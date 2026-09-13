HIV, কয়দীৰ অত্যাধিক ভিৰ, আত্মহত্যা : অসমৰ কাৰাগাৰসমূহৰ ভয়াৱহ পৰিস্থিতিক লৈ উদ্বেগ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়
অসমৰ কাৰাগাৰত ভয়ংকৰ ছবি ! জৰুৰী পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৷ পৰৱৰ্তী শুনানি অহা ৮ অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ’ব ।
Published : September 13, 2026 at 8:07 PM IST
গুৱাহাটী : শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যৰ কাৰাগাৰবোৰৰ ভয়ংকৰ ছবি উন্মোচন হৈছে । এই ক্ষেত্ৰত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে জৰুৰী পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে ।
অসমৰ কাৰাগাৰসমূহত কয়দীৰ অত্যাধিক ভিৰ, HIV সংক্ৰমণ, মানসিক স্বাস্থ্যসেৱাৰ অভাৱ, আত্মহত্যা আৰু অস্বাভাৱিক মৃত্যুৰ ঘটনাক লৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে । এই বিষয়ত উচ্চ ন্যায়ালয়ে নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰি সমস্যাসমূহ জৰুৰী ভিত্তিত সমাধানৰ নিৰ্দেশ দিছে ।
১১ ছেপ্টেম্বৰত মুখ্য ন্যায়াধীশ আশুতোষ কুমাৰ আৰু ন্যায়াধীশ অৰুণ দেৱ চৌধুৰী, গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ খণ্ড বিচাৰপীঠে এই গোচৰটো গ্ৰহণ কৰিছে । শেহতীয়াকৈ গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ ৩৮জন কয়দীৰ দেহত HIV ধৰা পৰিছিল । তাৰ ভিতৰত ৫ গৰাকী মহিলা আছিল বুলি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত বাতৰি প্ৰকাশ পাইছিল ।
অসমৰ আগশাৰীৰ এখন ইংৰাজী বাতৰি কাকত প্ৰকাশ পোৱা প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰে । ৰাজ্যিক আইনী সেৱা প্ৰাধিকৰণৰ সদস্য সচিবগৰাকীয়ে দাখিল কৰা এক শেহতীয়া পৰিদৰ্শন প্ৰতিবেদনত ৰাজ্যৰ কাৰাগাৰসমূহৰ পুতৌলগা ছবি উন্মোচন হৈছে ।
প্ৰতিবেদন অনুসৰি, ৰাজ্যৰ প্ৰায় সকলোবোৰ কাৰাগাৰতে বৰ্তমান ক্ষমতাতকৈ বহু বেছি কয়দী আছে । সদস্য সচিবগৰাকীৰ প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা অনুসৰি, অসমৰ কেইবাখনো কাৰাগাৰৰ পৰিস্থিতি অতি সংকটজনক । বিশেষকৈ নলবাৰী, ধুবুৰী, হাইলাকান্দি আৰু শ্ৰীভূমি জিলা কাৰাগাৰত কয়দীক বেয়া অৱস্থাত ৰখা হৈছে ।
প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা মতে, মাত্ৰ এটা শৌচাগাৰ থকা এটা সৰু কোঠাত প্ৰায় ৪২ ৰ পৰা ৪৫ জনকৈ কয়দীক একেলগে ৰখা হৈছে । আনহাতে, শিৱসাগৰ আৰু ধুবুৰী জিলা কাৰাগাৰত থকা বহিঃৰাজ্যৰ বন্দীসকলক নিজৰ পৰিয়ালৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিবলৈ মোবাইল ফোন বা আন কোনো বিকল্প মাধ্যমৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা হোৱা নাই ।
প্ৰতিবেদনৰ আটাইতকৈ চিন্তাজনক দিশটো হৈছে কাৰাগাৰসমূহৰ স্বাস্থ্য ব্যৱস্থা । সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ কাৰাগাৰসমূহত মানসিক স্বাস্থ্যসেৱা সম্পূৰ্ণৰূপে অস্তিত্বহীন হৈ পৰিছে । মানসিক ৰোগ বিশেষজ্ঞই নিয়মিতভাৱে কাৰাগাৰ পৰিদৰ্শন নকৰাৰ বাবে বহু কয়দী মানসিক ৰোগৰ চিকাৰ হৈছে ।
ইয়াৰে পৰিণতিস্বৰূপে, বিগত পাঁচ বছৰত অসমৰ কাৰাগাৰসমূহত ২৭ টা অস্বাভাৱিক মৃত্যু আৰু আত্মহত্যাৰ ঘটনা ঘটিছে । শেহতীয়াভাৱে নলবাৰী আৰু ওদালগুৰি জিলা কাৰাগাৰতো কেইবাজনকৈ কয়দীয়ে আত্মহত্যা কৰা বুলি প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে ।
একেদৰে গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত চলোৱা স্বতন্ত্ৰ পৰিদৰ্শনত ধৰা পৰিছে যে ১৪০০ জন কয়দী ৰাখিব পৰা ব্যৱস্থা থকাৰ বিপৰীতে ১৬৭২ জন কয়দী বন্দী আছে ৷ ইয়াৰে ভিতৰত ৭৭ গৰাকী মহিলা আছে । তাত বৰ্তমান ৩১ জন এইচ.আই.ভি. পজিটিভ (HIV+) বন্দী, এজন যক্ষ্মা (TB) ৰোগী আৰু ১৯ জন মানসিক চিকিৎসা চলি থকা কয়দী বন্দী হৈ আছে ।
ইপিনে প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত বন্দীসকলৰ শাস্তি ৰেহাই(Remission)ৰ আবেদনসমূহ বিগত ২/৩ বছৰ ধৰি 'ৰেমিছন ব’ৰ্ড'ৰ সন্মুখত ওলমি আছে । ৰাজ্যিক আইনী পৰ্যালোচনা ব’ৰ্ডৰ বৈঠকৰ তথ্য অনুসৰি, ২০২৫ বৰ্ষত দাখিল কৰা ৩২ টা শাস্তি ৰেহাইৰ প্ৰস্তৱ ঘূৰাই পঠোৱা হৈছিল আৰু ৫৮ টা গোচৰৰ ভিতৰত মাত্ৰ এটাহে অনুমোদন জনোৱা হৈছিল ।
আদালতে এই সমগ্ৰ পৰিস্থিতিটোক জৰুৰীকালীন বুলি অভিহিত কৰি তীব্ৰ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে । আদালতে কাৰাগাৰ প্ৰশাসন আৰু স্বাস্থ্য বিভাগক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা বিভিন্ন বিভাগসমূহক বিস্তৃত শপতনামা দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে । কাৰাগাৰ আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰা এই বিতং উত্তৰ লাভ কৰাৰ পাছত বিষয়টোৰ পৰৱৰ্তী শুনানি অহা ৮ অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ’ব ।