ETV Bharat / state

কাজিৰঙা জাতীয় অৰ্কিড উদ্যানত পৰ্যটকে ম’হ-ঘোঁৰাৰ গাড়ীত উঠি ল'ব পাৰিব আনন্দ

পৰ্যটকক গ্ৰাম্য জীৱনৰ অনুভূতি দিবলৈ কাজিৰঙাৰ পৰ্যটনত নতুন সংযোজন কৰাৰ প্ৰয়াস ।

Kaziranga National Orchid Park
পৰ্যটকক গ্ৰাম্য জীৱনৰ অনুভূতি দিয়াৰ প্ৰয়াস (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 23, 2025 at 2:07 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কাজিৰঙা: আপুনি কাজিৰঙালৈ আহিলে এতিয়াৰে পৰা জীপ ছাফাৰী কৰিব নুখুজিলেও চিন্তা নাই । উঠিব পাৰিব ম’হৰ গাড়ী, ঘোঁৰাৰ গাড়ীত । এই গাড়ীত উঠিয়েই লাভ কৰিব পাৰিব গ্ৰাম্য় জীৱনৰ অনুভূতি । তাৰ বাবে আপুনি আহিব লাগিব কাজিৰঙা জাতীয় অৰ্কিড উদ্যানলৈ ।

কাজিৰঙা জাতীয় অৰ্কিড উদ্যানত পৰ্যটকৰ বাবে আৰম্ভ হ’ল এক নতুন সংযোজন ম’হৰ গাড়ী আৰু ঘোঁৰা গাড়ী ৷ পৰ্যটকৰ বাবে এই সেৱা আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে উদ্য়ানখনেও লাভ কৰিলে আন এক পৰিচয় । এই সেৱা আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তা তথা নিৱন্ধকাৰ শান্তনু বৰঠাকুৰ আৰু গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপিকা ৰিকি গগৈয়ে ৷

কাজিৰঙা জাতীয় অৰ্কিড উদ্যানত পৰ্যটকক আকৰ্ষণৰ নতুন চেষ্টা (ETV Bharat Assam)

সোমবাৰে এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা বিধায়ক অখিল গগৈয়ে কয়, "আমাৰ পুৰণিকলীয়া ম’হৰ গাড়ী, ঘোঁৰা গাড়ী পৰ্যটকৰ বাবে আজিৰে পৰা অৰ্কিড উদ্যানত আৰম্ভ কৰা হৈছে; গৰু গাড়ীও থাকিব ৷ কাজিৰঙাৰ পৰ্যটনত নতুন-নতুন সংযোজন কৰাৰ প্ৰয়াস কৰি অহা হৈছে । উদ্যানৰ তৰফৰ পৰা পৰ্যটকৰ বাবে পাহাৰ বগোৱা, চাইকেল চলোৱা আৰু চৰাই চোৱাৰ ব্যৱস্থাও আৰম্ভ কৰা হ’ব ৷"

Kaziranga National Orchid Park
কাজিৰঙা জাতীয় অৰ্কিড উদ্যানত পৰ্যটকৰ বাবে ম’হ-ঘোঁৰা গাড়ী মুকলি (ETV Bharat Assam)

সেই সমূহ পৰ্যটন কাৰ্যসূচীত অসমৰ ৰাইজক অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাই গগৈয়ে কয়, "কেৱল গঁড় দেখুৱাই পৰ্যটনক আমি ৰাখিব নোৱাৰো ৷ অসমৰ পৰ্যটনক নতুন ধৰণে, পৰ্যটকক গ্ৰাম্য জীৱনৰ সোৱাদ দিবলৈ বিভিন্ন প্ৰয়াসেৰে কৃষি পৰ্যটন, গ্ৰাম্য পৰ্যটন আদি কৰিবলৈও আগবাঢ়িছো ৷"

Kaziranga National Orchid Park
কাজিৰঙা জাতীয় অৰ্কিড উদ্যানত পৰ্যটকৰ বাবে ম’হ-ঘোঁৰা গাড়ী মুকলি (ETV Bharat Assam)

ইফালে, কাজিৰঙা অৰ্কিড উদ্যানে বিগত সময়ত অসমৰ বৈচিত্ৰ্যময় সংস্কৃতি দাঙি ধৰাৰ চেষ্টা কৰি আহিছে । অসমৰ গ্ৰাম্য জীৱনক উদ্ভাসিত কৰাৰ চেষ্টা কৰি আহিছে বুলি মন্তব্য কৰি শান্তনু বৰঠাকুৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "বাহিৰৰ পৰা অহা পৰ্যটকে অৰ্কিড উদ্যানত সোমাই অসমখনৰ এক আভাস পায় ৷ তাৰ লগতে এক অংশ হিচাপে ম’হৰ গাড়ী, ঘোঁৰাৰ গাড়ীৰ এই সংযোগে পৰ্যটকক আকৰ্ষিত কৰিব ৷ "

লগতে পঢ়ক:কাজিৰঙাত চাহৰ সোৱাদ লৈ অভিভূত ১১খন দেশৰ পৰ্যটন প্ৰতিনিধি

মাছ, ভেকুলী আৰু সৰীসৃপেৰে সমৃদ্ধিশালী এখন জগতৰ সমীক্ষাই দিলে আশাপদ খবৰ

TAGGED:

KAZIRANGA
GOLAGHAT
অৰ্কিড
ইটিভি ভাৰত অসম
KAZIRANGA NATIONAL ORCHID PARK

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.