অসমলৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী, অমিত শ্বাহৰ অসম ভ্ৰমণৰ সৱিশেষ

অসমলৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী, অমিত শ্বাহৰ অসম ভ্ৰমণৰ সৱিশেষ
শ্বাহে ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তৰ পৰিস্থিতি পৰ্যালোচনা কৰিব । চি আৰ পি এফৰ বাৰ্ষিক দিৱসৰ পেৰেডতো অংশগ্ৰহণ কৰিব ।
By PTI
Published : February 19, 2026 at 2:47 PM IST
গুৱাহাটী : সমাগত অসমৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন । নিৰ্বাচন আয়োগে ইতিমধ্যে ইংগিত দিছে যে বিহুৰ আশে পাশে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব । যাৰ বাবে ৰাজ্যখনত প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে । ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় নেতাসকলৰো আগমন হৈছে অসমলৈ । তাৰ মাজতে বৃহস্পতিবাৰে গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ অসমলৈ আহিব । ৩ দিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে নিশা কাছাৰৰ শিলচৰত উপস্থিত হ'ব কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰীগৰাকী ।
নিশা শিলচৰতে কটাব গৃহ মন্ত্ৰীগৰাকী । শুকুৰবাৰে পুৱাই মন্ত্ৰীগৰাকী ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তৰ বি এছ এফৰ নতুনপুৰ সীমান্তৰ আউটপোষ্টত উপস্থিত হ'ব । বি এছ এফৰ বিষয়া আৰু জোৱানসকলৰ সৈতে মতবিনিময় কৰাৰ লগতে সীমান্তৰ পৰিস্থিতি তেওঁ পৰ্যালোচনা কৰিব ।
জানিব পৰা মতে তাৰ পিছতে তেওঁ নতুনপুৰত সীমান্তৰ আন্তঃগাঁথনি আৰু জীৱিকাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি 'ভাইব্ৰেণ্ট ভিলেজছ প্ৰগ্ৰেম' (ভিভিপি) শুভাৰম্ভ কৰিব । ইফালে বৰাক উপত্যকাত বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰি এক সভাতো অংশগ্ৰহণ কৰিব মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । তাৰ পিছত অমিত শ্বাহে ত্ৰিপুৰাৰ আগৰতলালৈ যাব আৰু সন্ধিয়া অসমলৈ উভতি আহিব ।
গৃহ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শনিবাৰে গুৱাহাটীৰ অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱা ক্ৰীড়া কমপ্লেক্সত চি আৰ পি এফৰ বাৰ্ষিক দিৱসৰ পেৰেডত অংশগ্ৰহণ কৰিব । প্ৰথমবাৰৰ বাবে উত্তৰ-পূবত এই পেৰেড অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে বুলি বিষয়াসকলে জানিবলৈ দিয়ে ।
ইয়াৰ উপৰিও গৃহ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গুৱাহাটীৰ সমীপৰ সোণাপুৰৰ কচুতলিত দশম অসম আৰক্ষী বেটেলিয়নৰ নতুন কেম্পাছৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব । ২৯ ডিচেম্বৰৰ পিছত এয়া অমিত শ্বাহৰ তৃতীয়টো অসম ভ্ৰমণ, য'ত বিজেপিয়ে একেৰাহে তৃতীয়বাৰৰ বাবে ক্ষমতা দখলৰ কুচকাৱাজ চলাইছে ।
