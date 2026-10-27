ঘাতকৰ গুলীয়ে নিথৰ দেহলৈ পৰিণত কৰা হেলেনা ভৰালী কোন আছিল ?

ঘাতকৰ গুলীয়ে নিথৰ দেহলৈ পৰিণত কৰা হেলেনা ভৰালী কোন আছিল ?
কেইটামান গুলীয়ে নিমিষতে শেষ কৰি পেলালে এটা পৰিয়াল ৷ কিন্তু কোন আছিল হেলেনা ভৰালী ? তেওঁৰ জীৱনযাত্ৰাৰ আঁৰত কেনেধৰণৰ সংগ্ৰাম আছিল ?
Published : October 27, 2026 at 10:28 AM IST
গুৱাহাটী: সোমবাৰে নিশা গুৱাহাটীৰ বৰা ছাৰ্ভিচস্থিত হোটেল বিলাস ইনৰ ভিতৰত সংঘটিত গুলীচালনাৰ ঘটনাই নিমিষতে এটা পৰিয়াল থানবান কৰি পেলালে । এই ঘটনাত হোটেলখনৰ স্বত্বাধিকাৰী হেলেনা ভৰালীৰ লগতে পুত্ৰ দেৱৰ্ষি কাশ্যপ, বোৱাৰী ৰিণিকা কাশ্যপ আৰু ভাতৃ ভূদেৱ ভৰালীৰ মৃত্যু ঘটে ।
এগৰাকী সফল অসমীয়া উদ্যোগী মহিলা হিচাপে পৰিচিত হেলেনা ভৰালীৰ এনে কৰুণ পৰিণতিয়ে বহুজনক শোকস্তব্ধ কৰি তুলিছে ।
কিন্তু কোন আছিল হেলেনা ভৰালী ? ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত কেনেদৰে নিজৰ পৰিচয় গঢ়ি তুলিছিল ? তেওঁৰ জীৱনযাত্ৰাৰ আঁৰত কেনেধৰণৰ সংগ্ৰাম আছিল ?
বৰপেটাৰ ইচ্ছাপুৰহাটীৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ
বৰপেটাৰ ইচ্ছাপুৰহাটীৰ বাসিন্দা বিশিষ্ট ব্যৱসায়ী বিলাস ভৰালী আৰু তুংগলতা ভৰালীৰ কন্যা আছিল হেলেনা ভৰালী । তেওঁৰ পিতৃ বিলাস ভৰালী গাড়ীৰ ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত থকাৰ লগতে এটা চিনেমা হলৰো স্বত্বাধিকাৰী আছিল ।
চিনেমাৰ প্ৰতি বিশেষ ৰাপ থকা পিতৃৰ প্ৰভাৱতে পৰিয়ালটোত চলচ্চিত্ৰৰ প্ৰতি আগ্ৰহৰ পৰিৱেশ আছিল । অভিনেত্ৰী হেলেনৰ প্ৰতি থকা আকৰ্ষণৰ বাবেই তেওঁলোকৰ কন্যাক সকলোৱে ‘হেলেনা’ বুলি মাতিছিল ।
বিয়াৰ পিছত পুত্ৰ সন্তান জন্ম হোৱাৰ পাছত পুত্ৰৰ শিক্ষা-দীক্ষাৰ সুবিধাৰ বাবে হেলেনা গুৱাহাটীলৈ আহে । প্ৰথমাৱস্থাত তেওঁ হোটেল বিলাসত আছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত পিতৃয়ে জোনালীত দিয়া মাটিত নিৰ্মাণ কৰা ঘৰত পুত্ৰৰ সৈতে থাকিবলৈ লয় । ঘৰটোৰ এটা অংশ ভাৰাত দি তেওঁ জীৱন-জীৱিকাৰ নতুন পথো মুকলি কৰে ।
আঠখন আসনেৰে আৰম্ভ, পৰৱৰ্তী সময়ত ৬০ জনীয়া ছাত্ৰীনিবাস
১৯৯৭ চনত মাত্ৰ আঠখন আসনেৰে ছোৱালীৰ হোষ্টেল আৰম্ভ কৰি হেলেনাই ব্যৱসায়িক যাত্ৰাৰ পাতনি মেলিছিল । সময়ৰ লগে লগে তেওঁৰ এই প্ৰচেষ্টা সম্প্ৰসাৰিত হয় আৰু হোষ্টেলখনৰ আসনৰ সংখ্যা ৬০ খনলৈ বৃদ্ধি পায় । হোষ্টেলখনৰ পৰিচালনাৰ দায়িত্বও তেওঁ নিজেই চম্ভালিছিল ।
নিজৰ কৰ্মদক্ষতা, পৰিশ্ৰম আৰু ব্যৱস্থাপনাৰ জৰিয়তে তেওঁ এই প্ৰতিষ্ঠানটোক আগুৱাই লৈ গৈছিল । এগৰাকী মহিলা হিচাপে নিজাববীয়াকৈ ব্যৱসায় গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত হেলেনাৰ এই যাত্ৰা আছিল উল্লেখযোগ্য ।
হেলেনাজ কাৰিকৰী উদ্যোগ আৰু বুটিকৰ ব্যৱসায়
এগৰাকী মহিলা উদ্যোগী হিচাপে হেলেনা ভৰালীৰ যাত্ৰা কেবল ছাত্ৰী নিবাসতে সীমাবদ্ধ নাছিল । তেওঁৰ দ্বাৰা স্থাপিত আন এক প্ৰতিষ্ঠানৰ নাম আছিল ‘হেলেনাজ কাৰিকৰী উদ্যোগ’ । এই উদ্যোগৰ জৰিয়তে তেওঁ নৱোদয় বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে ইউনিফৰ্ম যোগান ধৰি আহিছিল ।
ইয়াৰোপৰি তেওঁৰ আন এখন বুটিকো আছিল । অৱশ্যে সময়ৰ অভাৱত পৰৱৰ্তী সময়ত বুটিকখনৰ দায়িত্ব আনৰ হাতত অৰ্পণ কৰে । প্ৰায় ছবছৰ পূৰ্বে তেওঁ মহানগৰীৰ জু-ৰোডত ‘মুগা’ নামৰ এখন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছিল ৷ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ব্যৱসায়িক উদ্যোগ গঢ়ি তোলাৰ প্ৰচেষ্টাই তেওঁক এগৰাকী অসমীয়া উদ্যোগী মহিলা হিচাপে পৰিচয় প্ৰদান কৰিছিল ।
এটা সন্ধিয়াই থানবান কৰিলে পৰিয়ালটো
নিজৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান আৰু কৰ্মজীৱনৰ মাজেৰে জীৱন আগুৱাই নিয়া হেলেনা ভৰালীৰ পৰিয়ালটোৰ বাবে সোমবাৰৰ সন্ধিয়াটো হৈ পৰিল চৰম দুৰ্যোগৰ সন্ধিয়া । এই গুলীচালনাৰ ঘটনাত হেলেনা ভৰালীৰ লগতে পুত্ৰ-বোৱাৰী আৰু বৰপেটাৰ পৰা অহা জ্যেষ্ঠ ভাতৃ ভূদেৱ ভৰালীৰ মৃত্যু ঘটে ৷
এই পৰিয়ালটোৱে বছৰ বছৰ ধৰি জীৱন গঢ়াৰ সংগ্ৰামত ব্যস্ত আছিল ৷ সেই একেটা পৰিয়াল মাথোঁ কেইটামান মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে নিথৰ দেহলৈ পৰিণত হৈ পৰিল । এগৰাকী উদ্যমী-উদ্যোগী মহিলাৰ জীৱনযাত্ৰাৰ কৰুণ সমাপ্তিয়ে বহুজনৰ মনত গভীৰ শোকৰ ছাঁ পেলাইছে ।
হেলেনা ভৰালীৰ জীৱন কাহিনী ব্যৱসায়িক উদ্যোগ, পৰিশ্ৰম আৰু স্বাৱলম্বিতাৰ সৈতে জড়িত আছিল । তেওঁৰ পৰিয়ালৰ এই আকস্মিক আৰু কৰুণ মৃত্যুৱে সকলোকে স্তম্ভিত কৰি তুলিছে ।
লগতে পঢ়ক: ব্যৱসায়িক সংঘাতৰ পৰিণতিতে বিলাস ইনত গুলীচালনা : অভিযুক্ত ঘনকান্ত গগৈক কৰায়ত্ত