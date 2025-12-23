কাজিৰঙা জাতীয় অৰ্কিড উদ্যানত পৰ্যটকে ম’হ-ঘোঁৰাৰ গাড়ীত উঠি ল'ব পাৰিব আনন্দ

কাজিৰঙা জাতীয় অৰ্কিড উদ্যানত পৰ্যটকে ম’হ-ঘোঁৰাৰ গাড়ীত উঠি ল'ব পাৰিব আনন্দ
পৰ্যটকক গ্ৰাম্য জীৱনৰ অনুভূতি দিবলৈ কাজিৰঙাৰ পৰ্যটনত নতুন সংযোজন কৰাৰ প্ৰয়াস ।
Published : December 23, 2025 at 2:07 PM IST
কাজিৰঙা: আপুনি কাজিৰঙালৈ আহিলে এতিয়াৰে পৰা জীপ ছাফাৰী কৰিব নুখুজিলেও চিন্তা নাই । উঠিব পাৰিব ম’হৰ গাড়ী, ঘোঁৰাৰ গাড়ীত । এই গাড়ীত উঠিয়েই লাভ কৰিব পাৰিব গ্ৰাম্য় জীৱনৰ অনুভূতি । তাৰ বাবে আপুনি আহিব লাগিব কাজিৰঙা জাতীয় অৰ্কিড উদ্যানলৈ ।
কাজিৰঙা জাতীয় অৰ্কিড উদ্যানত পৰ্যটকৰ বাবে আৰম্ভ হ’ল এক নতুন সংযোজন ম’হৰ গাড়ী আৰু ঘোঁৰা গাড়ী ৷ পৰ্যটকৰ বাবে এই সেৱা আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে উদ্য়ানখনেও লাভ কৰিলে আন এক পৰিচয় । এই সেৱা আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তা তথা নিৱন্ধকাৰ শান্তনু বৰঠাকুৰ আৰু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপিকা ৰিকি গগৈয়ে ৷
সোমবাৰে এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা বিধায়ক অখিল গগৈয়ে কয়, "আমাৰ পুৰণিকলীয়া ম’হৰ গাড়ী, ঘোঁৰা গাড়ী পৰ্যটকৰ বাবে আজিৰে পৰা অৰ্কিড উদ্যানত আৰম্ভ কৰা হৈছে; গৰু গাড়ীও থাকিব ৷ কাজিৰঙাৰ পৰ্যটনত নতুন-নতুন সংযোজন কৰাৰ প্ৰয়াস কৰি অহা হৈছে । উদ্যানৰ তৰফৰ পৰা পৰ্যটকৰ বাবে পাহাৰ বগোৱা, চাইকেল চলোৱা আৰু চৰাই চোৱাৰ ব্যৱস্থাও আৰম্ভ কৰা হ’ব ৷"
সেই সমূহ পৰ্যটন কাৰ্যসূচীত অসমৰ ৰাইজক অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাই গগৈয়ে কয়, "কেৱল গঁড় দেখুৱাই পৰ্যটনক আমি ৰাখিব নোৱাৰো ৷ অসমৰ পৰ্যটনক নতুন ধৰণে, পৰ্যটকক গ্ৰাম্য জীৱনৰ সোৱাদ দিবলৈ বিভিন্ন প্ৰয়াসেৰে কৃষি পৰ্যটন, গ্ৰাম্য পৰ্যটন আদি কৰিবলৈও আগবাঢ়িছো ৷"
ইফালে, কাজিৰঙা অৰ্কিড উদ্যানে বিগত সময়ত অসমৰ বৈচিত্ৰ্যময় সংস্কৃতি দাঙি ধৰাৰ চেষ্টা কৰি আহিছে । অসমৰ গ্ৰাম্য জীৱনক উদ্ভাসিত কৰাৰ চেষ্টা কৰি আহিছে বুলি মন্তব্য কৰি শান্তনু বৰঠাকুৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "বাহিৰৰ পৰা অহা পৰ্যটকে অৰ্কিড উদ্যানত সোমাই অসমখনৰ এক আভাস পায় ৷ তাৰ লগতে এক অংশ হিচাপে ম’হৰ গাড়ী, ঘোঁৰাৰ গাড়ীৰ এই সংযোগে পৰ্যটকক আকৰ্ষিত কৰিব ৷ "