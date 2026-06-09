বৰপেটাৰ আতচবাজী-কাঁহ শিল্পৰ বাবে আশাৰ বতৰা; কেন্দ্ৰীয় নীতি নিৰ্ধাৰণত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ পদক্ষেপ
কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য মন্ত্ৰণালয়ৰ নীতি নিৰ্ধাৰণ স্তৰত বৰপেটা জিলাৰ পৰম্পৰাগত আতচবাজী আৰু কাঁহ শিল্পক উপস্থাপন কৰাৰ লক্ষ্য লৈছে ।
Published : June 9, 2026 at 1:50 PM IST
বৰপেটা: অসমৰ থলুৱা উদ্যোগ তথা কুটীৰ শিল্পৰ বাবে একৰ আশাৰ বতৰা । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসমৰ পৰম্পৰাগত আৰু সম্ভাৱনাপূৰ্ণ থলুৱা উদ্যোগসমূহৰ প্ৰসাৰৰ বাবে উদ্যোগ হাতত লৈছে । লগতে এই উদ্যোগসমূহক প্ৰয়োজনীয় সহায় আগবঢ়াই ইয়াৰ লগত জড়িত উদ্যোগী তথা ব্যৱসায়ক সমৰ্থনৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । ইয়াৰে প্ৰথমটো পদক্ষেপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বৰপেটাৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত আতচবাজী আৰু কাঁহ শিল্প ।
কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য মন্ত্ৰণালয়ৰ নীতি নিৰ্ধাৰণ স্তৰত বৰপেটা জিলাৰ পৰম্পৰাগত আতচবাজী আৰু কাঁহ শিল্পক উপস্থাপন কৰাৰ লক্ষ্য লৈছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে । এই উদ্দেশ্যে সোমবাৰে বাণিজ্য মন্ত্ৰণালয়ৰ যুটীয়া সচিব কপিল চৌধুৰী বৰপেটাত উপস্থিত হৈ উদ্যোগ দুটাৰ সৈতে জড়িত সংগঠনসমূহ আৰু উদ্যোগীসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে ।
বৰপেটা জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত এই বৈঠকৰ পিছত সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত যুটীয়া সচিবগৰাকীয়ে কয়, "কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ক্ষুদ্ৰ আৰু পৰম্পৰাগত উদ্যোগসমূহৰ বিকাশ আৰু উন্নয়নৰ বাবে বিভিন্ন আঁচনি আৰু নীতি গ্ৰহণ কৰিছে ।"
অৱশ্যে এই সুবিধাসমূহ এতিয়াও বহু উদ্যোগী আৰু কৰ্মীৰ ওচৰলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে গৈ নোপোৱা বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে ।
তেওঁ কয়, "আজিৰ আলোচনাৰ জৰিয়তে উদ্যোগ দুটাৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তিসকলক চৰকাৰী আঁচনি আৰু সুযোগ-সুবিধাৰ বিষয়ে অধিক তথ্য প্ৰদান কৰাৰ চেষ্টা কৰা হৈছে আৰু ভৱিষ্যতেও এই প্ৰচেষ্টা অব্যাহত থাকিব ।"
যুটীয়া সচিব চৌধুৰীয়ে জনোৱা মতে, উদ্যোগীসকলে কেঁচামালৰ অভাৱ আৰু আন্তঃগাঁথনিৰ দুৰ্বলতাক এই উদ্যোগসমূহৰ অন্যতম প্ৰধান প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে উল্লেখ কৰিছে । এই সমস্যাসমূহৰ সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰত চৰকাৰে প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব বুলিও তেওঁ আশ্বাস প্ৰদান কৰে ।
ইয়াৰ উপৰি আতচবাজী আৰু কাঁহ শিল্পৰ উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ ৰপ্তানি বাণিজ্য সম্প্ৰসাৰণ আৰু নীতি নিৰ্ধাৰণৰ ক্ষেত্ৰতো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সহযোগিতা অব্যাহত থাকিব বুলি যুটীয়া সচিবগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে ।
উল্লেখ্য যে এই কাৰ্যসূচীত বৰপেটা জিলা আয়ুক্ত ৰোহণ কুমাৰ ঝা, বৰপেটা জিলা উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য কেন্দ্ৰৰ বিষয়াবৰ্গও উপস্থিত থাকে ।