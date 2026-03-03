ETV Bharat / state

দৌল মহোৎসৱৰ ভৰ দৌল : লোকাৰণ্য় বৰপেটা সত্ৰ

দৌল গোবিন্দ আৰু কলীয়া ঠাকুৰ গোসাঁইক ফাকুগুৰিৰে সেৱা জনালে সত্ৰৰ বুঢ়া সত্ৰীয়াই ।

বৰপেটা সত্ৰৰ দৌল মহোৎসৱৰ ভৰ দৌল (ETV Bharat Assam)
March 3, 2026

বৰপেটা: ঐতিহ্যমণ্ডিত বৰপেটা সত্ৰত অনুষ্ঠিত দৌল মহোৎসৱৰ আজি দ্বিতীয় দিন ৷ আজি সত্ৰত পালন কৰা হৈছে ভৰ দৌল ৷ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে বৈকুণ্ঠৰ আৰ্হিত বৰদোৱাত দৌল মহোৎসৱৰ আয়োজন কৰিছিল ৷ তাৰ পাছত বৰদোৱা সত্ৰৰ দৌল মহোৎসৱৰ আৰ্হিত বৰপেটা সত্ৰৰ আদি সত্ৰাধিকাৰ মথুৰাদাস বুঢ়া আতাই বৰপেটা সত্ৰত শ্ৰীশ্ৰীকৃষ্ণ দৌল মহোৎসৱৰ পাতনি মেলে ৷

বৰপেটা সত্ৰৰ দৌল মহোৎসৱৰ আজি ভৰ দৌল ৷ পুৱাৰে পৰা সত্ৰৰ কীৰ্তনঘৰত নিত্য নৈমিত্তিক প্ৰসংগ চলাৰ পিছত গোসাঁইৰ সন্মুখত যোগ মোহন গৃহত ভকতৰ প্ৰসংগ, গায়ন-বায়নৰ খোল প্ৰসংগ অনুষ্ঠিত হয় ৷ দৌলত থকা দৌল গোবিন্দ আৰু কলীয়া ঠাকুৰ গোসাঁইক বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়া সত্ৰীয়াই ফাকুগুৰি দিয়াৰ পিছত ভকতসকলে দুয়োজনা গোসাঁইক ফাকুগুৰি দি সেৱা জনায় ৷

দৌল মহোৎসৱত লোকাৰণ্য বৰপেটা সত্ৰ (ETV Bharat Assam)

দৌল মহোৎসৱ উপলক্ষে আজি বৰপেটা সত্ৰৰ চৌহদ লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰে ৷ উল্লেখ্য যে দুয়ো গোসাঁইক দৌলগৃহৰ পৰা বৃহস্পতিবাৰে নিশা নমোৱা হ'ব ৷ গোসাঁইক দৌলগৃহৰ পৰা নমাই প্ৰথমে যোগমোহন গৃহত ৰখা হ'ব আৰু পুৱতি নিশা সত্ৰৰ বাৰান্দাত থকা সু-সজ্জিত স্থানত ৰাখিব ৷ শুক্ৰবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ব বৰপেটাবাসীৰ প্ৰাণৰ উৎসৱ সুৱেৰী ৷

বৰপেটা সত্ৰত দৌল মহোৎসৱ (ETV Bharat Assam)
বৰপেটা সত্ৰত দৌল মহোৎসৱ (ETV Bharat Assam)

গোসাঁইক ফাকুগুৰি প্ৰদান কৰি বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়া সত্ৰীয়া ডঃ বাবুল চন্দ্ৰ দাসে কয়, "সত্ৰীয়া পৰম্পৰা অনুসৰি কালি ৰাতিয়ে গোসাঁইক দৌলত উঠোৱা হৈছে ৷ আজি পুৱাৰ পৰা সত্ৰৰ নামঘৰত নিত্য প্ৰসংগ কৰা আৰু যোগমোহন গৃহত নৈমিত্তিক প্ৰসংগ কৰা হৈছে ৷ তাৰ পিছত বুঢ়াসত্ৰীয়াই দৌল গৃহত থকা গোসাঁইক ফাকুগুৰি দিয়ে ৷ বুঢ়া সত্ৰীয়াই ফাকু দিয়াৰ পিছত বুঢ়াসত্ৰীয়া আজ্ঞা অনুসৰি ভকতসকলে গোসাঁইক ফাকু দি সেৱা জনায় ৷"

বৰপেটা সত্ৰৰ বুঢ়া সত্ৰীয়া (ETV Bharat Assam)
দৌল মহোৎসৱত লোকাৰণ্য বৰপেটা সত্ৰ (ETV Bharat Assam)

লগতে বুঢ়া সত্ৰীয়াই কয় "সত্ৰীয়া পৰম্পৰা অনুসৰি গোসাঁই দৌলত থকাৰ সময়ত কোনেও ৰং নেখেলে ৷ গোসাঁইক দৌলৰ পৰা নমোৱাৰ পিছতহে ৰং খেলে ৷ বৃন্দানবনত দৌল গোবিন্দই ফাকু খেলাৰ আৰ্হিতে স্কন্ধ পুৰাণৰ বিৱৰণ মতে আজি মন্ত্ৰ পাঠ কৰা হয় আৰু গীতৰ মাজেৰে স্কন্ধ পুৰাণৰ মন্ত্ৰৰে গোসাঁইক ফাকু দিয়া হৈছে ৷"

