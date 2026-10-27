নিমিষতে ঘাতমাউৰা হোৱা কণ কণ শিশু দুটিয়ে মাথোঁ মাকক বিচাৰিছে... মুক-স্তব্ধ হৈ পৰিছে ভৰালী পৰিয়াল

নিমিষতে ঘাতমাউৰা হোৱা কণ কণ শিশু দুটিয়ে মাথোঁ মাকক বিচাৰিছে... মুক-স্তব্ধ হৈ পৰিছে ভৰালী পৰিয়াল
পাঁচোজনৰে অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা হ’ব বৰপেটাত ৷
Published : October 27, 2026 at 4:52 PM IST
গুৱাহাটী: সোমবাৰে সন্ধিয়া ব্যস্ত মহানগৰীৰ বৰা ছাৰ্ভিচত সংঘটিত লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাই সমগ্ৰ অসমতে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷ ঘনকান্ত গগৈ নামৰ এজন লোকে নিজৰ পিষ্টলেৰে গুলীয়াই একেটা পৰিয়ালৰে চাৰিজনকৈ লোকক হত্যা কৰে ৷ এই হত্যাকাণ্ডত মুঠ পাঁচজনকৈ নিৰীহই প্ৰাণ হেৰুৱায় ৷
বৰপেটাৰ ইচ্ছাপুৰহাটীৰ বাসিন্দা তথা বিশিষ্ট ব্যৱসায়ী বিলাস ভৰালী পৰিয়ালৰ চাৰিগৰাকীকৈ সদস্যৰ মৃত্যুত সমগ্ৰ অসমতে তোলপাৰ লাগিছে ৷ এই ঘটনাত ভৰালী পৰিয়ালৰ জীয়াৰী তথা মহানগৰীৰ বৰা ছাৰ্ভিচস্থিত হোটেল বিলাস ইনৰ স্বত্বাধিকাৰী হেলেনা ভৰালীৰ মৃত্যু ঘটে ৷
এই ঘটনাৰ পাছত মঙলবাৰে পুৱাই বৰপেটাৰ ঘৰৰ পৰা গুৱাহাটীত আহি উপস্থিত হয় ভৰালী পৰিয়ালৰ একাংশ সদস্যৰ লগতে আন আন আত্মীয় ৷ হেলেনা ভৰালীৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ দিলীপ ভৰালীৰ লগতে পৰিয়ালৰ আন আন সদস্যসকল শোকত মৰ্মাহত হৈ পৰে ৷ সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা মুখামুখিত ভৰালী পৰিয়ালৰ এজন আত্মীয়ই বিশেষকৈ দেৱৰ্ষি-ৰিণিকাৰ কণ কণ শিশু দুটিৰ কথা কৈ আৱেগিক হৈ পৰে ৷
সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত সংবাদ মাধ্যমে পৰিয়ালৰ প্ৰতিক্ৰিয়া জানিব বিচৰাত জ্যেষ্ঠ ভাতৃ দিলীপ ভৰালীয়ে কয়, ‘‘এই ঘনকান্ত গগৈ নামৰ কালপ্ৰীটটোৱে ইতিমধ্যেই পৰিকল্পনা কৰি আহিছিল নেকি, এটা গুলীও এনেই যোৱা নাই ৷ আমি ব্যৱসায় কৰা মানুহ, তাতে আমি বৰপেটীয়া মানুহ ৷ তেনেকৈ আমি মাৰপিট ছাপ’ৰ্ট নকৰো, গুণ্ডামি ছাপ’ৰ্ট নকৰো ৷ আমি শান্ত-শিষ্টভাৱে জীৱন-যাপন কৰো ৷ গতিকে কালিৰ ঘটনাটো কেনেকৈ হ’ল, কিয় হ’ল তাক ক’বলৈ আমাৰ ভাষা নাই ৷ মোৰ ভাই মৰি গ’ল, ভনী মৰি গ’ল, ভাগিন-ভাগিন বোৱাৰী মৰি গ’ল... আমাৰ এগৰাকী ষ্টাফ মৰি গ’ল... গতিকে মোৰ কোনো ভাষা নাই ক’বলৈ ৷ গতিকে মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে এয়াই আহ্বান কৰো যাতে দোষীয়ে কঠোৰ আৰু উচিত শাস্তি পায় ৷’’
Barpeta, Assam: On the Guwahati hotel firing, Sovangi Das, a relative of the deceased, says, "... I am speechless after seeing the situation today because an entire family has already been shattered because of one person. I have nothing more to say except that whoever is responsible should receive the strictest possible punishment...''— IANS (@ians_india) October 27, 2026
আনহাতে, ভৰালী পৰিয়ালৰ শোভাংগী দাস নামৰ আন এগৰাকী আত্মীয়ই কয়, ‘‘বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে কিবা ক’বলৈ মোৰ কোনো শব্দ নাই ৷ এজন ব্যক্তিৰ বাবেই এটা পৰিয়াল সম্পূৰ্ণ ধ্বংস হৈছে । মই মাথোঁ ক’ব বিচাৰিছো যে ইয়াৰ বাবে যিয়েই দায়ী নহওক, তেওঁক কঠোৰতম শাস্তি দিব লাগিব ৷’’
আন এগৰাকী আত্মীয়ই সংবাদ মাধ্যমক উদ্দেশ্যি কয় যে তেওঁলোকে বৰ্তমান কিবা ক’বলৈ মানসিকভাৱে সুস্থ হৈ থকা নাই ৷ মাথোঁ সকলোৱে কণ কণ শিশু দুটিৰ কথাহে চিন্তা কৰিছে ৷ ঘটনাৰ কোন উমান নোপোৱা শিশু দুটিয়ে মাথোঁ মাকক বিচাৰিছে ৷ তেওঁলোকে মাথোঁ জানে যে তেওঁলোক বৰপেটালৈ যাব ৷
উল্লেখ্য যে, গুৱাহাটী মহানগৰীত পৰিয়ালটোৰ আন কোনো আত্মীয় নথকাৰ বাবে তেওঁলোকৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া বৰপেটাতে সম্পন্ন কৰা হ’ব ৷