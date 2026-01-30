ETV Bharat / state

দুপৰনিশা ডিব্ৰুগড়ত নামিল অমিত শ্বাহৰ বিমান : আজি ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গুৱাহাটীলৈকে বিস্তৃত কাৰ্যসূচী

ডিব্ৰুগড়ত আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব অসম বিধানসভা ভৱনৰ ৷ ধেমাজিত ভাগ ল'ব মিচিং সাংস্কৃতিক মহোৎসৱত ৷ বিয়লি পাবহি গুৱাহাটীৰ বাজপেয়ী ভৱন ৷

Amit Shah at Dibrugarh
মাজনিশা ডিব্ৰুগড়ত নামিল অমিত শ্বাহৰ বিমান (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : January 30, 2026 at 7:05 AM IST

2 Min Read
হায়দৰাবাদ: দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে বৃহস্পতিবাৰে মাজনিশা ডিব্ৰুগড়ত আহি উপস্থিত হয় কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ৷ নিশা প্ৰায় বাৰ বজাত ডিব্ৰুগড়ৰ মোহনবাৰীস্থ ডঃ ভূপেন হাজৰিকা বিমান বন্দৰত অৱতৰণ কৰে গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীক কঢ়িয়াই অনা সীমা সুৰক্ষা বলৰ বিশেষ বিমান ৷

বিমান বন্দৰত অমিত শ্বাহক আদৰণি জনাই মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ৷

উল্লেখ্য যে আজি কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ডিব্ৰুগড়ত অসম বিধানসভা ভৱন আৰু বন্যপ্ৰাণী গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব ৷ নতুন বিধানসভা চৌহদটো আধুনিক সা-সুবিধাৰে সজ্জিত কৰি তোলাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে বুলি ৰাজ্য চৰকাৰৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলে জানিবলৈ দিয়ে ৷

আনহাতে আধাৰশিলা স্থাপন কৰিবলগীয়া বন্যপ্ৰাণী গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানে অসমৰ চহকী জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, সংৰক্ষণ আৰু সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব । ইয়াৰ উপৰি গৃহমন্ত্ৰী শ্বাহে উজনি অসমৰ ক্ৰীড়া আন্তঃগাঁথনিৰ প্ৰসাৰৰ বাবে আৰম্ভ কৰা খনিকৰ ষ্টেডিয়াম প্ৰকল্পৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ কামৰ শুভাৰম্ভ কৰিব । ডিব্ৰুগড়ৰ খনিকৰত আজি পুৱা অনুষ্ঠিত হ’ব এই অনুষ্ঠান ।

ইয়াৰ পিছতে কাৰেং চাপৰিত অনুষ্ঠিত হ’বলগা দশম মিচিং সাংস্কৃতিক মহোৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ দিনৰ ১২.১৫ বজাত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী ধেমাজিলৈ যাত্ৰা কৰিব । মিচিং সম্প্ৰদায়ৰ উদ্যোগত প্ৰতি বছৰে আয়োজন কৰা এই সাংস্কৃতিক মহোৎসৱত পৰম্পৰাগত নৃত্য, সংগীত, শিল্প, সাজ-পোচাক আৰু থলুৱা খাদ্যৰ জৰিয়তে জনজাতিটোৰ চহকী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যক উদযাপন কৰা হয় ।

পুনৰ সন্ধিয়া গুৱাহাটী অভিমুখে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যাত্ৰা কৰাৰ পিছত উপস্থিত হ’ব ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত ৷ কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ শ্বাহে দলীয় বিষয়ববীয়া আৰু কৰ্মকৰ্তাসকলক সাক্ষাৎ কৰিব । এই আলোচনাত সাংগঠনিক বিষয়, আগন্তুক ৰাজনৈতিক কাৰ্যসূচী আৰু ৰাজ্যত তৃণমূল পৰ্যায়ৰ প্ৰসাৰ শক্তিশালী কৰাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হ’ব বুলি আশা কৰা হৈছে ।

শাসকীয় দলটোৰ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ শীৰ্ষ নেতাসকলে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীক ৰাজ্যখনৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপ, সাংগঠনিক প্ৰস্তুতি আৰু ভৱিষ্যতৰ কৌশলৰ বিষয়ে অৱগত কৰিব ।

