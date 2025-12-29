য’ত বিদেশী আছিল তাত আজি বিশাল প্ৰকল্প হৈছে: বটদ্ৰৱা প্ৰকল্প মুকলি কৰি অমিত শ্বাহ
বহু প্ৰত্যাশিত বটদ্ৰৱা প্ৰকল্প মুকলি । বটদ্ৰৱা প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰি বিদেশী নাগৰিকক হুংকাৰ অমিত শ্বাহৰ । আলফাৰ সৈতেও সম্পূৰ্ণ হ'ব আলোচনা ।
Published : December 29, 2025 at 6:27 PM IST
নগাঁও : সোমবাৰে বহু প্ৰত্যাশিত বটদ্ৰৱা থান সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে । ২০২১ চনত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহেই আধাৰশিলা স্থাপন কৰা বটদ্ৰৱা সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পৰ তেওঁ সোমবাৰে শুভ উদ্বোধন কৰে ।
২০০ কোটি টকা ব্যয়সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা অভিলাষী বটদ্ৰৱা প্ৰকল্প শুভ উদ্বোধন কৰি বিশাল জনসভা সম্বোধন কৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে । ৫০ সহস্ৰাধিক লোকৰ সমাগম হোৱা জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰি কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে নিজৰ ভাষণত বিদেশী নাগৰিকক সকীয়াই দি এটা এটাকৈ বিদেশী নাগৰিকক চিনাক্ত কৰি খেদি পঠিওৱাৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰে ।
নিজৰ ভাষণ প্ৰসংগত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কয়, “নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ বাবে আজি ডাঙৰ দিন । মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মস্থান, য’ত বিদেশী নাগৰিক আছিল তাত আজি বিশাল প্ৰকল্প নিৰ্মাণ হৈছে ।”
শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ, মাধৱদেৱৰ লগতে মা কামাখ্যাক শ্ৰদ্ধা জনাই ভাষণ আৰম্ভণি কৰি কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, “শংকৰদেৱৰ জন্মস্থানত উপস্থিত হোৱাটো মোৰ সৌভাগ্য । ভাৰতৰত্ন গোপীনাথ বৰদলৈক আজি সুঁৱৰিছোঁ । গোপীনাথ বৰদলৈ নাথাকিলে উত্তৰ-পূব ভাৰতত নাথাকিলেহেতেন।”
নিজে আধাৰশিলা স্থাপন কৰা প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰাটো মোৰ বাবে সৌভাগ্য: অমিত শ্বাহ
স্বাধীনতা সংগ্ৰামী কনকলতা বৰুৱাৰ লগতে সাহিত্যিক লক্ষীনাথ বেজবৰুৱাকো সুঁৱৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু কয়, “আজি শুভ উদ্বোধন কৰা এই বটদ্ৰৱা প্ৰকল্প নিৰ্মাণ তিনিটা ভাগত সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছে । মই নিজে আধাৰশিলা স্থাপন কৰা প্ৰকল্প মই উদ্বোধন কৰাটো মোৰ বাবে সৌভাগ্য । এই স্থান কেৱল নামঘৰ নহয়, জাতিৰ পৰিচয় । এই পৱিত্ৰ ভূমিৰ পৰা বিদেশীক খেদি নামঘৰৰ কাম কৰিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে । বিজেপি চৰকাৰে ১ লাখৰো অধিক ভূমি বেদশীৰ কবলৰ পৰা মুক্ত কৰিছে । কাজিৰঙাও আজি বিদেশীৰ পৰা মুক্ত হৈছে ।"
কংগ্ৰেছ চৰকাৰে অসম আন্দোলনৰ শ্বহীদৰ বাবে একো কৰা নাই: গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ
আনহাতে, কংগ্ৰেছক কটাক্ষ কৰি কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কয়, “১৯৮৩ চনত আই এম ডি টি আইন আনি বিদেশীক আশ্ৰয় দিছিল কংগ্ৰেছে । কিন্তু আমি এইক্ষেত্ৰত কঠোৰ । আমি এটা এটা বিদেশীক চিনাক্ত কৰি খেদি পঠিওৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, এটা এটাকৈ খেদি পঠিওৱা হ’ব । আজি বিদেশীৰ প্ৰভাৱৰ পৰা অসমৰ সংস্কৃতি মুক্ত কৰিছে বিজেপি চৰকাৰে । কংগ্ৰেছ চৰকাৰে অসম আন্দোলনৰ শ্বহীদৰ বাবে একো কৰা নাই । কিন্তু বিজেপি চৰকাৰে শ্বহীদ স্মৃতি নিৰ্মাণ কৰিছে ।"
সৰ্বানন্দ-হিমন্তৰ নেতৃত্বত এতিয়া অসমত স্বৰ্ণকাল
সৰ্বানন্দ-হিমন্তৰ কাৰ্যকালৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি অমিত শ্বাহে কয়, "প্ৰথম পাঁচ বছৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নেতৃত্বত আৰু পৰৱৰ্তী পাঁচ বছৰ হিমন্তৰ নেতৃত্বত এতিয়া স্বৰ্ণকাল হৈছে অসমত । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী অসমত ১১ বছৰত ৩৬ বাৰ আহিছে, কিন্তু মনমোহন সিং অসমৰ পৰা ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত হৈয়ো মাত্ৰ সাতবাৰ অসমলৈ আহিছে । ইয়াৰে দুবাৰ ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনী কামত আহিছিল ।”
বিজেপি চৰকাৰৰ কাৰ্যকালত অসমত শান্তি পাতিষ্ঠা হোৱাৰ কথাও উল্লেখ কৰি কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কয়, “এটা সময়ত যুৱকে হাতত বন্দুক লৈ ৰক্তাক্ত পৰিবেশ কৰিছিল । কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত বিদ্ৰোহী সংগঠনক মূলসুঁতিলৈ উভতাই অনা হৈছে । আলফাৰ সৈতেও আলোচনা আগবাঢ়ি আছে । ৯২ শতাংশ আলোচনা সম্পন্ন হৈছে । ১০০ শতাংশই সম্পন্ন কৰা হ’ব ।”
লাচিত বৰফুকনক আগতে অসমে জানিছিল আৰু এতিয়া বিশ্বই জানে
চৰাইদেউ মৈদামক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰত স্থান দিয়াৰ কথাও উল্লেখ কৰি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে কয়, “লাচিত বৰফুকনৰ জীৱনী সকলো ভাষাতেই প্ৰচাৰ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে বিজেপি চৰকাৰে । লাচিত বৰফুকনক আগতে অসমে জানিছিল আৰু এতিয়া বিশ্বই জানে । বৃন্দাবনী বস্ত্ৰকো প্ৰদৰ্শনীৰ জৰিয়তে বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছে । বিগত সময়ত ১৫ লাখ কোটি টকা অসমৰ উন্নয়নৰ বাবে দিয়া হৈছে ।"
অসমলৈ দিয়া পুঁজি সন্দৰ্ভত অমিত শ্বাহে কয়, "৫০০০ কোটি টকা ধুবুৰী-ফুলবাৰী দলং নিৰ্মাণৰ বাবে, ১১০০ কোটি টকাৰ এইমছ নিৰ্মাণৰ লগতে ৰাজ্যখনৰ বাট-পথ, দলং আদি নিৰ্মাণৰ বাবেও বৃহৎ পুঁজি মোকলাই দিয়া হৈছে । অসমলৈ আৰু বহু উদ্যোগ আহি আছে । দিল্লীত এটা সময়ত অসমক সমস্যাৰ ৰাজ্য বুলি জানিছিল । কিন্তু অসম এতিয়া উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিতৰত গ্ৰ'থ ইঞ্জিন হৈ পৰিছে । অসমৰ সাহিত্য-সংস্কৃতিক ধ্বংসৰ কাম কংগ্ৰেছে কৰিছিল । বিদেশীৰ ভোট বেংক গঢ়ি তুলিছিল কংগ্ৰেছে । কিন্তু ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰা একমাত্ৰ পাৰ্টী হৈছে বিজেপি ।”
আমাৰ গুৰু শংকৰ আৰু মাধৱ আছিল শংকৰ আৰু আজান নাছিল: মুখ্যমন্ত্ৰী
বটদ্ৰৱা প্ৰকল্প উদ্বোধনৰ পাছত অনুষ্ঠিত জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভাষণ প্ৰসংগত বটদ্ৰৱা প্ৰকল্পত প্ৰৱেশ বিনামূলীয়া হ’ব বুলি উল্লেখ কৰি কয়, “আমাৰ গুৰু শংকৰ আৰু মাধৱ আছিল শংকৰ আৰু আজান নাছিল । শংকৰ আৰু মাধৱৰ মাজত আৰু কোনো নাম হ’ব নোৱাৰে । সূৰ্য-চন্দ্ৰ থকালৈকে শংকৰ-মাধৱ আমাৰ মাজত জীয়াই থাকিব । চৰকাৰ গঠন কৰিয়েই আমি সংকল্প লৈছিলোঁ বিকাশ আৰু জাতিৰ অস্তিত্ব জীয়াই ৰখাৰ । অসমীয়া জাতি বিশ্বৰ ভিতৰতে মহাজাতি হিচাপে ৰূপান্তৰ হ’ব ।"
১ লাখ ৪৫ হাজাৰ বিঘা ভূমিত উচ্ছেদ
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়, "অসমৰ সত্ৰ, বনজ, পি জি আৰ আৰু ভি জি আৰৰ ১ লাখ ৪৫ হাজাৰ বিঘা ভূমি উচ্ছেদ কৰি অচিনাকি লোকক আঁতৰাবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ । আমি অচিনাকি লোকক শান্তিত থাকিব নিদিওঁ । এটা দশকৰ ভিতৰত আমাৰ জাতি মহাশক্তিলৈ ৰূপান্তৰিত হ’ব, শংকৰ-মাধৱৰ আদৰ্শৰে । বেদখল কৰা কাকো চৰকাৰে ৰেহাই নিদিয়ে ।”
জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে নিজৰ ভাষণত কয়, “কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকালত এই মহত্বপূৰ্ণ স্থানখিনি ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছিল আৰু ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজ আতংকিত হৈ থাকিবলগীয়া হৈছিল । সন্দেহযুক্ত বিদেশীৰ বেদখলৰ বাবে এই পৱিত্ৰ স্থানৰ সীমা সংকুচিত হৈছিল । সেই সময়ত সত্ৰাধিকাৰসকলে কংগ্ৰেছ চৰকাৰক আবেদন কৰাৰ পিচতো কোনোদিনেই কংগ্ৰেছ চৰকাৰে গুৰুত্ব নিদিলে ।"
মোৰ কাৰ্যকালত বটদ্ৰৱা প্ৰকল্প নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ: সৰ্বানন্দ সোণোৱাল
তেওঁ লগতে কয়, "ভোট বেংক সুৰক্ষিত কৰাৰ স্বাৰ্থত অবৈধ বিদেশীক এই স্থানত সুৰক্ষা দিলে । কিন্তু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী শাসনলৈ অহাৰ পিচত এই স্থান বিদেশীমুক্ত কৰি উজ্জীৱিত কৰাৰ সংকল্প লোৱা হৈছিল । মোৰ কাৰ্যকালতে এই স্থান বেদখলমুক্ত কৰি গুৰুজনাৰ জন্মস্থানত বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ উদ্দেশ্যে বটদ্ৰৱা প্ৰকল্প নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিলোঁ ।”
উল্লেখ্য যে সোমবাৰে বটদ্ৰৱা প্ৰকল্প উদ্বোধনৰ বাবে উপস্থিত হোৱা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক গায়ন-বায়নেৰে আদৰণি জনোৱাৰ উপৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীৰ সন্মুখত আইসকলে নাম পৰিবেশন কৰে ।
বটদ্ৰৱা প্ৰকল্প শুভ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, পৱিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা, মন্ত্ৰী বিমল বড়া, কেশৱ মহন্ত, বিধায়ক ৰূপক শৰ্মা, জিতু গোস্বামী, বটদ্ৰৱা থান পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি তথা সত্ৰাধিকাৰ অম্লানজ্যোতি দেৱগোস্বামী, নগাঁও জিলা আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাসহ বহুকেইগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত থাকে ।