ETV Bharat / state

HIV, কয়দীৰ অত্যাধিক ভিৰ, আত্মহত্যা : অসমৰ কাৰাগাৰসমূহৰ ভয়াৱহ পৰিস্থিতিক লৈ উদ্বেগ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়

অসমৰ কাৰাগাৰত ভয়ংকৰ ছবি ! জৰুৰী পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৷ পৰৱৰ্তী শুনানি অহা ৮ অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ’ব ।

HIV INFECTION IN PRISONS
গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় (File photo : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 13, 2026 at 8:07 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যৰ কাৰাগাৰবোৰৰ ভয়ংকৰ ছবি উন্মোচন হৈছে । এই ক্ষেত্ৰত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে জৰুৰী পদক্ষেপ গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে ।

অসমৰ কাৰাগাৰসমূহত কয়দীৰ অত্যাধিক ভিৰ, HIV সংক্ৰমণ, মানসিক স্বাস্থ্যসেৱাৰ অভাৱ, আত্মহত্যা আৰু অস্বাভাৱিক মৃত্যুৰ ঘটনাক লৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে । এই বিষয়ত উচ্চ ন্যায়ালয়ে নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰি সমস্যাসমূহ জৰুৰী ভিত্তিত সমাধানৰ নিৰ্দেশ দিছে ।

১১ ছেপ্টেম্বৰত মুখ্য ন্যায়াধীশ আশুতোষ কুমাৰ আৰু ন্যায়াধীশ অৰুণ দেৱ চৌধুৰী, গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ খণ্ড বিচাৰপীঠে এই গোচৰটো গ্ৰহণ কৰিছে । শেহতীয়াকৈ গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ ৩৮জন কয়দীৰ দেহত HIV ধৰা পৰিছিল । তাৰ ভিতৰত ৫ গৰাকী মহিলা আছিল বুলি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত বাতৰি প্ৰকাশ পাইছিল ।

HIV INFECTION IN PRISONS
অসমৰ কাৰাগাৰসমূহৰ ভয়াৱহ পৰিস্থিতিক লৈ উদ্বেগ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় (ETV Bharat Assam)

অসমৰ আগশাৰীৰ এখন ইংৰাজী বাতৰি কাকত প্ৰকাশ পোৱা প্ৰতিবেদনৰ ভিত্তিত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰে । ৰাজ্যিক আইনী সেৱা প্ৰাধিকৰণৰ সদস্য সচিবগৰাকীয়ে দাখিল কৰা এক শেহতীয়া পৰিদৰ্শন প্ৰতিবেদনত ৰাজ্যৰ কাৰাগাৰসমূহৰ পুতৌলগা ছবি উন্মোচন হৈছে ।

প্ৰতিবেদন অনুসৰি, ৰাজ্যৰ প্ৰায় সকলোবোৰ কাৰাগাৰতে বৰ্তমান ক্ষমতাতকৈ বহু বেছি কয়দী আছে । সদস্য সচিবগৰাকীৰ প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা অনুসৰি, অসমৰ কেইবাখনো কাৰাগাৰৰ পৰিস্থিতি অতি সংকটজনক । বিশেষকৈ নলবাৰী, ধুবুৰী, হাইলাকান্দি আৰু শ্ৰীভূমি জিলা কাৰাগাৰত কয়দীক বেয়া অৱস্থাত ৰখা হৈছে ।

প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা মতে, মাত্ৰ এটা শৌচাগাৰ থকা এটা সৰু কোঠাত প্ৰায় ৪২ ৰ পৰা ৪৫ জনকৈ কয়দীক একেলগে ৰখা হৈছে । আনহাতে, শিৱসাগৰ আৰু ধুবুৰী জিলা কাৰাগাৰত থকা বহিঃৰাজ্যৰ বন্দীসকলক নিজৰ পৰিয়ালৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিবলৈ মোবাইল ফোন বা আন কোনো বিকল্প মাধ্যমৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা হোৱা নাই ।

প্ৰতিবেদনৰ আটাইতকৈ চিন্তাজনক দিশটো হৈছে কাৰাগাৰসমূহৰ স্বাস্থ্য ব্যৱস্থা । সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ কাৰাগাৰসমূহত মানসিক স্বাস্থ্যসেৱা সম্পূৰ্ণৰূপে অস্তিত্বহীন হৈ পৰিছে । মানসিক ৰোগ বিশেষজ্ঞই নিয়মিতভাৱে কাৰাগাৰ পৰিদৰ্শন নকৰাৰ বাবে বহু কয়দী মানসিক ৰোগৰ চিকাৰ হৈছে ।

ইয়াৰে পৰিণতিস্বৰূপে, বিগত পাঁচ বছৰত অসমৰ কাৰাগাৰসমূহত ২৭ টা অস্বাভাৱিক মৃত্যু আৰু আত্মহত্যাৰ ঘটনা ঘটিছে । শেহতীয়াভাৱে নলবাৰী আৰু ওদালগুৰি জিলা কাৰাগাৰতো কেইবাজনকৈ কয়দীয়ে আত্মহত্যা কৰা বুলি প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পাইছে ।

HIV INFECTION IN PRISONS
অসমৰ কাৰাগাৰত ভয়ংকৰ ছবি ! (ETV Bharat Assam)

একেদৰে গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত চলোৱা স্বতন্ত্ৰ পৰিদৰ্শনত ধৰা পৰিছে যে ১৪০০ জন কয়দী ৰাখিব পৰা ব্যৱস্থা থকাৰ বিপৰীতে ১৬৭২ জন কয়দী বন্দী আছে ৷ ইয়াৰে ভিতৰত ৭৭ গৰাকী মহিলা আছে । তাত বৰ্তমান ৩১ জন এইচ.আই.ভি. পজিটিভ (HIV+) বন্দী, এজন যক্ষ্মা (TB) ৰোগী আৰু ১৯ জন মানসিক চিকিৎসা চলি থকা কয়দী বন্দী হৈ আছে ।

ইপিনে প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত বন্দীসকলৰ শাস্তি ৰেহাই(Remission)ৰ আবেদনসমূহ বিগত ২/৩ বছৰ ধৰি 'ৰেমিছন ব’ৰ্ড'ৰ সন্মুখত ওলমি আছে । ৰাজ্যিক আইনী পৰ্যালোচনা ব’ৰ্ডৰ বৈঠকৰ তথ্য অনুসৰি, ২০২৫ বৰ্ষত দাখিল কৰা ৩২ টা শাস্তি ৰেহাইৰ প্ৰস্তৱ ঘূৰাই পঠোৱা হৈছিল আৰু ৫৮ টা গোচৰৰ ভিতৰত মাত্ৰ এটাহে অনুমোদন জনোৱা হৈছিল ।

আদালতে এই সমগ্ৰ পৰিস্থিতিটোক জৰুৰীকালীন বুলি অভিহিত কৰি তীব্ৰ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে । আদালতে কাৰাগাৰ প্ৰশাসন আৰু স্বাস্থ্য বিভাগক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা বিভিন্ন বিভাগসমূহক বিস্তৃত শপতনামা দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে । কাৰাগাৰ আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰা এই বিতং উত্তৰ লাভ কৰাৰ পাছত বিষয়টোৰ পৰৱৰ্তী শুনানি অহা ৮ অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ’ব ।

লগতে পঢ়ক : এইচ আই ভি পজিটিভ পত্নীহন্তা ৰামানুজৰ; অন কেমেৰা আন এক হত্যাকাণ্ডৰ হুংকাৰ

লগতে পঢ়ক : পত্নীৰ হত্য়াকাৰী ৰামানুজ? স্বাস্থ্য, নিচা আৰু পাৰিবাৰিক সংঘাতক লৈ ইটিভি ভাৰতত বিশেষজ্ঞৰ বিশ্লেষণ

TAGGED:

গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়
গুৱাহাটী কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ
অসমৰ কাৰাগাৰৰ পৰিস্থিতি
কাৰাগাৰৰত HIV সংক্ৰমণ
HIV INFECTION IN PRISONS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.