত (www.slprbassam.in) উপলব্ধ হ'ব । যিসকল প্ৰাৰ্থীয়ে নিজৰ OMR উত্তৰ বহী সংগ্ৰহ কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে এই পৰ্টেলৰ জৰিয়তে ৫০ টকা মাচুল পৰিধোশ কৰি উত্তৰ বহীৰ স্কেন কপিৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব ।
এই পৰ্টেলত লগ-ইন কৰিবৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় তথ্যসমূহ হৈছে :
- প্ৰাৰ্থীৰ ৰোল নম্বৰ
- প্ৰাৰ্থীৰ জন্ম চন
- প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰশ্নকাকতৰ নম্বৰ
আনহাতে, মাচুলসহ আবেদন লাভ কৰাৰ পিছত প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে পৰৱৰ্তী এসপ্তাহৰ ভিতৰত একেটা পৰ্টেলতে উক্ত লগ-ইন তথ্যসমূহ ব্যৱহাৰ কৰি Answer key সহ নিজৰ OMR উত্তৰ বহীৰ স্কেন কপি ডাউনলোড কৰিব পাৰিব । চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণাৰ তাৰিখ যথাসময়ত জনোৱা হ'ব ।