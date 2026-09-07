ETV Bharat / state

কাকৈজানা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত হোম ষ্টে': পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী যুৱকৰ পদক্ষেপ

কাকৈজানাৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য, আপুৰুগীয়া সোণালী বান্দৰ চাবলৈ আহে দেশ-বিদেশৰ পৰ্যটক ।

Homestay in Kakoijana Reserved Forest : A nature-loving young man's step to attract tourists
কাকৈজানাৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 7, 2026 at 2:26 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

বঙাইগাঁও: অসমৰ প্ৰকৃতিৰ অপূৰ্ব সৌন্দৰ্য, সেউজীয়া অৰণ্য আৰু বিৰল সোণালী বান্দৰৰ বিচৰণভূমি বুলি ক'লে কাকৈজানা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ ছবিখনেই মানসপটত ভাহি উঠে । সোণালী বান্দৰ কেৱল কাকৈজানা অঞ্চলৰ বাবেই নহয়, ই অসমৰ গৌৰৱ । এই বান্দৰৰ প্ৰজাতি আজি অস্তিত্বৰ সংকটত ।

সোণালী বান্দৰৰ বাবে কাকৈজানালৈ আহে দেশী-বিদেশী পৰ্যটক । এই পৰ্যটকসকলে বঙাইগাঁৱত থাকি সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ সৌন্দৰ্য উপভোগ কৰাৰ লগতে সোণালী বান্দৰ স্বচক্ষে প্ৰত্য়ক্ষ কৰি আহিছে । এই পৰ্যটকসকলৰ সুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সংৰক্ষিত বনাঞ্চলখনতেই শেহতীয়াভাৱে এজন যুৱকে হোম ষ্টে'ৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ।

কাকৈজানা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত হোম ষ্টে': পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী যুৱকৰ পদক্ষেপ (Save Golden Langur team)

বছৰি ২ লাখ পৰ্যন্ত উপাৰ্জন

বঙাইগাঁও জিলাৰ কাকৈজানাৰ এগৰাকী প্ৰকৃতিপ্ৰেমী যুৱক হৰমোহন ৰাভাই বৃহত্তৰ অঞ্চলটোত হোম ষ্টে'ৰ জৰিয়তে স্বাৱলম্বিতাৰ নতুন বাট দেখুৱাইছে । অসম চৰকাৰৰ আমাৰ আলহী আঁচনিৰ অধীনত দুবছৰ পূৰ্বে নিজ গৃহতে গঢ়ি তোলা হোম ষ্টে’ৰে যুৱকজনে নিজা পৰিয়ালটোক পোহপাল দিয়াৰ লগতে কাকৈজানাৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখনকো আগুৱাই নিয়াৰ সপোন দেখিছে । হোম ষ্টে'ৰ জৰিয়তেই তেওঁ বছৰি ১.৫০ লাখৰ পৰা ২ লাখ পৰ্যন্ত উপাৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

Kakoijana Reserved Forest
কাকৈজানা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত সোণালী বান্দৰ (Save Golden Langur team)

কাকৈজানাৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য আৰু আপুৰুগীয়া সোণালী বান্দৰ চাবলৈ অহা দেশ-বিদেশৰ পৰ্যটকক আদৰ-সাদৰ কৰি পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখনক নতুন ৰূপ দিয়াৰ প্ৰচেষ্টাত প্ৰকৃতিপ্ৰেমী যুৱক হৰমোহন ৰাভাই টুৰিষ্ট গাইডৰো ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি আহিছে । যুৱকজনে কাকৈজানালৈ অহা পৰ্যটকক সোণালী বান্দৰৰ বিচৰণস্থলী, প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ আৰু অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন আকৰ্ষণীয় স্থানৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই দিয়ে ।

Homestay in Kakoijana Reserved Forest : A nature-loving young man's step to attract tourists
কাকৈজানা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত হোম ষ্টে': পৰ্যটকক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ প্ৰকৃতিপ্ৰেমী যুৱকৰ পদক্ষেপ (Save Golden Langur team)

পৰ্যটকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হ'ব কেনেকৈ ?

পৰ্যটকৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি কাকৈজানাৰ পৰ্যটন সম্ভাৱনাক আৰু অধিক জনপ্ৰিয় কৰি তোলাৰ চেষ্টা অব্যাহত ৰখা যুৱকজনে এই সন্দৰ্ভত কয়," হোম ষ্টে'চলাই মোৰ পৰিয়ালটোক পোহপাল দি আছো । আমাক ইয়াত আৰু অধিক হোম ষ্টে'ৰ প্ৰয়োজন । এই সুযোগ দিয়াৰ বাবে চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব । যিমানেই হোম ষ্টে'ৰ সংখ্য়া বৃদ্ধি পাব সিমানেই ইয়ালৈ দেশী-বিদেশী পৰ্যটকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব । দেশী-বিদেশী পৰ্যটকে ইয়াত এনে সুবিধা থকা বুলি নিশ্চিত হ'ব পাৰিব ।"

নিৱনুৱাৰ কৰ্মসংস্থানৰ পথ মুকলি কৰিব

তেওঁ সোণালী বান্দৰৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰি কয়,"প্ৰায়ভাগ লোকেই ইয়ালৈ সোণালী বান্দৰ চাবলৈকে আহে । কাকৈজানা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত যদি কিছুমান নিৱনুৱাক কৰ্মসংস্থানৰ বাবে হোম ষ্টে' স্থাপন কৰিবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰে তেতিয়াহ'লে সকলোৱে লাভান্বিত হ'ব । পৰ্যটন বুলি ক'লে জংঘল থাকিবই । যদি সোণালী বান্দৰক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিব লাগে তেন্তে গাঁৱৰ মানুহে অলপ হ'লেও লাভান্বিত হ'বই লাগিব । মহিলাসকলে কাপোৰ বিক্ৰী কৰিব পাৰিব । ৰাভাসকলৰ পৰম্পৰাগত বস্ত্ৰৰো বিক্ৰী বৃদ্ধি পাব । বঙাইগাঁৱৰ থলুৱা চাউল আদিও পৰ্যটকসকলে লাভ কৰিব ।"

Kakoijana Reserved Forest
কাকৈজানা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলত সোণালী বান্দৰ (Save Golden Langur team)

হৰমোহন ৰাভাৰ মতে, কাকৈজানাত পৰ্যাপ্ত সংখ্যক হোম ষ্টে' গঢ় লৈ উঠিলে পৰ্যটকসকলৰ থকাৰ সমস্যা বহু পৰিমাণে হ্ৰাস পাব ৷ একে সময়তে স্থানীয় যুৱক-যুৱতীৰ বাবেও সৃষ্টি হ’ব পাৰে স্বাৱলম্বিতাৰ নতুন সুযোগ ।

কাকৈজানা সংৰক্ষিত বনাঞ্চল

বঙাইগাঁও জিলাৰ অভয়াপুৰীৰ সমীপতেই আছে কাকৈজানা সংৰক্ষিত বনাঞ্চল । ১৭.২৪ বৰ্গ কিলোমিটাৰ ভূমিৰে আগুৰি থকা এই বনাঞ্চলখন ঘাইকৈ লুপ্তপ্ৰায় সোণালী বান্দৰৰ বাবে বিখ্যাত। আই নদীৰ পাৰত অৱস্থিত বনাঞ্চলখন ১৯৬৬ চনৰ ২৯ এপ্ৰিলত সংৰক্ষিত বনাঞ্চল হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল । ইয়াত সোণালী বান্দৰৰ উপৰি অন্যান্য লুপ্তপ্ৰায় আৰু বিপন্ন প্ৰাণী পোৱা যায় । এইবোৰৰ ভিতৰত বনৰীয়া কুকুৰা, বনৰৌ, ধনেশ পক্ষী, নাহৰফুটুকী বাঘ, কেটেলা পহু, হাড়গিলা, উৰণীয়া কেৰ্কেটুৱা, নেউল, জহামাল, বনৰীয়া মেকুৰী আদি অন্য়তম ।

পৰ্যটনক দিব পাৰে নতুন গতি

এসময়ত কেৱল বনাঞ্চল আৰু সোণালী বান্দৰৰ বাবে পৰিচিত কাকৈজানাই এতিয়া লাহে লাহে পৰ্যটনৰ নতুন গন্তব্যস্থলী হিচাপে পৰিচিতি লাভ কৰিছে। হোম ষ্টে’ৰ দৰে পদক্ষেপে যদি স্থানীয় লোকৰ অংশগ্ৰহণ বৃদ্ধি কৰে, তেন্তে কাকৈজানাৰ প্ৰকৃতি আৰু পৰ্যটন দুয়োটাই লাভান্বিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । প্ৰকৃতি সংৰক্ষণৰ লগতে স্থানীয় লোকৰ স্বাৱলম্বিতাই কাকৈজানাৰ পৰ্যটনক দিব পাৰে নতুন গতি ৷

লগতে পঢ়ক:বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হৈ এমাহতে দুটা সোণালী বান্দৰৰ মৃত্যু: চৰকাৰক সকীয়নি কাকৈজানাবাসীৰ

ঝাৰখণ্ডত চেলুনলৈ আহিল সোণালী বান্দৰ, দাপোনত মুখনি চাই মাৰিলে লাজুকী হাঁহি

TAGGED:

বঙাইগাঁও
হোম ষ্টে
আমাৰ আলহী আঁচনি
KAKOIJANA RESERVED FOREST
KAKOIJANA RESERVED FOREST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.