খাকী পোচাকযোৰ পিন্ধি যদি ৰাজপথত ধৰ্ণা দিবলগীয়া হয়, আমি ধিক্কাৰ কাক দিম ? প্ৰতিবাদকাৰী গৃহৰক্ষী জোৱানৰ প্ৰশ্ন
গৃহৰক্ষী জোৱানৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল নগাঁও জিলা অধিনায়কৰ কাৰ্যালয় । ছফ্টৱেৰ চিষ্টেমক লৈ অসন্তুষ্টি গৃহৰক্ষী জোৱানৰ ।
Published : March 10, 2026 at 9:00 PM IST
কলিয়াবৰ: অনলাইন ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদত কঁপিল আমনিস্থিত নগাঁও জিলা অধিনায়কৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখভাগ । কম্পিউটাৰৰ ছফ্টৱেৰত ৰাজ্যৰ ২৪ হাজাৰ ৯শ জোৱানৰ সকলোকে তালিকাভূক্ত কৰা দাবী উত্থাপন কৰি নিৰ্বাচনৰ কৰ্তব্য পালন নকৰাৰ হুংকাৰ দিলে প্ৰতিবাদকাৰী গৃহৰক্ষী জোৱানে ।
সদৌ অসম প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত গৃহৰক্ষী সদস্য সন্থা আৰু সদৌ অসম গৃহৰক্ষী স্বেচ্ছাসেৱক কল্যাণ সন্থা যৌথ সমিতিয়ে নায্য প্ৰাপ্যৰ দাবীত ৰূপায়ণ কৰে ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী । বিশেষকৈ অনলাইন ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে নগাঁও আৰু মৰিগাঁও জিলাৰ শতাধিক জোৱানে অংশগ্ৰহণ কৰে ধৰ্ণা কাৰ্যসূচীত । নিৰ্বাচনৰ আগতে সমস্যা সমাধান নহ'লে নিৰ্বাচনত অসহযোগৰ হুংকাৰ দিলে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে ।
প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰা এগৰাকী গৃহৰক্ষী জোৱানে কয়, "ছফ্টৱেৰ চিষ্টেম বলৱৎ কৰি দুদিনৰ মূৰে-মূৰে নিয়ম সলনি কৰি আমাক হাৰাশাস্তি কৰি আছে । এই খাকী পোচাকযোৰ পিন্ধি যদি ৰাজপথত ধৰ্ণা দিবলগীয়া হয়, আমি ধিক্কাৰ কাক দিম ? চৰকাৰখনেকে দিব লাগিব । যদি চৰকাৰখনে কথাবোৰ বুজি নাপায় কোনে বুজিব পাব ? আমাৰ মাত্ৰ ছমহীয়া পোষ্টিং, এই ছমহীয়া পোষ্টিঙত ছফ্টৱেৰ আনি দিয়াৰ কাৰণ কি ? আমাক বস্তুৰ দৰে কিয় ব্যৱহাৰ কৰি আছে ?"
তেওঁ পুনৰ কয়, "আমাৰ প্ৰায় ২৪ হাজাৰ ৯শ জোৱান আছে, এই সকলোকে লৈ ছফ্টৱেৰত সংযোগ কৰক । ৩০% ছফ্টৱেৰত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ থাকিব আৰু বাকী ৭০% নাথাকিব, তেনে নিয়ম কোনোপধ্যে মানি ল'ব নোৱাৰিম । আমাৰ দাবী মানি নল'লে আমাৰ প্ৰতিবাদ ভয়াবহ হ'ব ।"
সমাগত নিৰ্বাচনত সহযোগিতাৰ সন্দৰ্ভত প্ৰতিবাদকাৰী গৃহৰক্ষী জোৱানগৰাকীয়ে কয়,"আজি গোটেই ৰাজ্যতে ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী চলি আছে । ছফ্টৱেৰ চিষ্টেমটো যদি বাতিল নকৰে, সমাগত নিৰ্বাচনত আমি আমাৰ দায়িত্ব পালন নকৰোঁ । নিৰ্বাচনৰ আগে আগে আমাৰ এই দাবীসমূহ চৰকাৰে মানি লওঁক । নহ'লে পৰৱৰ্তী সময়ত আন্দোলন অধিক তীব্ৰতৰ হ'ব ।" ধৰ্ণাৰ অন্তত প্ৰতিবাদকাৰীসকলে অধিনায়কক প্ৰদান কৰে দাবী সম্বলিত এখন স্মাৰক পত্ৰ ।