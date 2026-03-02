মণিকূটৰ পৰা ওলাল দৌল গোবিন্দ মহাপ্ৰভু ; বৰপেটা সত্ৰত আৰম্ভ দৌল মহোৎসৱ
মণিকূট গৃহৰ পৰা দৌল গোবিন্দ মহাপ্ৰভূ আৰু কলীয়া ঠাকুৰ গোঁসাই ওলোৱাৰ পিছত মঠৰ চোতালত অধিবাস ।
Published : March 2, 2026 at 9:45 PM IST
বৰপেটা : আৰম্ভ হ'ল বৰপেটা সত্ৰৰ দৌল মহোৎসৱ ৷ সোমবাৰৰ পৰা বৰপেটা সত্ৰত পাঁচদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত দৌল মহোৎসৱৰ প্ৰথমদিনা গোন্ধ সভা বা বহ্নুৎসৱ ৷ বহ্নুৎসৱ উপলক্ষে সোমবাৰে সত্ৰৰ মণিকূট গৃহত থকা দৌল গোবিন্দ মহাপ্ৰভূ আৰু কলীয়া ঠাকুৰ গোঁসাইক কীৰ্তনঘৰৰ মণিকূট গৃহৰ পৰা বাহিৰ উলিয়াই অনা হয় ৷
দৌল গোবিন্দ মহাপ্ৰভুক পূব দুৱাৰ আৰু কলীয়া ঠাকুৰ গোঁসাইক উত্তৰৰ দুৱাৰেৰে সত্ৰৰ মঠৰ চোতাললৈ উলিয়াই আনি বৰ শৰাইত ৰাখি মহাস্নান পৰ্ব সম্পন্ন কৰা হয় ৷ পূজাৰীৰ মহাস্নান, গায়ন-বায়নৰ খোল-তাল-ঘোষাৰ সুৰ আৰু ঢুলীয়াৰ ঢোলৰ ছন্দত বৰপেটা সত্ৰ পবিত্ৰ ক্ষেত্ৰত পৰিণত হৈছে ৷
দৌল গোবিন্দ মহাপ্ৰভু আৰু ক'লীয়া ঠাকুৰ গোঁসাইৰ মহাস্নান সম্পন্ন হোৱাৰ পিছতেই সন্ধিয়া দুয়োজনা গোঁসাইক সত্ৰৰ টুপৰ চোতালত মেজি পুওৱাই যোগমোহন গৃহত ৰখা হ'ব ৷ ইয়াৰ পিছতে নিশা নিৰ্দিষ্ট ক্ষণ অনুসৰি দৌল গোবিন্দ মহাপ্ৰভু আৰু কলীয়া ঠাকুৰ গোঁসাইক দৌলগৃহত আৰোহণ কৰা হ'ব ৷
যোগমোহন গৃহৰ পৰা দৌলগৃহত সাতপাক প্ৰদক্ষিণ কৰাই দুয়োজনা গোঁসাইক দৌলৰ চৌদালাত আৰোহণ কৰা হ'ব আৰু কাইলৈ পুৱা সত্ৰৰ বুঢ়া সত্ৰীয়াই ফাকুগুড়ি ছটিয়াই গোঁসাইক দৌলৰ সেৱা জনাব ৷ সত্ৰীয়া ৰীতি, পৰম্পৰা অনুসৰি সত্ৰৰ বুঢ়াসত্ৰীয়াই ফাকুগুড়ি ছটিয়াই গোঁসাইক দৌলৰ সেৱা জনোৱাৰ পিছতে ভক্তসকলে দৌলৰ ওপৰত থকা দুয়োজনা গোঁসাইক সেৱা জনাব ৷
এই সন্দৰ্ভত বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়া সত্ৰীয়া ড৹ বাবুল চন্দ্ৰ দাসে কয়, "আজিৰে পৰা দৌল মহোৎসৱ আৰম্ভ হ'ল । মণিকূটৰ পৰা লৈ অহা হৈছে আৰু মণিকূটৰ পৰা লৈ অহা হয় গায়ন-বায়নেৰে । কাৰণ আমাৰ গুৰু দুজনাৰ মূল সৃষ্টিৰে গায়ন-বায়নেৰে আগভাগ লোৱা হয় । সেই কাৰণে গোঁসাই দুজনাক মণিকূটৰ পৰা লৈ আহোঁতেও গায়ন-বায়নেৰে লৈ আহিছে ।"
উল্লেখ্য যে বৰপেটা সত্ৰত মঙলবাৰ, বুধবাৰ আৰু বৃহস্পতিবাৰে ভৰদৌল পালন কৰা হ'ব ৷ ইয়াৰ পিছত শুকুৰবাৰে পালন কৰা হ'ব সুঁৱেৰী উৎসৱ ৷