ETV Bharat / state

ৰঙিয়াত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা, একেটা পৰিয়ালৰ তিনিলোকৰ মৃত্যু

বাইক আৰু ব'লেৰ বাহনৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ, তিনিজনৰ মৃত্যু...

Horrible Road Accident in Rangia
ৰঙিয়াত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 19, 2026 at 6:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ৰঙিয়া : বৃহস্পতিবাৰে নিশা ৰঙিয়াৰ সমীপৰ খন্দিকৰৰ তাৰাবাৰীত এক শোকাৱহ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। নিশা সংঘটিত দুৰ্ঘটনাটোত একেটা পৰিয়ালৰ তিনিজনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে ৷ নিহতসকলৰ ভিতৰত আছে দুজন কিশোৰ আৰু এজন যুৱক ৷

ঘটনাৰ বিৱৰণি অনুসৰি, ৰঙিয়া নগৰৰ ইউচুফ নগৰত থকা এঘৰ আত্মীয়ৰ বিয়াৰ খায় একেখন বাইকত তিনি ভাতৃ ঘৰলৈ গৈ আছিল ৷ তেনেতে ৰঙিয়াৰ লতিবাৰী পথত বাইক আৰু তীব্ৰবেগী ব'লেৰো পিক আপ বাহনৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয় ৷ ফলত এই দুৰ্ঘটনাটো জুবাইৰ হুছেইন (১৩), মাজৰু চুলতান হুছেইন (১৫) আৰু চুলতান আলী (২২) নামৰ তিনি ভাতৃৰ মৃত্যু হয় ।

ৰঙিয়াত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা (ETV Bharat Assam)

ইয়াৰে নিহত জুবাইৰ হুছেইন আৰু মাজৰু হুছেইন চুলতান দেউলকুছি হাইস্কুলৰ নৱম আৰু সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

উল্লেখ্য যে দুৰ্ঘটনাটোত মৃত্যু হোৱা চুলতান আলীৰ এমাহ পিছতে বিয়া আছিল । কিন্তু বিয়াৰ পূৰ্বে পথ দুৰ্ঘটনাটোত মৃত্যুবৰণ কৰে যুৱকজনে । ইফালে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ পাছত তীব্ৰবেগী ব'লেৰো পিক আপ বাহনৰ চালক, হেণ্ডিমেনে নিশাই ৰঙিয়া আৰক্ষী থানাত আত্মসমৰ্পণ কৰে ৷

দুৰ্ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত এজন প্ৰতক্ষ্যদৰ্শীয়ে কয়,"তাৰাবাৰীত এক পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় । এই পথ দুৰ্ঘটনাটোত বাইক আৰু ডিআই গাড়ীৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয় । দুৰ্ঘটনাটোত দুজনৰ থিতাতে নিহত হোৱাৰ লগতে চিকিৎসলায়ত এজনৰ মৃত্যু হৈছে ৷ দুৰ্ঘটনাটোৰ বাবে দায়ী পথনিৰ্মাণকাৰী সংস্থাৰ ৷ নতুনকৈ ৰঙিয়া-লতিবাৰী সংযোগী পথ নিৰ্মাণ চলি আছে ৷ কিন্তু কোনো সাংকেতিক চিহ্ন নিদিয়াৰ ফলতে এই দুৰ্ঘটনা হৈছে ৷"

শুকুৰবাবে ভুক্তভোগী তিনি কিশোৰৰ পৰিয়ালৰ লোকে কয়,"বিয়া খায় তিনি ভাতৃ ঘৰলৈ আহি আছিল ৷ তেনেতে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় আৰু তিনিওজনৰে মৃত্যু হৈছে ৷ নিহত চুলতান আলীৰ অহা মাহত বিয়া আছিল ৷"

লগতে পঢ়ক: আইচক্ৰীম নে বৰবিহ ! মঙলদৈত চলিল খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগৰ অভিযান

TAGGED:

ৰঙিয়া
ৰঙিয়াত পথ দুৰ্ঘটনা
একেটা পৰিয়ালৰ তিনিজনৰ মৃত্যু
ETV BHARAT ASSAM
HORRIBLE ROAD ACCIDENT IN RANGIA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.