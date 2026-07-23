ETV Bharat / state

টেলিফোনতে অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'লে অমিত শ্বাহে

অসমৰ বান পৰিস্থিতি সম্পৰ্কে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ । টেলিফোনযোগে ৰাজ্যখনৰ বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'লে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

Assam CM Himanta Biswa Sarma
বানাক্ৰান্তৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰী, বৃহস্পতিবাৰে গোলাঘাটত (x@himantabiswasarma)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 23, 2026 at 2:41 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: অসমৰ বান পৰিস্থিতিয়ে অতি ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে । বিগত এপ্ৰিল মাহৰ পৰা ৰাজ্যখনৰ ২৫ খনকৈ জিলা বানৰ কবলত পৰিছে । বৰ্তমানো ১০ খনৰো অধিক জিলাত বান পৰিস্থিতি চিন্তনীয় হৈ আছে ।

বিশেষকৈ শিৱসাগৰ, যোৰহাট, গোলাঘাট, শোণিতপুৰ আদি জিলাৰ শ শ গাঁও এতিয়াও পানীৰ তলত আছে । শেহতীয়া তথ্য অনুসৰি এতিয়ালৈ ৰাজ্যৰ বানৰ ফলত ৪১ গৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে । ৰাজ্যখনৰ এনে পৰিস্থিতিক লৈ চৰকাৰো উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে । তাৰ মাজতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেও ৰাজ্য চৰকাৰৰ সৈতে বান পৰিস্থিতি সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিছে ।

কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে টেলিফোনযোগে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে কথা পাতি বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছে । বৃহস্পতিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই কথা প্ৰকাশ কৰে । সামাজিক মাধ্যমত মুখ্যমন্ত্ৰী এই কথা অৱগত কৰিছে ।

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লিখিছে, "কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে টেলিফোনযোগে অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছে । অসমত উদ্ভৱ হোৱা অভূতপূৰ্ব বান পৰিস্থিতিৰ প্ৰেক্ষাপটত তেওঁ জনাইছে যে ৰাজ্যত হোৱা ক্ষয়-ক্ষতিৰ বিস্তৃত মূল্যায়ন কৰিবলৈ আৰু পুনৰ্বাসন তথা পুনৰ্নিৰ্মাণ প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় সহায় সম্পৰ্কে পৰ্যালোচনা কৰাৰ উদ্দেশ্যে শীঘ্ৰে এক কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰালয়ৰ প্রতিনিধি দল অসমত আহি উপস্থিত হ'ব ।"

তেওঁ লগতে লিখিছে, "ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত উজনিত সংঘটিত আকস্মিক বানে আমাৰ বহু লোকৰ জীৱন আৰু জীৱিকাত গভীৰ প্ৰভাৱ পেলাইছে । এই কঠিন সময়ত অসমৰ জনসাধাৰণৰ কাষত দৃঢ়ভাৱে থিয় দিয়াৰ বাবে গৃহ মন্ত্ৰীলৈ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ ।"

গোলাঘাটত বানপীড়িত অঞ্চল পৰিদৰ্শনৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমতো এই কথা অৱগত কৰিছে । তেওঁ কৈছে, "আজি মই গোলাঘাটৰ কেইটামান বান শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰিছোঁ । ৰাইজৰ যথেষ্ট কষ্ট হৈছে । বিশেষকৈ খেতিপথাৰ, গৰু-ছাগলী আৰু তাৰ লগতে পঢ়া-শুনাৰ কাগজ, নথিপত্ৰ বহুত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । আমি চৰকাৰৰ পৰা চেষ্টা কৰিম ৰাইজৰ কেনেকৈ সহায় কৰিব পাৰোঁ ।"

লগতে পঢ়ক :

সম্ভাব্য বান পৰিস্থিতিৰ মোকাবিলা কৰিবলৈ সাজু কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষ

TAGGED:

ASSAM FLOOD SITUATION
অসমৰ বান
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
অমিত শ্বাহ
ASSAM FLOOD 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.