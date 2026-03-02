ETV Bharat / state

হোলীগীতৰ মাতত উখল-মাখল সত্ৰ নগৰী বৰপেটা

বৰপেটাত কৃষ্ণভক্তিৰ আধাৰত ৰচিত হোলীগীতৰ যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তা আছে ৷ দৌল উৎসৱৰ সময়ত সমগ্ৰ অঞ্চলত উঠে হোলী গীতৰ সুৰৰ মূৰ্চনা ।

Holi Song Competition organized by Barpeta Raising Club
বাটে বাটে হোলীগীত প্ৰতিযোগিতাৰ শোভাযাত্ৰাত অভিনেতা দ্বীপজ্যোতি কেওঁট আৰু গায়িকা চুইটি দাস (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 2, 2026 at 5:09 PM IST

2 Min Read
বৰপেটা: দৌল মহোৎসৱক লৈ সৃষ্টি হোৱা হোলীগীতৰ সুৰত এতিয়া উখল-মাখল সত্ৰ নগৰী বৰপেটা ।‌ বৰপেটাৰ আকাশ বতাহে এতিয়া কেবল কৃষ্ণভক্তিক আধাৰ কৰি ৰচিত হোলীগীতৰ সুৰৰ মূৰ্চনা ।

বিভিন্ন সংগঠন, অনুষ্ঠানৰ উদ্যোগত চলিছে হোলীগীত পৰিৱেশনৰ নানান অনষ্ঠান । সোমবাৰে বৰপেটাৰ ৰাইজিং ক্লাবৰ উদ্যোগত ২৬ সংখ্যক বৰ্ষৰ বাবে অনুষ্ঠিত হয় বাটে বাটে হোলীগীত প্ৰতিযোগিতা ।

হোলীগীতৰ সুৰত এতিয়া উখল-মাখল বৰপেটা (ETV Bharat Assam)

২০টাৰো অধিক দলে এই কাৰ্যসূচীত হোলীগীত পৰিৱেশন কৰে ।‌ বৰপেটা সত্ৰৰ দালান তথা কৰাপাটৰ তলৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই কাৰ্যসূচীৰ সামৰণি পৰে বৰপেটা প্ৰেছ ক্লাবৰ বাকৰিত ।‌

কৃষ্ণভক্তিক আধাৰ কৰি ৰচিত হোলীগীতৰ সুৰৰ মূৰ্চনা (ETV Bharat Assam)
হোলীগীতৰ সুৰত উখল-মাখল বৰপেটা (ETV Bharat Assam)

প্ৰতিবছৰৰ দৰে এইবাৰো এই অনুষ্ঠান প্ৰত্যক্ষ কৰিবলৈ হেজাৰ হেজাৰ লোক সমবেত হয় ।‌ সত্ৰৰ কৰাপাটৰ তলত বাটে বাটে হোলী অনুষ্ঠান উদ্বোধন কৰে বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়া সত্ৰীয়া ড৹ বাবুল চন্দ্ৰ দাসে । তেওঁ কাৰ্যসূচীৰ সফল ৰূপায়ণৰ বাবে আশিস বাণী দিয়ে ।

বাটে বাটে হোলীগীত প্ৰতিযোগিতাৰ শোভাযাত্ৰাত অভিনেতা দ্বীপজ্যোতি কেওঁট আৰু গায়িকা চুইটি দাস (ETV Bharat Assam)

ইয়াৰ পাছত অংশগ্ৰহণকাৰী দলবোৰে হোলীগীত পৰিৱেশন কৰি সমদলত আগবাঢ়ি যায় ।

হোলীগীতৰ সুৰত উখল-মাখল বৰপেটা (ETV Bharat Assam)
কৃষ্ণভক্তিক আধাৰ কৰি ৰচিত হোলীগীতৰ সুৰৰ মূৰ্চনা (ETV Bharat Assam)

এইবাৰৰ বাটে বাটে হোলীগীত কাৰ্যসূচীত বিশেষ অতিথিৰূপে উপস্থিত থাকে জনপ্ৰিয় অভিনেতা দ্বীপজ্যোতি কেওঁট (বেহৰবাৰী আউট পোষ্টৰ মোহন )আৰু গায়িকা চুইটি দাস ৷ দুয়োগৰাকী শিল্পীয়ে প্ৰথমবাৰলৈ এনে এক কাৰ্যসূচীত যোগদানৰ সুযোগ লাভ কৰি আপ্লুত হৈ পৰা বুলি অনুভৱ ব্যক্ত কৰে ।

বাটে বাটে হোলীগীত প্ৰতিযোগিতাৰ শোভাযাত্ৰাত অভিনেতা দ্বীপজ্যোতি কেওঁট আৰু গায়িকা চুইটি দাস (ETV Bharat Assam)

অভিনেতা দ্বীপজ্যোতি কেওঁটে কয় "সৰুৰে পৰা শুনি আহিছো বৰপেটাৰ দৌলৰ কথা ৷ আজি মোৰ সৌভাগ্য হ'ল যে বৰপেটাৰ ৰাইজিং ক্লাবৰ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিবলৈ পাইছো ৷" সকলোকে দৌলৰ শুভেচ্ছা জনায় সকলোৰে জীলন ৰঙীন হোৱাৰ কামনা কৰে শিল্পীগৰাকীয়ে ৷

গায়িকা চুইটি দাসে কয় "বাট বুলনি অনুষ্ঠানত অংশ গ্ৰহণ কৰিব পাই খুব ভাল লাগিছে ৷ হোলীৰ যিটো এই অনুষ্ঠান অসমৰ ভিতৰত বৰপেটাতে বেগেকৈ উদযাপন কৰা হয় ৷ এই ভিন্ন অনুভৱ আমি গুৱাহাটীত থাকি কেতিয়াও নাপাওঁ ৷"

