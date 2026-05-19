মহানগৰত বনকৰা মহিলাৰ পৰা সাৱধান! নুনমাটিত ডাঙৰ চুৰি কাণ্ড
মিঠা মিঠা কথাৰে বনকৰা মানুহে লুটিব পাৰে আপোনাকো ৷ কামৰ প্ৰথম দিনা চুৰি কৰি আৰক্ষীৰ জালত বনকৰা মহিলা ৷
Published : May 19, 2026 at 12:57 PM IST
গুৱাহাটী : সাৱধান ৰাজ্যবাসী ৷ যদিহে সময়ৰ তাগিদা বা অন্য কাৰণত আপুনি ঘৰত বনকৰা মানুহ ৰাখিছে, তেন্তে সাৱধান হ’বৰ হ’ল ৷ মিঠা মিঠা কথাৰে আপোন কৰি, দুদিনতে আপোনাৰ বিশ্বাসক জয় কৰাৰ নাটক ৰচি, বনকৰা মানুহে উদং কৰিব পাৰে ঘৰখন ৷ শেহতীয়াকৈ এনে এক বাতৰি পোহৰলৈ আহিছে ৷
তথ্য অনুসৰি, গুৱাহাটীৰ নুনমাটি অঞ্চলত এনে এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷ আৰক্ষীৰ পৰা জানিব পৰা মতে, প্ৰায় ৮ দিন পূৰ্বে "জীৱিকা নিয়োগ সেৱা" নামৰ এটা বেচৰকাৰী সন্থাৰ যোগেদি মুৰাদ জামান নামৰ লোকজনৰ ঘৰত নিজাৰাপাৰৰ ৰিনা বেগম নামৰ এগৰাকী গৃহকৰ্মীক নিয়োগ কৰিছিল ।
কিন্তু কাম কৰাৰ পৰিৱৰ্তে ৰীনাৰ মনত চলি আছিল বেলেগ অংকহে ৷ আচৰ্যজনকভাৱে ৰীনা বেগমে কামত যোগদান কৰাৰ দিনাই জামানৰ ঘৰৰ পৰা এযোৰ কাণফুলি, ৩ টা সোণৰ আঙঠি আৰু এডাল সোণৰ চেইন চুৰি হয় । এই কথা জানিব পাৰি চিন্তিত হৈ পৰে ঘৰৰগৰাকী ৷
এই সন্দৰ্ভত ঘৰৰ গৰাকীয়ে নুনমাটি থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰে। এই সন্দৰ্ভত নুনমাটি আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰি ৰীনা বেগম নামৰ গৃহকৰ্মীগৰাকীক সোধ-পোছ কৰাৰ বাবে আটক কৰে, তেতিয়াহে জোলোঙাৰ মেকুৰী ওলাই পৰে ।
আৰক্ষীৰ জেৰাত মহিলাগৰাকীয়ে সোণৰ অলংকাৰখিনি চুৰি কৰি নুনমাটি বাপুজী নগৰৰ দীপজ্যোতি দাস নামৰ লোকজনৰ ওচৰত বিক্ৰী কৰাৰ কথা স্বীকাৰ কৰে । সেই অনুসৰি নুনমাটি আৰক্ষীয়ে সোমবাৰে নিশা প্ৰায় ৮.৩০ বজাত নুনমাটি ছেক্টৰ ২ৰ পৰা দীপজ্যোতি দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে তেওঁৰ হাতৰ পৰা ১,৯১,৫০০/- টকা উদ্ধাৰ কৰে ।
আনহাতে, আৰক্ষীয়ে ধৃত দীপজ্যোতি দাসে অন্য এজন লোকৰ ওচৰত বিক্ৰী কৰা চুৰি সোণৰ অলংকাৰখিনিও উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৷ ঘটনা সন্দৰ্ভত নুনমাটি থানাত ৮২/২০২৬ নম্বৰত আৰক্ষীয়ে এটা গোচৰ ৰজু কৰি দুই অভিযুক্তক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ।
অৱশ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে মুকলিকৈ কোনো মন্তব্য দিয়া নাই ৷