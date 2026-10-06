পেঞ্চনৰ আশাত চকুলো টুকি দিন গণিছে পঞ্চায়ত সচিবে, দিন হাজিৰা কৰিবলগা পৰিস্থিতি
চাকৰি জীৱনৰ অন্তত এতিয়া পেঞ্চনৰ আশাত পঞ্চায়ত সচিবসকল । কিহৰ বাবে বঞ্চিত তেওঁলোক ? চৰকাৰী নীতি, আইনী প্ৰক্ৰিয়া, ন্যায়ালয়ৰ ৰায়দান সামৰি বিশেষ প্ৰতিবেদন ।
Published : October 6, 2026 at 2:15 PM IST
সোণাৰি : অসম চৰকাৰৰ অন্তৰ্গত পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ একাংশ পেঞ্চনাৰৰ মৰ্মবেদনা । চৰকাৰী বিষয়া হিচাপে ৰাইজৰ বাবে ৩০-৩৩ বছৰ পৰ্যন্ত সেৱা আগবঢ়াই চাকৰিৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতো লাভ কৰা নাই বিভাগীয় পেঞ্চন । অৱসৰৰ প্ৰায় ৩-১০ বছৰ হৈ যোৱা পাছতো আজি পৰ্যন্ত লাভ তেওঁলোকে পেঞ্চন লাভ কৰা নাই ।
নিপন বুঢ়াগোঁহাই
আনহাতে, পেঞ্চনৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সকলো কাগজ-পত্ৰ যোগাৰ কৰা পাছতো বছৰ বছৰ ধৰি অপেক্ষা কৰি থাকিবলগা হৈছে পঞ্চায়তৰ সচিবসকলে । তেওঁলোকৰ এই দুখ আৰু মৰ্মবেদনাৰ কাহিনী জনালে ইটিভি ভাৰতৰ আগত ।
পেঞ্চনৰ পৰা পঞ্চিত পঞ্চায়ত সচিব
১৯৯৩-৯৪ চনৰ পৰা ৰাজ্যখনৰ পঞ্চায়তসমূহত গাঁও পঞ্চায়ত সচিব হিচাপে কৰ্মৰত হৈ থকা বহুখিনি কৰ্মচাৰীয়ে ক্ৰমান্বয়ে ২০১৭ চনৰ পৰা একাদিক্ৰমে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰি আহিছে । কিন্তু অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতো আজি পৰ্যন্ত এইসকল সচিবে লাভ কৰা নাই উপযুক্ত প্ৰাপ্য । অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা বছৰ বছৰ পাৰ হৈ যোৱাৰ পাছতো আজিকোপতি পেঞ্চন আৰু অৱসৰকালীন চৰকাৰী ভাট্টাসমূহ পাবলৈ সক্ষম নহ'ল । ইফালে পেঞ্চনৰ অপেক্ষাত ৰৈ ৰৈ বৰ্তমান মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছে পঞ্চায়তৰ সচিবসকল ।
অৱসৰপ্ৰাপ্ত পঞ্চায়ত সচিবৰ মৰ্মবেদনা
অসমৰ সৰ্বমুঠ ১,৭০৭ জন লোকক ১৯৯৩-৯৪ বৰ্ষত পঞ্চায়ত সচিব হিচাপে নিযুক্তি দিছিল । কিন্তু পেঞ্চন নোপোৱাৰ ফলত আৰ্থিক দুৰ্বলতাত ভুগি বহু সচিবে ইতিমধ্যে বিনা চিকিৎসাৰে মৃত্যুবৰণ কৰিবলগা হৈছে । এই বিষয় সন্দৰ্ভত বছৰ বছৰ ধৰি গুৱাহাটীলৈ পঞ্চায়ত সচিবসকলে তাঁতবাতি কৰাৰ পাছতো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা কোনো আশা লাভ নকৰাৰ অভিযোগ ।
বিশেষকৈ শিৱসাগৰ জিলাৰ নাজিৰা সমজিলাৰ অন্তৰ্গত তিনিজন পঞ্চায়ত সচিবৰ অৱস্থাই সমগ্ৰ বিষয়টোক অধিক গুৰুতৰ কৰি তুলিছে । কিয়নো ১৯ জুলাইৰ ভয়াৱহ বানে তচনচ কৰি থৈ যোৱা পৰিয়ালসমূহৰ ভিতৰত তিনিজন প্ৰাক্তন পঞ্চায়ত সচিবৰ ঘৰো আছিল । দীৰ্ঘদিন ধৰি চাকৰি কৰি পেঞ্চন নাপাই আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল হৈ পৰা পৰিয়ালকেইটাক পুনৰ বানে তচনচ কৰাৰ পাছত এইসমূহ পৰিয়ালৰ অৱস্থা একেবাৰে তথৈবচ হৈ পৰিছে ।
বানত বিধ্বস্ত অৱসৰী পঞ্চায়ত সচিবৰ ঘৰত হাহাকাৰ অৱস্থা
আনহাতে, বানে ধ্বংস কৰা পৰিয়ালকেইটাই এতিয়া ঘৰৰ প্ৰয়োজনীয় বয়বস্তু তথা সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰিবৰ বাবেও চিন্তিত হ'বলগা হৈছে । প্ৰতিমাহে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী হিচাপে দৰমহা লাভ কৰা ব্যক্তিয়ে যদি অৱসৰৰ পাছত বছৰ বছৰ ধৰি পেঞ্চনৰ টকাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আৰ্থিক অনাটনৰ মাজেৰে দিন কটাবলগা হয়, তেন্তে এইসকল ব্যক্তিৰ মানসিক স্থিতি কি অৱস্থাত থাকিব পাৰে এই কথা সহজতেই বুজিব পৰা যায় । কিন্তু চৰকাৰে এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত কিয় গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই তাকে লৈ গাঁও পঞ্চায়তৰসচিব সকল চিন্তিত হৈ পৰিছে ।
পেঞ্চনবিহীন পঞ্চায়ত সচিবৰ মনৰ কথা
এই সন্দৰ্ভত ৩০ বছৰ ধৰি পঞ্চায়তৰ সচিব হিচাপে চাকৰি কৰি ২০২৩ চনত অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা শিমলুগুৰিৰ চণ্টক চেংধৰা গাঁৱৰ নিবাসী চুচেন গগৈয়ে কয়, "অৱসৰ হোৱা মোৰ তিনি বছৰে হ'বৰ হ'ল । বহু সমস্যাত পৰিছোঁ পেঞ্চন নোপোৱা বাবে, তাতে আমি বানত আক্ৰান্ত হোৱা মানুহ । সকলোখিনি বানে লৈ গ'ল । এতিয়া আমি দিন হাজিৰা কৰিবলৈহে প্ৰস্তুতি চলাব লাগিব । আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ, আমাৰ ১,৭০৭ জন পঞ্চায়ত সচিবে যাতে পেঞ্চন পাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰক ।"
তেওঁ লগতে কয়, "আমি ইতিমধ্যে পঞ্চায়ত তথা গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰীক লগ ধৰিছোঁ । তেখেতে আমাক হ'ব বুলিয়ে আশ্বাস দিছে । আমি যাৰ ওচৰলৈয়ে গৈছোঁ সকলোৱে হ'ব বুলি কৈছে । কিন্তু আজি ১০ বছৰে হ'বৰ হ'ল, কৈ আছে যদিও হোৱা নাই । সেয়ে আমি বিপদত পৰিছোঁ । এই বিষয়টোৰ ওপৰত মুখ্যমন্ত্ৰীক হস্তক্ষেপ কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ ।"
অৱসৰৰ পিছত পৰিয়াল পৰিচালনাত অসুবিধা
৩০ বছৰ ধৰি গাঁও পঞ্চায়তৰ সচিব হিচাপে চাকৰি কৰি অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা চণ্টক পাঁচআলি নিৱাসী নাজিমুদ্দিন আহমেদে কয়, "চাকৰি কৰি থকা সময়ত ঠিকে আছিলোঁ, কিন্তু অৱসৰ লোৱাৰ পাছত এতিয়া আমাৰ পৰিয়াল চলাবলৈ অসুবিধা হৈছে । আজিলৈকে পেঞ্চন পোৱা নাই । আমি যিহেতু চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী হিচাপে সেৱা আগবঢ়ালোঁ, তাৰ বিনিময়ত আমি প্ৰাপ্যখিনি পাব লাগে । এতিয়া যি পৰিস্থিতি চলি আছে আমি ভৱিষ্যতক লৈ চিন্তিত হৈছোঁ, ঘৰৰ পৰিয়াল কেনেকৈ চলাম !"
সন্তানৰ ভৱিষ্যতক লৈ চিন্তিত হৈ তেওঁ কয়, "শিক্ষানুষ্ঠানত ল'ৰা-ছোৱালীৰ নামভৰ্তি কৰিব পৰা অৱস্থাতো আমি নাই ।"
প্ৰাপ্যৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আহ্বান
৩৩ বছৰ ধৰি গাঁও পঞ্চায়তৰ সচিব হিচাপে চাকৰি কৰি অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা বিহুবৰ লক্ষ্মীজানৰ নিবাসী দুলু গগৈয়ে কয়, "অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা সময়ৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে সাতটা মাহ পাৰ হ'ল, কিন্তু মোৰ পেঞ্চন পোৱা নাই । এইবোৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰি আছোঁ যদিও সুফল পোৱা নাই । ওৰেটো জীৱন চৰকাৰৰ সেৱা কৰিলোঁ, ৰাইজৰ সেৱা কৰিলোঁ । এইখিনি কৰাৰ পাছত নিজৰ পৰিয়ালটোৰ লগত সসন্মানেৰে জীয়াই থাকিব পৰাকে মোৰ যিখিনি প্ৰাপ্য, সেই প্ৰাপ্ৰখিনিৰ কাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে পঞ্চায়ত তথা গ্ৰামোন্নয়ন মন্ত্ৰীক অনুৰোধ জনাওঁ যাতে তেওঁলোকে এই বিষয়টোত তৎকালে দৃষ্টিগোচৰ কৰি উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "এই অৱস্থাটোৰ সন্মুখীন যিসকল হৈছে আচলতে তেওঁলোকে বুজি পাব । কোনোদিন আমাৰ ছুটী নাছিল । দেওবাৰ-সোমবাৰ বুলিবলৈ নাই, সকলো বাৰতে কাম কৰিবলগা হৈছিল । নিৰ্বাচনৰ সময়ত ৰাতি দুটা বজালৈকো কৰ্তব্য সম্পাদন কৰিছিলোঁ । ৰাতি ৫০-৬০ কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত আমি কৰ্তব্য সম্পাদন কৰি আহিবলগা হয় । তেনেকৈয়ো আমি চৰকাৰী কৰ্মচাৰী হিচাপে সেৱা আগবঢ়াইছিলোঁ । ইমানখিনি কৰাৰ পাছতো আমি প্ৰাপ্যখিনি পোৱা নাই, যাৰ বাবে আমি পৰিয়ালৰ মানুহৰ পৰাই ককৰ্থনা শুনিবলগা হৈছে ।"
উল্লেখ্য যে ৩০-৩৩ বছৰ ধৰি চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী হিচাপে সেৱা আগবঢ়াই অহা গাঁও পঞ্চায়তৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত সচিবসকলে পেঞ্চন নোপোৱাৰ বাবে বহু প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'বলগা হৈছে । আৰ্থিক দীনতাৰ মাজেৰে জীৱন অতিবাহিত কৰাটো কষ্টকৰ হৈ পৰিছে ।
পঞ্চায়ত কৰ্মচাৰীৰ পেঞ্চনৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ব্যৱস্থা
বৰ্তমান অসম চৰকাৰৰ পঞ্চায়ত সচিবসকলৰ অৱসৰৰ পিছত পেঞ্চন লাভৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণৰূপে অনলাইন ডিজিটেল পদ্ধতিৰ অধীনলৈ অনা হৈছে । পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ অধীনত প্ৰাদেশিকীকৃত গাঁও পঞ্চায়ত সচিবসকলৰ পেঞ্চন আবেদন আৰু ইয়াৰ অনুমোদন প্ৰক্ৰিয়া ‘কৃতজ্ঞতা’ (Kritagyata) পৰ্টেলৰ জৰিয়তে সম্পন্ন কৰা হয় ।
আনহাতে, অসম চৰকাৰৰ পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ (P&RD) অধীনত কৰ্মৰত গাঁও পঞ্চায়ত সচিবসকলৰ অৱসৰৰ পিছত পেঞ্চন লাভৰ প্ৰক্ৰিয়াক লৈ চৰকাৰে শেহতীয়াভাৱে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । পূৰ্বৰ জটিল আৰু লেহেমীয়া কাগজী প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰিৱৰ্তে বৰ্তমান প্ৰযুক্তিৰ সহায়ত ইয়াক ক্ষিপ্ৰ কৰাৰ চেষ্টা চলোৱা হৈছে ।
কিন্তু তথাপিও কাৰিকৰী আৰু বিভাগীয় আসোঁৱাহৰ বাবে এতিয়াও একাংশ অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰীয়ে পেঞ্চন লাভ কৰাত পলম হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ।
পেঞ্চন লাভৰ প্ৰক্ৰিয়া
অসম সেৱা (পেঞ্চন) নিয়মাৱলী ১৯৬৯ অনুসৰি, অৱসৰপ্ৰাপ্ত পঞ্চায়ত সচিবসকলৰ পেঞ্চন প্ৰক্ৰিয়া তলত দিয়া নিয়ম অনুসৰি পৰিচালিত হয়:
‘কৃতজ্ঞতা’ পৰ্টেলৰ জৰিয়তে ডিজিটেল আবেদন : চৰকাৰী নিয়ম অনুসৰি, অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰায় ৬ মাহ পূৰ্বে সংশ্লিষ্ট কৰ্মচাৰীজনে চৰকাৰৰ কেন্দ্ৰীয় ‘কৃতজ্ঞতা’ পৰ্টেলৰ জৰিয়তে অনলাইনযোগে আবেদন কৰিব লাগে ।
নথিপত্ৰ দাখিল : এই আবেদনৰ সৈতে তেওঁলোকৰ ছাৰ্ভিচ বুক (Service Book), শেহতীয়া দৰমহাৰ প্ৰমাণ-পত্ৰ (LPC), বয়সৰ প্ৰমাণ-পত্ৰ আৰু পাছপ’ৰ্ট ফটো আপলোড কৰিব লাগে ।
বিভাগীয় অনুমোদন আৰু এজি (AG) কাৰ্যালয় : বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই এই নথিপত্ৰসমূহ পৰীক্ষা কৰি অসমৰ মহাগাণনিক (Accountant General, AG) কাৰ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে । এজি কাৰ্যালয়ে সেৱাৰ সময়সীমা পৰীক্ষা কৰি 'পেঞ্চন পেমেণ্ট অৰ্ডাৰ' (PPO) জাৰি কৰে ।
ধন মোকলাই দিয়া : পিপিঅ' অৰ্ডাৰখন কোষাগাৰ কাৰ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ পিছত অনুমোদিত বেংক একাউণ্টৰ জৰিয়তে পোনপটীয়াকৈ পেঞ্চনাৰৰ একাউণ্টত ধন জমা হয় । অৱশ্যে পূৰ্ণ পেঞ্চন লাভৰ বাবে ২৫ বছৰ সেৱা আগবঢ়োৱাটো প্ৰয়োজনীয় ।
এতিয়াও কিমান পেঞ্চনাৰে পেঞ্চন লাভ কৰা নাই ?
উল্লেখ্য যে ৰাজ্যজুৰি বিভিন্ন বিভাগৰ হাজাৰ হাজাৰ পেঞ্চন আবেদনৰ ফাইল পেঞ্চন সঞ্চালকালয় আৰু এজি কাৰ্যালয়ত প্ৰক্ৰিয়াধীন হৈ আছে । আনহাতে, নিৰ্দিষ্টকৈ ক'বলৈ গ'লে কেৱল পঞ্চায়ত সচিবসকলৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমানলৈকে প্ৰায় শ শ অৱসৰপ্ৰাপ্ত সচিবৰ ফাইল বিভিন্ন কাৰিকৰী কাৰণ আৰু চাকৰি নিয়মীয়াকৰণৰ (Regularization) তাৰিখক কেন্দ্ৰ কৰি থকা আইনী মেৰপেঁচৰ বাবে আবদ্ধ হৈ আছে ।
সদৌ অসম গাঁও পঞ্চায়ত সচিব সন্থাৰ কেইবাটাও গোচৰৰ ভিত্তিত শেহতীয়াকৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে চৰকাৰক এই ফাইলসমূহৰ নিষ্পত্তি ক্ষিপ্ৰতাৰে কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে ।
চৰকাৰৰ কঠোৰ স্থিতি আৰু জৰিমনাৰ ব্যৱস্থা
ইফালে পেঞ্চন প্ৰক্ৰিয়াত হোৱা যিকোনো অনিয়ম আৰু ফাইল আবদ্ধ কৰি ৰখা আমোলা-বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে অসম চৰকাৰে কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ।
এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে যে যদি কোনো চৰকাৰী বিষয়াই ইচ্ছাকৃতভাৱে পেঞ্চনৰ ফাইলৰ কাম কৰাত পলম কৰে, তেন্তে সেই বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে দৈনিক ২৫০ টকা পৰ্যন্ত আৰু সৰ্বাধিক ৫,০০০ টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা বিহাৰ নিয়ম কৰা হৈছে ।
ইয়াৰ উপৰি প্ৰতি মাহে জিলা আয়ুক্ত আৰু বিভাগীয় সচিবসকলক এই বিলম্বিত পেঞ্চন ফাইলসমূহ পৰ্যালোচনা কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে, যাতে অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰীসকলে ন্যায়সংগত পেঞ্চনৰ বাবে কাৰ্যালয়ে কাৰ্যালয়ে ঘূৰি ফুৰিবলগীয়া নহয় ।
শিৱসাগৰ জিলাৰ স্থিতি
শিৱসাগৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন আঞ্চলিক পঞ্চায়ত আৰু শিৱসাগৰ জিলা পৰিষদৰ অধীনত অৱসৰ গ্ৰহণ কৰা সচিবসকলৰ পেঞ্চন ফাইলসমূহ প্ৰথমাৱস্থাত জিলা পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়া আৰু পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ জিলা কাৰ্যালয়ৰ দ্বাৰা পৰীক্ষা কৰা হয় । ইয়াৰ পিছত নথিপত্ৰসমূহ অনলাইন ‘কৃতজ্ঞতা’ পৰ্টেলৰ জৰিয়তে উচ্চ পৰ্যায়ৰ অনুমোদনৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰা হয় ।
জিলাখনত পেঞ্চন ফাইল কিয় আবদ্ধ হৈ আছে
শিৱসাগৰ জিলাৰ কেইবাজনো অৱসৰপ্ৰাপ্ত পঞ্চায়ত সচিবৰ পেঞ্চন দীৰ্ঘদিন ধৰি আবদ্ধ হৈ থকাৰ পাছত বিষয়টো গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হয় । জিলাখনত মূলতঃ দুটা প্ৰধান কাৰণত ফাইলসমূহ প্ৰক্ৰিয়াধীন হৈ আছিল:
প্ৰাদেশিকীকৰণৰ পূৰ্বৰ সেৱাৰ গণনা (Pre-provincialisation Service) : শিৱসাগৰ জিলাৰ বহুসংখ্যক সচিবে চাকৰি প্ৰাদেশিকীকৰণ হোৱাৰ পূৰ্বৰে পৰা (অৰ্থাৎ কৰ সংগ্ৰাহক বা তদ্ৰূপ পদত) দীৰ্ঘদিন সেৱা আগবঢ়াইছিল । অৱসৰৰ সময়ত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই তেওঁলোকৰ কেৱল প্ৰাদেশিকীকৰণৰ পিছৰ সময়খিনিকহে 'অৰ্হতা সেৱা' (Qualifying Service) হিচাপে গণ্য কৰাৰ বাবে তেওঁলোক পূৰ্ণ পেঞ্চনৰ পৰা বঞ্চিত হৈছিল ।
আইনী মেৰপাক আৰু ন্যায়ালয়ৰ ৰায় : সদৌ অসম গাঁও পঞ্চায়ত সচিব সন্থা আৰু অসম চৰকাৰৰ মাজত চলা গুৰুত্বপূৰ্ণ গোচৰৰ ভিত্তিত ন্যায়ালয়ে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে সচিবসকলৰ প্ৰাৰম্ভিক নিযুক্তিৰ তাৰিখৰ পৰাই সেৱাৰ সময়সীমা গণনা কৰিব লাগিব । এই ঐতিহাসিক ৰায়দানৰ পিছত শিৱসাগৰ জিলা পৰিষদ আৰু পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগে পুৰণি ফাইলসমূহ পুনৰ পৰীক্ষা কৰিবলগীয়া হোৱাত এই প্ৰক্ৰিয়াটোত কিছু অতিৰিক্ত সময়ৰ প্ৰয়োজন হৈছে ।
বৰ্তমানৰ স্থিতি
অসম চৰকাৰৰ পেঞ্চন আৰু ৰাজহুৱা ওজৰ-আপত্তি বিভাগৰ শেহতীয়া এছঅ'পি আৰু জিলা পৰ্যায়ৰ পৰ্যালোচনা অনুসৰি, শিৱসাগৰ জিলাৰ কোষাগাৰ কাৰ্যালয় আৰু জিলা প্ৰশাসনক পেঞ্চন ফাইলসমূহ অগ্ৰাধিকাৰ ভিত্তিত নিষ্পত্তি কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । যিসকল সচিবৰ ফাইল পিপিঅ’ জাৰিৰ বাবে এজি কাৰ্যালয়ত আবদ্ধ হৈ আছিল, সেইসমূহ ক্ষিপ্ৰতাৰে সমাধান কৰিবলৈ বিশেষ 'পেঞ্চন আদালত' আৰু জিলা আয়ুক্তৰ পৰ্যালোচনা বৈঠক নিয়মীয়াকৈ অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে ।
আইনী যুঁজ
সদৌ অসম গাঁও পঞ্চায়ত সচিব সন্থা (All Assam Gaon Panchayat Secretary Association) আৰু অসম চৰকাৰৰ মাজত চলা আইনী যুঁজত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে অৱসৰপ্ৰাপ্ত পঞ্চায়ত সচিবসকলৰ পেঞ্চন লাভৰ অধিকাৰক লৈ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা ঐতিহাসিক ৰায়দান প্ৰদান কৰিছে । চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহত বকেয়া পেঞ্চন ফাইল আবদ্ধ হৈ থকাৰ মূল কাৰণ আৰু জটিলতাসমূহ সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত এই আইনী ৰায়দানবোৰ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ হিচাপে বিবেচিত হৈছে ।
গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়দান
গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় কৰা মূল ৰায়দানসমূহৰ সবিশেষ তথ্য আৰু প্ৰধান দিশসমূহ হৈছে :
কৰ্মকাল গণনা আৰু পেঞ্চন কৰ্তনৰ চৰকাৰী চৰ্ত খাৰিজ (২০২৩ বৰ্ষৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰায়)
এই মূল গোচৰটো আছিল সদৌ অসম গাঁও পঞ্চায়ত সচিব সন্থা বনাম অসম ৰাজ্যৰ মাজত । পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগে ২৩-০৮-২০১৮ চনৰ এক নিৰ্দেশনাযোগে ৰাজ্যখনত ১,২৭২টা গাঁও পঞ্চায়ত সচিবৰ পদৰ অনুমোদন দিছিল । কিন্তু সেই নিৰ্দেশনাত চৰকাৰে এক চৰ্ত আৰোপ কৰিছিল যে এই বৰ্ধিত বা সৃষ্টি কৰা পদসমূহৰ বাবে অৱসৰৰ পিছত সচিবসকলে কোনো পেঞ্চন বা অৱসৰকালীন বিত্তীয় সুবিধা লাভ নকৰিব ।
ন্যায়ালয়ৰ ৰায় : গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে চৰকাৰৰ এই বৈষম্যমূলক আৰু নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত চৰ্তটোক সম্পূৰ্ণৰূপে আইনবিৰুদ্ধ আৰু অবৈধ বুলি ঘোষণা কৰি খাৰিজ কৰে । ন্যায়ালয়ে স্পষ্টকৈ কয় যে চৰকাৰী পদত সেৱা আগবঢ়োৱা কৰ্মচাৰীক পেঞ্চনৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰিব নোৱাৰি । আটাইকেইজন আবেদনকাৰী সচিবক পুৰণি পেঞ্চন নিয়ম অনুসৰি পেঞ্চনৰ যোগ্য বুলি ঘোষণা কৰা হয় ।
'প্ৰাক-প্ৰাদেশিকীকৰণ' সেৱাৰ সময়সীমাৰ স্বীকৃতি
আইনী জটিলতা : ৰাজ্যখনৰ বিশেষকৈ শিৱসাগৰ জিলাকে ধৰি বিভিন্ন জিলাৰ সচিবসকলৰ মূল আপত্তি আছিল যে তেওঁলোকে ১৯৯৯ চনৰ 'অসম পঞ্চায়ত কৰ্মচাৰী (প্ৰাদেশিকীকৰণ) আইন' কাৰ্যকৰী হোৱাৰ বহু পূৰ্বৰ পৰাই ঠিকাভিত্তিক বা স্থানীয় কৰ সংগ্ৰাহক হিচাপে সেৱা আগবঢ়াই আহিছিল । কিন্তু চৰকাৰে কেৱল প্ৰাদেশিকীকৰণৰ পিছৰ সময়ছোৱাকহে পেঞ্চনৰ যোগ্যতা হিচাপে ধৰিছিল, যাৰ ফলত বহু সচিবৰ মুঠ কৰ্মকাল ১০-১৫ বছৰলৈ হ্ৰাস পাইছিল আৰু তেওঁলোকে পূৰ্ণ পেঞ্চনৰ পৰা বঞ্চিত হৈছিল ।
ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনা : শেহতীয়া কেইবাটাও গোচৰৰ (যেনে মহেশ্বৰী চৌধুৰী বনাম অসম ৰাজ্য) ৰায়দানত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে স্পষ্ট নিৰ্দেশ দিছে যে অৱসৰপ্ৰাপ্ত সচিবসকলৰ প্ৰাৰম্ভিক নিযুক্তিৰ তাৰিখ (প্ৰাদেশিকীকৰণৰ পূৰ্বৰ সেৱা) পৰীক্ষা কৰিব লাগিব । যদি তেওঁলোকৰ অবিচ্ছিন্ন সেৱা প্ৰমাণিত হয়, তেন্তে সেই সমগ্ৰ সময়ছোৱাক পেঞ্চন গণনাৰ 'নেট কোৱালিফাইয়িং ছাৰ্ভিচ' (Net Qualifying Service) হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰি সংশোধিত পিপিঅ' জাৰি কৰিব লাগিব ।
বিলম্বিত পেঞ্চনৰ ওপৰত সুত
আনহাতে, উচ্চ ন্যায়ালয়ে পেঞ্চন ফাইল বিলম্ব কৰা কাৰ্যৰ ওপৰত কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে । ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি, যদি কোনো অৱসৰপ্ৰাপ্ত পঞ্চায়ত সচিবৰ পেঞ্চন বিভাগীয় অৱহেলা বা ৰঙাফিটাৰ মেৰপাকত দীৰ্ঘদিন বিলম্ব হয়, তেন্তে চৰকাৰে অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰীজনক বকেয়া ধনৰ ওপৰত বাৰ্ষিক ৬% হাৰত সুত প্ৰদান কৰিব লাগিব । ইয়াৰ বাবে সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহক ২ৰ পৰা ৩ মাহৰ এক নিৰ্দিষ্ট সময়সীমা বান্ধি দিয়া হৈছে ।
আইনী ৰায়দানৰ প্ৰভাৱ
উল্লেখ্য যে ন্যায়ালয়ৰ এই ৰায়দানসমূহৰ বাবেই বৰ্তমান পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগে সমগ্ৰ অসমতে আবদ্ধ হৈ থকা পুৰণি ফাইলসমূহ পুনৰ পৰীক্ষা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে । যিসকল সচিবৰ ফাইল কেৱল 'পদ সৃষ্টিৰ চৰ্ত' বা 'কৰ্মকাল কম হোৱা'ৰ অজুহাতত এজি কাৰ্যালয় বা সঞ্চালকালয়ত আবদ্ধ হৈ আছিল, সেইসমূহ এতিয়া ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশত পুনৰ মুকলি কৰা হৈছে ।
(পঞ্চায়ত সচিবৰ পেঞ্চনৰ চৰকাৰী নীতি, আইনী যুঁজ আৰু ন্যায়ালয়ৰ ৰায়দান ইণ্টাৰনেটত উপলব্ধ তথ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আজিজুৰ ৰহমান হাজৰিকাৰ সম্পাদনাত প্ৰকাশিত)