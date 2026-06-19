ৰঙিয়াত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা, একেটা পৰিয়ালৰ তিনিলোকৰ মৃত্যু

ৰঙিয়াত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা, একেটা পৰিয়ালৰ তিনিলোকৰ মৃত্যু
বাইক আৰু ব'লেৰ বাহনৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ, তিনিজনৰ মৃত্যু...
Published : June 19, 2026 at 6:32 PM IST
ৰঙিয়া : বৃহস্পতিবাৰে নিশা ৰঙিয়াৰ সমীপৰ খন্দিকৰৰ তাৰাবাৰীত এক শোকাৱহ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। নিশা সংঘটিত দুৰ্ঘটনাটোত একেটা পৰিয়ালৰ তিনিজনকৈ লোকৰ মৃত্যু হৈছে ৷ নিহতসকলৰ ভিতৰত আছে দুজন কিশোৰ আৰু এজন যুৱক ৷
ঘটনাৰ বিৱৰণি অনুসৰি, ৰঙিয়া নগৰৰ ইউচুফ নগৰত থকা এঘৰ আত্মীয়ৰ বিয়াৰ খায় একেখন বাইকত তিনি ভাতৃ ঘৰলৈ গৈ আছিল ৷ তেনেতে ৰঙিয়াৰ লতিবাৰী পথত বাইক আৰু তীব্ৰবেগী ব'লেৰো পিক আপ বাহনৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয় ৷ ফলত এই দুৰ্ঘটনাটো জুবাইৰ হুছেইন (১৩), মাজৰু চুলতান হুছেইন (১৫) আৰু চুলতান আলী (২২) নামৰ তিনি ভাতৃৰ মৃত্যু হয় ।
ইয়াৰে নিহত জুবাইৰ হুছেইন আৰু মাজৰু হুছেইন চুলতান দেউলকুছি হাইস্কুলৰ নৱম আৰু সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷
উল্লেখ্য যে দুৰ্ঘটনাটোত মৃত্যু হোৱা চুলতান আলীৰ এমাহ পিছতে বিয়া আছিল । কিন্তু বিয়াৰ পূৰ্বে পথ দুৰ্ঘটনাটোত মৃত্যুবৰণ কৰে যুৱকজনে । ইফালে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ পাছত তীব্ৰবেগী ব'লেৰো পিক আপ বাহনৰ চালক, হেণ্ডিমেনে নিশাই ৰঙিয়া আৰক্ষী থানাত আত্মসমৰ্পণ কৰে ৷
দুৰ্ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত এজন প্ৰতক্ষ্যদৰ্শীয়ে কয়,"তাৰাবাৰীত এক পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় । এই পথ দুৰ্ঘটনাটোত বাইক আৰু ডিআই গাড়ীৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ হয় । দুৰ্ঘটনাটোত দুজনৰ থিতাতে নিহত হোৱাৰ লগতে চিকিৎসলায়ত এজনৰ মৃত্যু হৈছে ৷ দুৰ্ঘটনাটোৰ বাবে দায়ী পথনিৰ্মাণকাৰী সংস্থাৰ ৷ নতুনকৈ ৰঙিয়া-লতিবাৰী সংযোগী পথ নিৰ্মাণ চলি আছে ৷ কিন্তু কোনো সাংকেতিক চিহ্ন নিদিয়াৰ ফলতে এই দুৰ্ঘটনা হৈছে ৷"
শুকুৰবাবে ভুক্তভোগী তিনি কিশোৰৰ পৰিয়ালৰ লোকে কয়,"বিয়া খায় তিনি ভাতৃ ঘৰলৈ আহি আছিল ৷ তেনেতে দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় আৰু তিনিওজনৰে মৃত্যু হৈছে ৷ নিহত চুলতান আলীৰ অহা মাহত বিয়া আছিল ৷"
লগতে পঢ়ক: আইচক্ৰীম নে বৰবিহ ! মঙলদৈত চলিল খাদ্য সুৰক্ষা বিভাগৰ অভিযান